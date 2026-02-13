Revoluční „jednotaktní” motor je docela novou koncepcí. V prťavém balení generuje stovky koní, nezná slovo vibrace
Petr ProkopecO tomto výrobci jste zatím asi neslyšeli, pokud se mu ale povede dostat do sériové výroby motor e-Rex, bude rychle známější než většina automobilových firem existujících klidně sto let. I proto, že jeho motor svými vibracemi nepohne ani s na hranu usazenou mincí.
včera | Petr Prokopec
O tomto výrobci jste zatím asi neslyšeli, pokud se mu ale povede dostat do sériové výroby motor e-Rex, bude rychle známější než většina automobilových firem existujících klidně sto let. I proto, že jeho motor svými vibracemi nepohne ani s na hranu usazenou mincí.
Budoucnost se skrývá v elektromobilitě, říkají někteří. Možná ano, říkáme my, jenže kdy taková budoucnost nastane? Na její příchod marně čekáme už přes 100 let. Zatím totiž „auta na baterky” vždy dojela na limity právě hlavně oněch baterek. Dokud budou tak velké a těžké, budou mít omezenou kapacitu, budou drahé, budou se dlouho dobíjet, budou trpět omezenou životností... Je to tolik problémů najednou, že prostě nemohou být vyřešeny ani jedním zázračným vynálezem. Bude jich třeba hned několik najednou, proto je tak nepravděpodobné, že k nějaké revoluci v dohledné době dojde.
Neznamená to jistě, že by stávající elektromobily byly šmejd, některým už dnešní nedokonalá řešení vyhovují. Jenže takových opravdu není mnoho. A i když k nim připočteme klientelu ovlivněnou dotacemi či uživatele firemních aut donucené takové vozy kupovat z jiných důvodů, stále nelze počítat s tím, že elektrický pohon bude na trhu dominantní, jak ostatně již delší dobu říká prezident Toyoty Akio Toyoda, ten mluví o maximálně 30procentní penetraci. To ovšem znamená, že hned sedmi lidí z desíti se elektromobilita netýká. A takový vodíkový pohon je neoslovuje rovněž.
Navzdory politickým plánům, které jednoduše dojdou změn, jinak dojde na takové množství bankrotů, že to žádná vláda nevydýchá, je tedy třeba v nejbližších letech nadále počítat se spalovacími auty. To koneckonců není na škodu, potenciál tohoto pohonu stále ještě nebyl vyčerpán. Navíc se ukazuje, že k čistějšímu ovzduší může vést řada cest, nikoli jen ta „bezvýfuková“, která ostatně kvůli velmi špinavé výrobě a mnohdy ještě špinavějšímu energetickému mixu má k ekologii velmi daleko.
Tím se dostáváme ke společnosti INNengine sídlící ve španělské Granadě. Ta přišla s jednotkou zvanou e-Rex, která již na první pohled zaujme dvojnásobným počtem pístů oproti válcům. Písty se pohybují proti sobě, čímž dochází na kompresi. Jakmile se odsunou, dochází na odhalení sacího a výfukového portu. Motor se tak vlastně chová jako dvoutaktní, Španělé si jej ale nechali patentovat jako technologii zvanou 1Stroke, tedy jako jednotaktní agregát. A mají pro to i logické vysvětlení.
V případě dvoutaktů je totiž třeba do paliva přimíchávat olej, z jejich výfuků se tak vždy line poměrně hustý kouř. To jim vysloužilo nelichotivou pověst, od které se INNengine chce distancovat. Firma navíc zmiňuje, že za jednu otáčku motoru dojde na dva spalovací cykly, což je dvojnásobek oproti dvoutaktům a dokonce čtyřnásobek oproti čtyřtaktům. Dále se pak jednotka e-Rex nedočkala žádného víka výfukového portu, neboť tuto činnost převzaly právě proti sobě se pohybující písty.
Španělé se s tímto motorem teoreticky poprvé pochlubili v roce 2022, kdy naznačili, že agregát je ideální pro elektromobily s prodlouženým dojezdem, a to hlavně díky kompaktním rozměrům. Při půllitrovém objemu totiž koncepční varianta váží jen 35 kilogramů a na délku má 40 centimetrů, přitom ovšem dokáže produkovat 120 koní. Firma jí pak již nasadila pod kapotu Mazdy MX-5, kde zajišťuje nejen dostačující dynamiku, ale rovněž výrazný soundtrack. Dále Španělé pracují na 0,7litrové verzi, která má nabídnout stovky koní při pořád minimálních rozměrech a hmotnosti.
Na závěr už jen zmíníme, že INNengine u svého revolučního agregátu měřil vibrace podobným způsobem, jako to Rolls-Royce dělá u svých dvanáctiválců. Ovšem ani v tomto případě se mince postavená na hranu ani nezachvěla, natož aby se pokácela. Kdy se ale motoru dočkáme v sériových vozech, zatím nebylo upřesněno. Danou technologii ale budou moci používat i letadla, Španělé si totiž nechali patentovat také agregát Rex-B, tedy zjednodušenou verzi určenou právě pro pohyb v oblacích.
Výchozí e-Rex pak není určen jen pro range extendery, sloužit může i k roztáčení kol. Ani v takové chvíli přitom nemusí zbytečně zatěžovat životní prostředí, neboť dokáže spalovat všemožné typy spalovacích či zelených paliv. Právě proto soustavně voláme po otevřenosti k všemožným technologiím, neboť jen takovým způsobem se lidstvo dokáže posunout. Jenže něco takového je dnes skoro kacířstvím...
Španělé od roku 2022 pracují na novém typu spalovacích motorů, který se pyšní dvounásobným počtem válců oproti pístům. Díky tomu do jisté míry připomene dvoutakty, jejich špinavou stránku ale zdědit neměl. Foto: INNengine, tiskové materiály
Zdroj: INNengine
