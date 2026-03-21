Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Renault ukázal spásu svých elektrických modelů. Jmenuje se „spalovací motor”
21.3.2026 | Petr Prokopec
Kouzelný vynález, že? No považte, natankujete skoro kdykoli a kdekoli během pár minut a můžete ujet klidně přes 1 000 km bez zastavení. Tak tohle teď budou Francouzi používat, chybí jim už jen jeden krok - zbavit se toho elektrického balastu okolo.
Omlouvám se za ten sarkasmus na úvod, ale bez spalovacích motorů by se běh současného světa skoro zastavil tak, jak nyní zpomaluje bez dostupných paliv a energetických surovin vůbec. Přesto se zejména evropští politici a jim přitakávající šéfové automobilek rozhodli, že benzinové a dieselové motory jsou to největší zlo pod sluncem. Usilovně se proto snaží o zákaz jejich prodeje, přičemž jako náhradu - podle nich plně adekvátní - podsouvají lidem elektromobily. Tedy auta mnohem dražší s daleko horší využitelností, která jsou vyráběna za pomoci zdrojů, které tu nejsme schopni rozumně využívat.
Bruselské plány i tak na papíře fungovaly, v realitě ovšem naráží na zdravý rozum zákazníků, kteří rychle pochopili, co pro ně funguje a co ne. A co si mohou dovolit používat. Pokud se chtějí dostat třeba do práce, k lékaři nebo na nákup, často nemají jinou možnost, než usednout za volant. A pořídit si na to mohou jen auto, které mohou zaplatit, mohou si dovolit snášet ztrátu jeho hodnoty i další provozní náklady a dokážou mu doplňovat energii tak, jak reálně mohou. A elektromobilita pro ně v těchto ohledech prostě nefunguje.
Je fascinující, že navzdory jasně rozdaným kartám se k jančení na tomto poli nechali strhnout výrobci, kteří do čistě elektrické budoucnosti slepě investovali obrovské peníze, o které teď přichází. Přesto nechtějí dosavadní vývojové a marketingové náklady úplně zahodit, a tak se pokouší elektromobilitu zatraktivnit oklikou. Spojení elektrických jednotek se spalovacím pohonem ve formě plug-in hybridů jim ovšem nevyšlo, sami už teď říkají, že jde o „fejk” a „to nejhorší”. Proto nově začínají tlačit trochu jinou koncepci, která je podle nás ještě směšnější.
Obvykle benzinová jednotka zůstává ve hře, neslouží ale k roztáčení kol. Místo toho slouží jen jako generátor energie, přičemž pohon zajistí baterie a elektromotory. I nepříliš znalého člověka snadno napadne: Nebylo by lepší oním spalovacím motorem pohánět přímo kola, než jím vyrábět elektřinu, tou nabíjet baterku, z té pohánět kola, a tak dokola? Automobilkám to zatím nedochází a jakýsi „opačný plug-in hybrid” vidí jako spásu. A nevíme proč.
U plug-in hybridů je největší kritika spojena s jejich reálným používáním a dodatečnou hmotností. Většina lidí je nenabíjí, místo toho jen využívá spalovací část pohonu. To ovšem znamená, že nakonec stejně benzinem pohání akorát těžší auto, které se tváří ekologicky, skutečná spotřeba těchto aut je ale vyšší než u čistě spalovacích vozů. Spolu s náročnější výrobou je jejich přínos nikoli pozitivní, nýbrž negativní. Tedy jinými slovy, čím více plug-in hybridů je na silnicích, tím hůř.
U elektromobilů, které k prodloužení svého dojezdu využívají onu mobilní spalovací elektrárnu, bude docházet prakticky k témuž. Pokud totiž nemáte k dispozici domácí dobíjení, to poslední, po čem toužíte, je postávat desítky minut u dobíjecí stanice. Jakmile tedy máte možnost tento problém obejít, jednoduše to uděláte. Což znamená, že i elektromobily s prodlouženým dojezdem jsou pouze slepou uličkou, kde budeme složitě dělat to, co by šlo dělat jednoduše - jezdit na benzin.
Zatím poslední automobilkou, která si takto bude hrát na lepší zítřky, je Renault. Francouzi totiž pracují na nové elektrické platformě RGEV Medium 2.0, která má čistě bateriovému ústrojí umožnit dojezd až 750 km, a to dle cyklu WLTP. V kombinaci se spalovacím motorem a nádrží blíže neupřesněného objemu byste pak mohli dát na jeden zátah až 1 400 km, znovu však jen dle stejně problematické metodiky. Tu pak ostatně značka použila k vypočítání emisní stopy, která činit 25 g CO2/100 km. Papírový král to tedy bude, to jistě, realitu jsme ale popsali výše.
Renault zatím o platformě mnoho konkrétního neřekl, kromě objemu palivové nádrže tak neznáme ani kapacitu baterií či hmotnost daných aut. Nízká ale rozhodně nebude. Kvůli tomu se však k udávaným emisím reálně nedostanete ani ve chvíli, kdy budete francouzské elektromobily s prodlouženým dojezdem užívat přesně tak, jak si vysnila automobilka. Ostatně považování libovolné elektřiny za zdroj nulových emisí CO2 je naprosto pomýlené.
Francouzi si od nové platformy přesto slibují ještě víc než dosud od klasických elektromobilů. Předpokládají proto, že podepírat bude všemožné typy aut od hatchbacků přes sedany a SUV až po MPV. K dispozici pak budou verze jednou či dvěma elektrickými jednotkami, přičemž ve všech případech bude možné počítat s 800voltovým elektrickým okruhem. Ten má zajistit rychlé nabíjení, ovšem tak rychlé jako dotankování nádrže pochopitelně nebude.
Značka předpokládá, že první vlaštovka z tohoto hejna přiletí v roce 2028. O dva roky později by pak celé portfolio francouzské značky mělo v Evropě ustoupit od čistě spalovacího pohonu a být k dispozici jen ve formě hybridů či elektromobilů. Samozřejmě jen za předpokladu, že se zákazníci podobně jako dosud nebudou chovat racionálně, o čemž dovolíme předem pochybovat.
Francouzi u svých budoucích elektromobilů počítají se spalovacím motorem jako s mobilní elektrárnou. Co takhle s ním pohánět kola a ten zbytek poslat do háje, kam od začátku patří? Foto: Renault
Zdroj: Renault
