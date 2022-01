Proč automobilky neustále přidávají svým autům další a další rychlostní stupně? Nemá to zdaleka jen výhody před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Vypadá to jako jednoduchá matematika, jde ale o minci se dvěma stranami, ze které vám výrobci ukazují jen jednu. Přitom sami ví, že doba pěti- a šestistupňových převodovek nebyla zase tak marná, jak marketingová oddělení tvrdí.

Za starých dobrých časů se výrobci aut povětšinou řídili heslem, že v jednoduchosti je krása. Pokud jste tedy vybírali mezi převodovkami, mohli jste si dopřát maximálně šestistupňové manuály, ovšem jen u sportovně koncipovaných modelů. Zbytek mohl počítat s pětistupňovými, stejně jako se čtyř- a pětistupňovými automaty. Cokoliv navíc představovalo vyšší komplexitu, kterou nebyl nikdo ochoten zaplatit, pokud to nevedlo k lepší dynamice či vyššímu komfortu. Jenže kdeže tyto sněhy jsou.

I dnes sice můžete narazit na pětistupňové manuály, ovšem pouze u základních verzí těch nejlevnějších aut. Standardem se místo toho staly šestistupňové ručně řazené převodovky, kterým sekundují automaty s ještě daleko vyšším počtem stupňů. Nejdále přitom zašel Ford, který ve spolupráci s konkurenčním koncernem General Motors vyvinul 10stupňovou převodovku. Tu pak obě značky pěchují pod kapotu pomalu čehokoliv od užitkového Transitu až třeba po sportovní Camaro ZL1.

Přináší nicméně tyto snahy výrobců kýžené benefity? To záleží jen na úhlu pohledu. Větší množství převodů totiž umožňuje motoru, aby odváděl práci v optimálních otáčkách co nejčastěji. K pohonu vozu je tedy třeba méně paliva, jehož spotřeba je přímo úměrná emisím CO2. To je ostatně hlavní důvod, proč se výrobci s počtem převodů utrhli ze řetězu - dnes automobilkám může problémy způsobit i jediný extra gram CO2 kvůli překonání určité meze, třeba daňového pásma.

Jde ale hlavně o pokuty za nadlimitní hodnoty, kdy se Bruselu platí 95 Euro (2 327 Kč) za každý gram a prodané auto. Stačí tedy, aby vám převod navíc ušetřil 1 gram papírových emisí a u modelu třeba s 2 miliony prodejů za životní cyklus se bavíme o sumě 4,6 miliardy Kč ušetřené na pokutách či jiných jejich ekvivalentech (třeba lidem vnucovaných elektromobilech, ať si rýpneme). To už se vyplatí vyvinout novou převodovku, zvláště když ji použijete i v jiných modelech. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby zakrátko došlo i k překonání Fordu a GM.

Nejde ale jen o spotřebu a emise, pamatovat je třeba také na dynamiku, což je hlavně prodejní argument. Podívejte se na dnešní časy akcelerace čehokoli - jsou daleko lepší než dříve u aut s podobným poměrem výkonu a hmotnosti. Není to zdaleka dáno jen převodovkami, také ty však hrají svou roli. Stejně jako při snaze o snížení spotřeby i v případě zrychlení či nejvyšší rychlosti pracují motory optimálně pouze s určitým pásmem otáček. Vícestupňové převodovky je v něm pochopitelně udrží snáze než jiné, přitom současně (podívejte se třeba na dlouhé osmé stupně u BMW) umí zajistit i nízkou spotřebu při dlouhé jízdě konstantní rychlostí.

Zmínit je třeba ještě jednu skutečnost. Lidé nemají rádi převodovky CVT, které do jisté míry automaty s vyšším počtem rychlostních stupňů suplovaly. Marketingové týmy jsou si toho vědomy, stejně jako skutečnosti, že koupě auta je emotivní záležitostí. Proto se výrobci logicky snaží odstranit veškeré překážky, které stojí mezi zákazníky a firemními pokladnami. To se jim daří právě přidáváním fyzických a nikoliv jen virtuálně uzamčených převodových stupňů.

Je nicméně třeba dodat, že na světě nic není zadarmo a platí to i v tomto případě. Čím častější je řazení, tím vyšší je i tření a opotřebení. Své o tom ostatně ví i Ford, jehož automat má problémy prakticky od příchodu na trh. Modrý ovál dosud přišel s několikerým novým softwarem, ovšem kritika ze strany majitelů přetrvává. Volba je tak na vás, tedy alespoň pro tuto chvíli, kdy stále ještě existují manuální alternativy. Ty ale zejména s ohledem na vyšší emise rychle mizí z nabídek prakticky všech aut.

Desetistupňovou převodovku představil Ford ve spolupráci s koncernem GM již v roce 2017. Ovšem ani dosud se značkám nepodařilo vyřešit veškeré problémy majitelů. Spotřeba nicméně u aut poklesla, a o to šlo výrobcům především. Foto: Ford

Zdroj: Donut Media

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.