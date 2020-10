Němci odhalili detaily k revoluční nápravě, která popírá velikost i hmotnost auta 4.10.2020 | Petr Miler

Je to tak trochu kouzlo, které dokáže dát i velkému luxusnímu autu poloměr otáčení srovnatelný s kompaktním hatchbackem. A náprava toho umí i víc, třeba na první pohled vypadá jako rozbitá.

Mercedes skoro přesně přes měsícem odhalil novou generaci své třídy S. Tradiční pýcha německých techniků přišla opět s řadou technických novinek, které dost dobře nebylo možné do detailu popsat v jediném článku. A tak se k některým stojí za to vrátit.

V samotném představení jsme v závěru zmínili, že vůz disponuje systémem řízení zadní nápravy, což ale nemuselo každého dojmout. Obecně vzato nejde o nic nového, Němci ale možnosti tohoto řešení posunuli o pořádný kus dál. Vlastně jej posunuli tak daleko jako nikdo před nimi.

Pokud jste pečlivě studovali oficiální fotky, mohli jste si všimnout, že zadní kola jsou na některých z nich (viz níže) vytočená tak moc, že auto vypadá jako rozbité. Není, už u prototypů si šlo všimnout, že Mercedes zkouší mimořádně agresivní systém zatáčení zadních kol a nakonec jej dostal i do sériové výroby. Kola dokáže natočit v úhlu až 10°, což je tak moc, že to nelze přehlédnout ani pouhým okem.

Kouzlo revolučního systému se skrývá v elektromotoru, který za pomoci řemenu pohybuje s řídicí tyčí zadní nápravy. Plně aktivní telemetrický systém pracuje s radarem, kamerami a ultrazvukovými senzory, kterými se průběžně snaží zjišťovat aktuální situaci okolo vozu, aby byl schopen ve správné míře a správným způsobem zadní kola natočit. Možné je natočení jak ve stejném, tak opačném směru vzhledem k zatočení předních kol.

Pokud vás nyní polévá studený pot při představě, jak tohle někdo opraví za 10, 15 let, až se celý systém rozbije, pak s vámi docela soucítíme, takhle to ale v této třídě aut chodí, jak jsme kdysi podrobně vysvětlovali. Podstatného pokroku je možné dosáhnout pouze extrémně sofistikovanými řešeními, od kterých kupci avantgardních strojů neočekávají mimořádnou dlouhověkost, chtějí kráčet v čele vývoje i s ústupky na poli spolehlivosti.

V tuto chvíli je třeba se utěšovat tím, že autu zajišťují opravdu výjimečné vlastnosti. Až 10° natočení zadních kol dává autu průměr otáčení 10,8 metru, což je hodnota srovnatelná s Mercedesem třídy A nebo Škodou Octavia, tedy nesrovnatelně menšími vozy o dvě až tři třídy níže. A je to také o 2 metry menší číslo než u vozu, který by tímto systémem vybaven nebyl. Natáčení pomáhá i manévrování při parkování, to ale pořád není vše.

Zatímco v nízkých rychlostech do 60 km/h se kola natáčí tak jako ta přední, ve vyšších se natáčí opačným směrem. To pro změnu zlepšuje stabilitu i manévrovatelnost a mělo by novému eSku dopřávat jízdní vlastnosti srovnatelné opět s autem podstatně menší velikosti i hmotnosti.

Jak už asi tušíte, takové vychytávky nedává Mercedes zadarmo. Za revoluční zadní osu s dosud nepoznanými možnostmi požaduje 16 tisíc euro, tedy asi 434 tisíc Kč. A přijmout současně musíte určitá omezení - vůz v takovém případě může být obut nanejvýš do 20" kol a obutí těch zadních nesmí být širší než 255 mm. Protože jinak by se při plném natočení kolo i s pneumatikou do podběhu nevešly.

Revoluční řešení zadní osy nového Mercedesu třídy S dovoluje natočení zadních kol o bezprecedentních 10 stupňů. Není to ale ani zadarmo, ani bez ústupků. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler