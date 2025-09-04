Renault a spol. nabízí všem automobilkám možnost vrátit svým elektrickým autům spalovací motory, tahle malá krabička to zařídí
Petr MilerJe to od Francouzů a jejich společníků hezké, pro krásné oči svých konkurentů to ale nedělají. Jen jsou si aspoň v rámci této firmy dobře vědomi reality a hodlají jindy soupeřícím společnostem posílat faktory za věci, které si s trochou soudnosti mohly v nabídce udržet samy.
před 7 hodinami | Petr Miler
Je to od Francouzů a jejich společníků hezké, pro krásné oči svých konkurentů to ale nedělají. Jen jsou si aspoň v rámci této firmy dobře vědomi reality a hodlají jindy soupeřícím společnostem posílat faktory za věci, které si s trochou soudnosti mohly v nabídce udržet samy.
Bude zjevně ještě chvíli trvat, než si všichni uvědomí, že nařízený přechod jen na elektrická auta během pár let je utopický sen, který se nikdy nemůže splnit. To pak i ti poslední vzadu ocení rychlost, s jakou mohou udělat krok zpět a znovu nabídnout lidem to, co si chtějí a mohou dovolit koupit i reálně používat.
Právě na takové cílí Renault se svými partnery sdruženými ve firmě Horse Powertrain (Geely a Saudi Aramco), která se rozhodla pracovat na spalovacích motorech i v době, kdy se na to téměř všichni vybodli. Nedávno jsme viděli jejich převratný nový motor pro Evropu, který poslouží hlavně v interních strukturách Renaultu, aktivity společnosti ale zdaleka nekončí zde. Už dodává motory rozličným soupeřícím automobilkám od Caterhamu po Mercedes a nezdá se, že by Francouzi s Číňany a Araby chtěli zpomalit.
Naopak chystají či už představili celou škálu řešení, která v zásadě umožňují vzít už vyvinutý elektromobil a předělat jej na spalovací pohon. Přesně „o tom” jsou novinky od tzv. Hybrid Conceptu až po jednotku zvanou HR18, dnes tu ale máme ještě něco trochu jiného, vlastně ještě jednoduššího, menšího, levnějšího... Říká si to Horse C15 a jde o další „plug and play” řešení pro ty, kteří při vývoji vlastních aut zapomněli myslet a vsadili vše na čistě elektrickou kartu.
Horse Powertrain je pochopitelně smířlivější a mluví o tom, že jde o spásu pro ty, kteří už pochopili, že zájem o elektrická auta je „nižší, než očekávali”. Docela by nás zajímalo, kdo mohl co očekávat, když tu nikdy žádný opravdu významný reálný zájem o taková auta nebyl, ale to dnes nechme stranou. Podržíme-li se faktů, pak Horse C15 je dodatečný spalovací motor v minimalistickém balení, který podle výrobce „není větší než kufřík”, a přesto dokáže elektrickým autům vrátit zpět flexibilitu, kterou přirozeně postrádají.
Tento kufřík či krabička ve skutečnosti měří 500x550x275 mm (VxŠxH), což je pořádný „kufárek”, ale je to opravdu minimalistické řešení na stroj sestávající z čtyřválcového motoru 1,5, generátoru, měniče a kompletního chladicího systému. A vyvinuto bylo tak, abyste jej opravdu mohli vzít a v jakékoli poloze jej umístit kamkoli do svého elektrického auta.
Smyslem tedy - na rozdíl od výše zmíněných novinek - pochopitelně není pohánět kola, jde o tzv. prodlužovač dojezdu, který umí s „minimálními úpravami” a za „velmi nízkých nákladů” dobíjet baterie elektrických modelů. Motor pochopitelně plní i nadcházející emisní a další předpisy (Euro 7), přičemž v atmosférické verzi dosahuje výkonu až 95 koní, v přeplňované až 163 koní. To je hromada výkonu na generátor energie, motor navíc umí spalovat nejen klasický benzin, ale i ethanol a methanol a syntetická paliva.
Jak moc bude „Kůň” se svými nabídkami úspěšný, ukáže až čas, máme ale pocit, že právě ten hraje v jeho prospěch. Konkurenti jsou dogmatičtí a do sázek na své mrtvé koně jdou „all-in”. To se jim pak tento zjevně prospívající francouzský hřebec může hodit do krámu, tedy do stáje.
Asi bychom s tímto „kufříkem” nechtěli chodit do práce, pro řadu automobilek se ale skutečně může stát spásou. Stejně jako další podobné „krabičky” od firmy Horse, která sází spalovací motory i v době, kdy se od nich ostatní odvrací. Foto: Horse Powertrain
Zdroj: Horse Powertrain
