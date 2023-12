První rozebrání Tesly Cybertruck na zdviži odhalilo řadu nešťastných technických řešení, velmi malé brzdy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že Cybertruck není tak úplně tím, čím se tváří, že je, ukáže už první pohled na něj. Přesto u vozu s terénními ambicemi překvapí třeba umístění šroubu zavěšení jen pár centimetrů nad pneumatiku. A je to jen jedno z vícero nešťastných technických řešení, které odhalila první částečná rozborka.

Svého času jsem měl zhruba rok v garáži zaparkovaný Caterham 7 Roadsport. Šlo o základní verzi osazenou motorem od Fordu, který produkoval jen 125 koní. Takové stádo přišlo většině lidí, kteří si jej půjčili, doslova směšné, koneckonců větší výkon nezřídka produkovala i jejich Škoda Octavia. Jenže ta neměla na kontě zhruba půltunovou hmotnost. Ve srovnání s českým bestsellerem pak Caterham nebyl osazen žádnými elektronickými berličkami. Prakticky z každé zápůjčky se tak vůz vracel se šrámy na kráse.

Postupná likvidace se na voze začala podepisovat natolik, že jednoho dne bylo třeba vyměnit rám a tedy přeskládat veškeré komponenty. Protože jich není mnoho, jednalo se o dvoudenní záležitost. Jakkoli je třeba dodat, že stihnout by se to dalo i v polovičním čase. Jenže britská auta jsou často spojena se zbytečnými komplikacemi. Na utažení některých šroubů zavěšení je tak třeba speciálního nářadí, jinak nemáte jinou možnost, než bouchnout do plechové karoserie, aby došlo k jejímu vyboulení.

Na tuto příhodu jsem si vzpomněl při pohledu na nové video, jehož středobodem je Tesla Cybertruck. Tedy dlouho očekávaný elektrický pick-up, který v produkčním hávu debutoval před měsícem. Automobilka přitom tehdy předala vybraným kupcům prvních deset exemplářů, z nichž jeden se aktuálně ukázal na zvedáku. Bylo tedy možné nahlédnout i do těch míst, která jsou běžným lidem jinak zapovězená. Patří mezi ně podběhy, ve kterých není zrovna mnoho prostoru.

To je problém ve chvíli, když byste chtěli co nejlépe prověřit terénní schopnosti vozu a osadit jej off-roadovými pneumatikami s vyšším profilem. V té chvíli totiž budete mít problém se zatáčením. Daleko horší však je, že jeden ze šroubů zavěšení končí přímo nad běhounem. Stačí tedy opravdu málo, a rázem dojde na jeho kontakt s obutím. Tesla tak bruslí na velmi tenkém ledě, což je zjevně důvod, proč se větší počet zákazníků vozu hned tak nedočká.

Off-roadoví nadšenci by si samozřejmě mohli pomoci rozšiřovacími podložkami, nicméně je třeba si uvědomit, že Cybertruck je třítunovým vozem. Daný krok tak nezavání zrovna navýšením bezpečnosti. O té lze navíc diskutovat při pohledu na brzdy, neboť přední kotouče od Bremba a zadní od společnosti Mando se zdají být vzhledem k velikosti vozu velmi malé. Tesla tak zřejmě hodně spoléhá na regenerativní brzdění, to by ale u tak těžkého vozu mohla být další chyba.

Cybertruck tak pořád v některých ohled působí dílo malé firmy, která nemá dostatek zkušeností s výrobou aut a v mnoha ohledech přistupuje k problematickým kompromisům. Nedá se předpokládat, že by to jakéhokoli skalního fandu automobilky odradilo, jenže pouze s těmi Tesla nepočítá. Ve svých plánech totiž mluví o výrobě čtvrt milionu aut ročně. Pokud ale nedojde na vyřešení oněch nešvarů, mezi které patří i plastové kryty podvozku, bude mít problém tak velké množství zákazníků oslovit.

Automobilka i na promo fotkách prezentuje Cybertruck jako terénní vůz. Na něco takového ale potřebujete off-roadové pneumatiky s vyšším profilem. V té chvíli ale riskujete jejich proražení, neboť do podběhů se standardně nevejdou. A není to jediný problém, na který lze při podrobném zkoumání auta narazit. Foto: Tesla

Zdroj: T Sportline - Tesla Upgrades and Accessories@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.