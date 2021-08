Revoluční čistý pohon chce změnit svět dopravy, ne nutně jen té pozemní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HyPoint

Představa, že za pár let budou víceméně všechny dopravní prostředky na baterky a tím vše hasne, jak si dnes někteří malují, je zcela naivní. Existuje i řada dalších čistých pohonů, které mohou dojít uplatnění a to je jeden z nich.

Je elektromobilita skutečně budoucností dopravy? To je otázka, na kterou momentálně neexistuje jednoznačná odpověď. A shodnout se na ní navíc nemusí ani dva lidé, kteří elektrickému pohonu fandí, neboť jeden může být pro elektromobilitu bateriovou, zatímco druhý mluví o té vodíkové. Tím se vlastně na poli nejasností posouváme jen dále, neboť jakmile se nezaujatým pohledem zadíváte na oba směry, zjistíte, že dokonale čistý není momentálně ani jeden.

Tím ale nechceme naznačit, že by vývoj na tomto poli byl zbytečný. Naopak, za každý posun, který nestojí jen na snaze vyhovět politickému zadání a je primárně plodem vědy, jsme jen vděčni. A proto je třeba ocenit společnost HyPoint, která byla založena v Silicon Valley před pouhými dvěma roky. Za tak krátkou dobu si ovšem stihla vybudovat opravdu působivé renomé, za kterým stojí řada patentovaných inovací. Mezi ně patří i vzduchem chlazené palivové články, které jsou oním základem zcela nového typu vodíkového pohonu.

Řeší přitom největší současné slabiny jak vodíkového pohonu, tak elektromobility obecně. Nové články totiž mají dvojnásobný měrný výkon ve srovnání s dnes běžnějšími, kapalinou chlazenými články, takže obstojí i před náročnějšími aplikacemi. Současně pak nádrže na vodík dokážou pobrat čtyřikrát více energie, než by se vešlo do srovnatelně velkých lithium-iontových baterií, takže nemusí být problém s dojezdem, ani když se nebudete pohybovat v ráji vodíkových čerpacích stanic.

Mezi cíle HyPointu nepatří jen čistší provoz, ale snížení nákladů spojených s provozem. Nový pohon může posloužit kde čemu, HyPoint chce ale v prvé řadě bodovat v letectví, kde slibuje snížení provozních nákladů letounu či vrtulníku o 50 procent ve srovnání s konvenčním pohonem.

Při výčtu těchto pozitiv asi nakonec není překvapivé, že HyPoint byl osloven výrobcem vrtulníků Piasecki Aircraft Corporation. Ta byla založena již v roce 1955, o naivního nováčka v branži se tedy rozhodně nejedná. A pokud skutečně vidí posun v nové technologii HyPointu, pak mu můžeme věřit. Je totiž třeba připomenout, že ačkoliv se na emise z letecké dopravy ve srovnání s pozemní zatím příliš netlačilo, i sem začíná směrovat pozornost a lze očekávat, že v dohledné době bude i na výrobce letecké techniky kladen výrazně vyšší tlak.

Spojenectví obou firem má vést k osazení vrtulníku PA-890 palivovými články o výkonu 650 kW, díky nimž se stane vůbec prvním vodíkovým vrtulníkem na světě, jenž můžete pilotovat sami. Společnost Piasecki pak za exkluzivní užívání nového pohonu zaplatila 6,5 milionu dolarů (cca 141 mil. Kč), to jsou však v podstatě jen drobné. Firmy totiž odhadují, že v roce 2030 se tržby s vodíkovými letadly a vrtulníky vyšplhají na 27 mld. USD (585 mld. Kč) a v roce 2040 dokonce na 174 mld. USD (3,7 bil. Kč).

Právě tento růst je hnacím motorem všech snah, firmy totiž chtějí po prvních vlastních produktech nabídnout již odzkoušenou technologii také dalším výrobcům. A to klidně i automobilovým. HyPoint chce ale nejdříve přijít s vodíkovým vrtulníkem, který by měl být představen do dvou let. První zákazníci by si pak stroje měli převzít do konce roku 2025. To zní slibně, tak uvidíme.

Společnost HyPoint vyrukovala s revolučním vodíkovým ústrojím... Foto: HyPoint



...jímž bude nejprve osazen nový vrtulník firmy Piasecki. Poté ovšem má technologie zamířit i k dalším výrobcům, klidně i pozemní dopravní techniky. Foto: Piasecki Aircraft Corporation

Zdroj: HyPoint, Piasecki Aircraft Corporation

Petr Prokopec