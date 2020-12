Faleš moderních aut dosáhla další dimenze, výrobci novou technikou simulují tu starou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Přirozené by bylo využít přednosti moderního řešení a posunout fungování té či oné věci dále, v době plné falše ale nepřekvapí ani tento přístup. Mazda si tak s novými LED blikači hraje na ty halogenové.

Ze světelných diod se v automobilové branži nepochybně stal nový průmyslový standard. Minimálně v Evropě už asi u dealerů ani nenajdete nový vůz, který by jimi aspoň částečně nedisponoval - ať už vpředu, vzadu, či rovnou na všech koncích karoserie. LED lépe vypadají, lépe svítí, spotřebovávají méně energie, a tedy i generují méně zbytkového tepla. A také se s nimi lépe dají hrát rozličná divadélka, jak ukazují někteří výrobci.

Můžeme odkázat na nespočet modelů, které se o něco takového pokouší. Třeba se při nastartování postupně rozsvěcí, nebo dělají něco podobného při postupné aktivaci tzv. dynamických směrových světel, jak ukazuje hlavně koncern VW. Nepovažujeme to za úplně šťastné, ale má to své výhody a některým méně chápavým účastníkům silničního provozu to může dát lépe najevo, co přesně se chystáte udělat. Něco takového by se se staršími halogeny dělalo velmi obtížně.

Sami vnímáme přínos LED v případě blinkrů trochu jinde - umí se velmi rychle a velmi intenzivně rozzářit, což dá opět ostatním lépe a rychleji najevo, co se chystáte udělat. Ona dynamická světla zkouší něco podobného jinak a podle nás hůře (celá se rozsvítí logicky pomaleji), ale proč ne. Najdou se ovšem i výrobci, kteří možnosti LEDek zcela popírají a tak trochu je vrací v čase.

Patrné je to na přiloženém videu, které zachycuje v akci směrová světla Mazdy. Tato značka - a není prý jediná - se rozhodla funkci LED blikačů řešit tak, že elektronicky simuluje jejich postupné rozsvěcení a zhasínání. Jinými slovy ve výsledku působí tak, jako by používaly halogenové žárovky, které potřebovaly nějaký čas, než se plně aktivovaly a opět pohasly. Mazda už proslula svým konzervativismem, ale toto nám přijde trochu absurdní.

Tak či onak značka své vozy osazuje světly s hned několika obroučkami, u nichž dochází pouze k částečné iluminaci. Díky tomu vše vypadá takříkajíc analogově jako práce klasické žárovky, která se naplno rozzáří až po nějaké chvíli, stejně jako můžete jasně vidět její žhnoucí vlákno i pár sekund po stlačení vypínače.

Má to své kouzlo, něco jako imitace natočení moderního snímku na starý film, a tak necháme na vás, zda se vám tento způsob fungování LED-blinkrů líbí, nebo nikoli. Náš názor ale znáte, tohle je podle nás je kontraproduktivní faleš.

Mazda u svých aut sází na moderní techniku, která se tváří klasicky. Platí to kupodivu i o diodách ve směrových světlech, které svými pozvolnými reakcemi imitují někdejší halogenové žárovky. Foto: Mazda

