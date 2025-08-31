První hybridní Porsche 911 je ještě větší nesmysl, než by vás napadlo, kvůli omezením spojeným s bateriemi je téměř nepoužitelné
Petr MilerPořád si drbete hlavu a ptáte se, kam chtělo Porsche pomoci 911 hybridním pohonem, když ji ve výsledku učinilo těžší a výkonově nestálou pro relativně malé zlepšení dynamiky i provozní efektivity? Chápeme, ale to pořád nevíte vše, studium návodu k obsluze je až šokující.
31.8.2025 | Petr Miler
Pořád si drbete hlavu a ptáte se, kam chtělo Porsche pomoci 911 hybridním pohonem, když ji ve výsledku učinilo těžší a výkonově nestálou pro relativně malé zlepšení dynamiky i provozní efektivity? Chápeme, ale to pořád nevíte vše, studium návodu k obsluze je až šokující.
Jsou věci, které dávají smysl jen tehdy, pokud si nad postel vystavíte soupis přerozdělovacích mechanismů EU postavených okolo papírových emisí CO2. Jen kvůli nim jsme se dočkali něčeho, jako je hybridní Porsche 911. Však sama automobilka ještě čtyřmi roky zpátky po rozsáhlém vlastním testování tvrdila, že něco takového nemůže pustit do prodeje. Dnes hybridní 911 v prodeji je a nám se od začátku nelíbí.
Přes některé chytré nápady je to pořád stejně nesmyslné řešení, však samo Porsche má problém ospravedlnit jeho existenci jinak než výše zmíněným. Nová 911 GTS kvůli hybridní technice přibrala na hmotnosti tolik, že nyní váží tučných 1 645 kg. Přitom stejný výkon navíc by autu přidala jen lehká úprava naladění motoru, která by s hmotností zbytku vozu podstatněji nepohnula. A nezdá se, že by za to nepatrně nižší spotřeba - kdo ví, zda skutečně - stála.
Je to příliš mnoho obětí pro příliš malý přínos, to ale pořád nevíte vše. Z oněch přínosů automobilka zmínila i to, co ani nemusela, negativa si ale zjevně nechala pro sebe. Zákazníkům je ovšem říci musí a ti se nyní nestačí divit, když si pročítají návod k obsluze svých nových GTS. Na věs nás upozornil jeden z našich čtenářů, kteří si právě v návodu k obsluze v sekci „Dobré vědět” všiml něčeho, co je zaručeně lepší nevědět.
Problémem se ukazuje být - a to by vás nenapadlo - vysokonapěťová baterie, která se zdá být křehkou květinkou i vedle rozmazlených princezen z pohádek. Česká příručka uvádí, že baterie hybridního GTS by neměla být nikdy vystavena teplotám pod -20 stupňů Celsia a nad 30 stupňů Celsia. Víc jak 20 pod nulou u nás už moc často nebývá, ale 30 nad nulou? To je tu skoro pořád. Porsche dokonce obecně vyzývá k omezení delšího parkování na přímém slunci, což naznačuje, že 30 stupňů už je extrém, ne první problematický bod.
To je ale jen začátek, nakonec si přečtěte všechny instrukce pro zacházení s baterií GTS, přeloženo do lidštiny nemáte:
• Auto parkovat s vybitou vysokonapěťovou baterií,
• auto parkovat tak, aby bylo trvale vystaveno přímému slunečnímu záření a raději jej házet do garáže,
• nechávat auto v místech, kde se teplota pohybuje mimo 0 a 20 °C,
• nechat klesnout nabití baterie pod 30 %,
• a pokud se to přece jen stane, vyhnout se startování pomocí startovacích kabelů a nechat auto oživit servis.
Proboha! To jsou taková omezení, že se auto zdá být skoro nepoužitelným, zvlášť takové, jakým je 911. Tu dost lidí provozuje jako normální auto, pak se podmínkám nedá dostát skoro nikdy. Jiní ji zase provozují jako občasně ježdění sporťák, i takový život s ním bude peklo. Však stačí s autem vyrazit v létě na dovolenou, nechat ho na letišti a je konec. Když bude moc teplo, konec, když bude moc zima, konec, když se baterie moc vybije, konec... A tušíme, že nedodržení podmínek bude při kolapsu baterie důvodem k odmítnutí záruční výměny. Kolik asi taková baterka bude stát? Pár vodítek by tu bylo.
Tohle je vážně absurdní a pokud jsme dosud váhali, zda na nové GTS nejsme moc příkří, teď už ztrácíme veškeré zábrany. Tohle je řešení tak nesmyslné, že znovu nedokážeme pochopit, jak ho mohlo zrovna Porsche přijmout za své.
Díky za tip, Martine!
Dikobraz? Kéž by. Tohle je bohužel skutečný návod k obsluze Porsche 911 GTS 2025 a nám to hlava nebere. Grafika: Porsche (zvýraznění naše)
Zdroj: Porsche
