Radovali jsme se předčasně, německý motorový ratlík bude dál týrat zákazníky VW, Škody a dalších svou absurditou
včera | Petr Prokopec
Koncern VW mohl po čase udělat něco, čím by u lidí opravdu zabodoval, zpráva o konci jeho nejabsurdnějšího motoru si získala pozitivní pozornost, o které mohl léta jen snít. Ale nakonec to zřejmě neudělá, ač s tím chvíli počítal.
„Slavit se nemá předčasně,“ říkala Jiřina Bohdalová alias čarodějnice v pohádce Nesmrtelná teta. Neplatí to jen na filmovém plátně, je tomu tak hlavně v běžném životě, jak nyní připomíná koncern Volkswagen. Tento týden jsem vás mohli informovat o chystaném konci motoru 1,0 TSI, který sice je jedním z nejlepších tříválců na trhu, ovšem pořád je to jen tříválec. A jako takový se stal symbolem absurdity rozhodování automobilek v poslední dekádě a něco.
U VW to bylo velmi patrné, neboť agregát kvůli vrozeným vadám tříválcové koncepce ztratil spoustu předností ve srovnání s beztak malým a úsporným motorem 1,2 TSI, a to výměnou za pouhých 10 gramů poklesu papírových emisí CO2. Byl to ten nejmizernější obchod, jaký si lze představit, zvlášť z pohledu zákazníka, který žádný přínos menšího tříválcového motoru nemohl vnímat, reálná spotřeba byla kvůli jeho zvýšené zátěži kolikrát i vyšší. Zato jeho negativa měl člověk na talíři každý den.
S vyššími vibracemi a svérázným zvukovým projevem by se majitelé možná ještě smířili, jenže VW začal tříválec pěchovat i pod kapotu větších koncernových aut, jako je třeba Škoda Octavia. Motor měl rázem ještě víc práce, což vedlo ke snížení spolehlivosti. I proto ostatně u aut tohoto typu došlo k nahrazení litrového tříválce 1,5litrovým čtyřválcem. V menším vozech ovšem 1,0 TSI zůstal, mnohdy jako jediná volba. Před pár dny však motoristům zasvitla naděje, neboť hned několik věrohodných médií detailně popisovalo jeho blížící se konec.
Pozitivní reakce, jakou tato zpráva vyvolala, byla v souvislosti s Volkswagenem jednou z největších za posledních několik let. Ale vážně. Vydat sledovaný a sdílený článek o VW není zase tak mimořádné, obvykle ale poukazuje na to, co je s německou automobilkou špatně, což pochopitelně nikoho netěší. Toto vzbudilo nadšení a také pozitivní očekávání do budoucna, neboť kdyby byl VW schopen zaříznout tento nesmysl, mohl by přehodnotit i jiné. Ale nakonec se to zřejmě nestane.
Mluvčí VW Stefan Voswinkel totiž v oficiálním prohlášení pro kolegy z Motor1 zprávy o konci motoru 1,0 TSI popřel. Němci podle něj s tříválcem nekončí, ač s tím v jednu chvíli počítali - v tomto má zpráva reálný základ. V tuto chvíli ale má být situace jiná a motor má zůstat v nabídce minimálně do konce této dekády.
„Kvůli velmi přísným požadavkům v původním návrhu normy Euro 7 jsme se rozhodli, že ve vývoji litrového tříválce nebudeme pokračovat. Když jsme ale viděli finální návrh, zjistili jsme, že dává smysl, abychom tento motor dál využívali v malých vozech jako Polo či T-Cross na některých evropských trzích,“ uvedl Voswinkel.
Na jednu stranu dodáváme, že doby, kdy šlo podobná prohlášení brát jako jednoznačnou bernou minci, jsou pryč. Nemusí v tom být zlý úmysl - situace se dnes mění rychle a rozhodnutí firem s ní, co se v jedné části peče, může být v druhé neznámé a podobně. Stává se tedy i to, že jsou informace zvenčí přesnější než zevnitř, mluvčí neví vše. V tuto chvíli ale musíme počítat jako s nejpravděpodobnějším scénářem s tím, co naznačuje pan Voswinkel - pohřeb se prostě nekoná. Jeho slova ostatně dávají smysl.
Situace kolem této zprávy ale maluje i jiný zajímavý obrázek - jak strašně málo stačí, aby evropský automobilový průmysl vylezl zpod deky, která na něm leží, a s pár, opravdu jen s několika málo novými pozitivními body, kterých se může chytit, zase dokázal volněji dýchat. Auta jsou dnes plná lidmi nechtěných, regulacemi vynucených, v praxi nefunkčních či kontraproduktivních věcí, které většina kupců nesnáší, pokud ale chtějí nové auto, musí je akceptovat. To pak stačí ohlásit konec motoru 1,0 TSI a návrat úplně obyčejných čtyřválců, a už se slaví. A takových věcí by se našlo...
Cesta k ohromení publika je dnes velmi krátká, stačí úplně normální věci úplně normálně uspokojující úplně normální poptávku. Snad si to aspoň některá z automobilek vezme k srdci, však kdo by nechtěl být zase jednou na chvíli populární?
Tříválec 1,0 TSI vzniknul jen proto, aby koncern zredukoval emise CO2 oproti předchozímu 1,2litrovému čtyřválci o 10 gramů na kilometr. Reálně ale neudělal dobrého nic a špatného spoustu. Zpráva o jeho konci vyvolala nadšení, nyní se ale zdá, že radost to byla předčasná. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz
Zdroj: Motor1
