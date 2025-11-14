Renesance osmiválců pokračuje. Firma, která chtěla úplně skončit se spalovacími motory, nacpala 20 miliard do nových V8

Tomu se říká obrat. Místo vůbec žádných spalovacích motorů během několika let tu za pár roků budeme mít zbrusu nové jednotky 5,7 a 6,6 V8 s jistě nemalou životní perspektivou. A nejsou určeny jen pro pick-upy či SUV, dokonce ten větší z nich míří do sportovních aut.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Chevrolet

Tomu se říká obrat. Místo vůbec žádných spalovacích motorů během několika let tu za pár roků budeme mít zbrusu nové jednotky 5,7 a 6,6 V8 s jistě nemalou životní perspektivou. A nejsou určeny jen pro pick-upy či SUV, dokonce ten větší z nich míří do sportovních aut.

Začíná elektromobilitě docházet dech? Ve Spojených státech to tak rozhodně vypadá, místo toho Amerika zažívá jakousi osmiválcovou renesanci. Své o tom ví především u Stellantisu, pozadu ovšem nehodlá zůstat ani konkurenční General Motors. Ten loni k poměrně velkému překvapení oznámil, že investuje takřka 20 miliard korun do vývoje nových motorů V8, jejichž debut je naplánován na rok 2027. A nepřeháněl, jak potvrzují nové informace získané GM Authority. Nové motory přijdou a z nabídky hned tak nezmizí.

Z dosud dostupných detailů víme, že osmiválce dorazí s objemem 5,7 a 6,6 litru, kdy ten menší je určen pro auta jako Chevrolet Silverado 1500. To je aktuálně prodáván s motory 5,3 a 6,2 V8, kdy ten první produkuje výkon 360 a druhý 426 koní. Nový motor by je ovšem měl nahradit oba, přičemž nabídnout má nejen víc výkonu, ale i o 6 procent nižší spotřebu.

Zajímavé jsou také informace spojené s objemnější novinkou. Tato jednotka je určena pro sportovní vozy koncernu GM, tedy také pro Chevrolet Corvette. V základu kupé a roadster osmé generace používají 6,2litrový atmosférický agregát, který je ve verzi E-Ray spojen s hybridní technikou. Mimo to ovšem kultovní americký sporťák pohání přeplňovaný 5,5litrový osmiválec, který pod kapotou Corvette ZR1 produkuje šílených 1 079 koní. Navíc taktéž může být spojen s elektromotorem roztáčejícím přední nápravu.

Zatím není jasné, zda 6,6litrová novinka nahradí všechny dosavadní agregáty. Protože je ale v dnešní automobilové branži klíčová co nejvyšší výrobní efektivita, nezaskočilo by nás, kdyby se GM vydal právě tímto směrem. Pokud s tím navíc počítá od samotného návrhu, pak motor může vzniknout jako modulární. K dispozici by tedy byl v atmosférické, přeplňované i hybridní verzi. A ve finále by nemusel být vyhrazen pouze sportovním modelům, zamířit by mohl i pod kapoty pick-upů a velkých SUV.

Naznačují to alespoň aktivity konkurence, neboť jak zmíněný Stellantis, tak i Ford mají v nabídce výkonné verze takových aut. A uvádí, že na ně upřou pozornost ještě víc, neboť zájem stoupá. Pokud by tedy GM zůstal stát opodál, uškodil by sám sobě. Ostatně třeba zmíněné Silverado je pro posílení motorového prostoru přímo ideální, neboť současná nabídka končí na 477 koních. Prostor pro růst na klidně i více než 700 kobyl je tak nemalý.


GM se v současnosti mimo jiné chlubí 5,5litrovým osmiválcem, který produkuje až 1 079 koní. Do budoucna by jej ale mohl nahradit objemnější, a tedy dost možná ještě výkonnější agregát. Foto: Chevrolet

Zdroj: GM Authority

Petr Prokopec

