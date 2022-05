Revoluční pneu, které nepíchnete a nemusíte je dofukovat, se blíží nasazení, další firma pokročila s vývojem před 2 hodinami | Petr Prokopec

Bude to největší převrat v obouvání aut od chvíle, kdy Dunlop použil zahradní hadici pro něco, co dříve nikoho nenapadlo. Ještě si na něj pár let počkáme, ale ten moment přijde, teď už snad nevyhnutelně.

O tzv. bezvzduchových pneumatikách už se mluví dekády. Nejčastěji o nich slýcháme od Michelinu, jehož Uptis se má na sériovém autě objevit už v roce 2024, Francouzi ale nejsou jediní, kdo tímto směrem míří. Za stejným cílem se žene i konkurenční Goodyear, který prozatím své bezvzduchové pneumatiky nijak nepojmenoval. S vývojem je ale též daleko.

Nejnověji se pochlubil výsledky zkoušek, které probíhaly v jeho testovacím areálu v nám relativně blízkém Lucembursku. Tam na nich Tesla Model 3 absolvovala 120 tisíc kilometrů, přičemž pneumatikářský koncern vyjádřil nad chováním nového obutí uspokojení. Testy probíhaly v rychlostech do 160 km/h za všech myslitelných podmínek z hlediska počasí i kvality povrchu. A dle Goodyearu nové obutí vykazuje vysoké kvality při akceleraci, deceleraci i při zatáčení.

Reakce vozu prý zatím nejsou až tak přesné, jak by se slušelo, vývoj ale dál pokračuje. Podle Goodyearu bude probíhat ještě „několik let”, zatím bezvzduchové pneu zvládají s nadhledem jen ono 160kilometrové tempo. To není zase tak mnoho, byť zrovna stošedesátka je pro značnou část elektromobilů maximem (byť pro Teslu nikoli), a tak nároky v tomto ohledu do budoucna spíše klesnou.

Jak jsme již zmínili, byť vývoj pokročil, čas sériového nasazení revolučního obutí zůstává nejasný. Michelin v případě modelu Uptis hovoří o zmíněném roce 2024, kdy by novinku měla dostat příští generace Chevroletu Bolt, Goodyear až tak rychlý nejspíše nebude. Beztak se ale zdá být nevyhnutelné, že pneumatiky, které nepíchnete a dofukovat je vlastně ani nelze, jednoho dne přijdou a začnou vytlačovat z trhu konvenční řešení.

Můžeme už jen dodat, že mají být nejen bezpečnější, ale také déle vydržet a pochopitelně nevyžadovat žádnou údržbu. I „přezutí” bude snazší. V případě sjetí vrchního běhounu nebude nutná výměna celé pneumatiky, místo toho se pouze vymění jedna vrstva a lidé budou moci jezdit dále. I to přinese nemalé benefity, ať se to již týká vaší peněženky nebo onoho životního prostředí. Dle výrobce se každoročně zbytečně mění 200 milionů kompletních pneumatik jen kvůli jedné zničené části.

