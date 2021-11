Revoluční pneu, které se nedofukují a nelze je „píchnout”, se stávají realitou, vyvíjí je další firma před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Goodyear

Největší revoluce v oblasti obutí automobilů od Dunlopova vynálezu se blíží. Není vyloženě na spadnutí, i tak lze jejímu příchodu věřit spíše, když se podobnému řešení po Michelinu věnuje i Goodyear.

Už nejednou jsme zmiňovali, že na elektromobily nelze nahlížet jako na zcela bezemisní a neškodlivé vozy. V mnoha ohledech mohou být snadno i škodlivější než auta se spalovacím ústrojím. Na mysli teď nemáme ani tak jejich výrobu a produkci jejich baterií, omezenou životnost či zdaleka ne bezemisní výrobu elektřiny potřebné pro jejich provoz. Naše naše myšlenky se dnes stáčí k pneumatikám, neboť na jejich opotřebení má velký vliv hmotnost. Ta je u aut s elektrickým pohonem zejména kvůli akumulátorům o desítky procent vyšší než u vozů s benziny či diesely, a tak provozem elektrických aut vzniká daleko více částic PM2.5. To je jemný popílek, jenž se nám usazuje v plicích.

Je to do značné míry neřešitelný problém, neboť těžší auta budou mít vždy na svědomí vyšší opotřebení pneu, než o jaké se starají ta lehčí. Přesto může přijít alespoň menší úleva, o které už se dříve zmiňoval i Elon Musk. Šéf Tesly zvažuje, že budoucí modely značky budou osazeny unikátními bezvzduchovými pneumatikami, které trpí menším opotřebením. Musk nezmínil přímo Michelin, který pracuje na modelu Uptis, možná i proto, že tato firma v mezičase navázala spolupráci s koncernem General Motors a svou pneumatiku testuje i na Chevroletu Bolt.

Za stejným cílem míří i Goodyear, jenž prozatím své bezvzdušné pneumatiky nikterak nepojmenoval. Nově se ale pochlubil jejich testováním probíhajícím v areálu Akron Proving Grounds. Tam se mezi kužely prohání právě Tesla Model 3, přičemž pneumatikářský koncern vyjádřil nad jejími výkony nemalé uspokojení. Dle Goodyearu nové obutí vykazovalo nemalé kvality při akceleraci, deceleraci i při zatáčení.

Podle nezávislých testerů nejsou reakce vozu až tak precizní, při ostřejší jízdě má prý Tesla tendence zaklekávat na pneumatiku, na kterou je zrovna vyvíjen největší tlak. Vývoj má ale daleko ke konci, tak to berme jako možná problematický, ale stále řešitelný stav. Podle Goodyearu má nové obutí zvládat až 160kilometrové tempo, což není mnoho, bezvzduchové pneu ale mají právě s vysokými rychlostmi problém. A protože stošedesátka je pro značnou část elektromobilů maximem (pro Teslu ale zrovna nikoli), dále možná pneumatikářský koncern ani nezajde.

Otázkou nicméně je, kdy se revolučního obutí dočkáme. Michelin v případě modelu Uptis zmiňuje rok 2024, Goodyear nicméně má se svou verzí dorazit až o šest let později. To je opravdu propastný rozdíl, který by této firmě mohl sebrat vítr z plachet. Jakkoli pochopitelně není jisté, že Francouzi svým plánům dostojí. Máme tu totiž asi největší změnu od momentu, kdy gumopryž nahradila dřevěné loukotě obehnané ocelovým páskem.

Můžeme už jen dodat, že bezvzdušné pneumatiky mají být bezpečnější, déle vydrží a nevyžadují navíc žádnou údržbu. V případě Michelinu pak nebude muset po sjetí vrchního běhounu k výměně celé pneumatiky, místo toho se pouze vymění jedna vrstva a lidé budou moci jezdit dále. I to přinese nemalé benefity, ať se to již týká vaší peněženky nebo onoho životního prostředí. Dle firmy se totiž každoročně zbytečně mění 200 milionů pneumatik.

Michelin přitom počítá i s recyklací 80 procent všech používaných materiálů při výrobě, ovšem to je až druhá fáze projektu Uptis. Ta je stejně jako konkurenční obutí od Goodyearu spojena taktéž s rokem 2030, pročež je možné, že Američané nakonec budou chtít revoluci se vším všudy najednou.

Na revolučních pneumatikách, které nelze píchnout, pracuje už i Goodyear. Ten začal s testy na Tesle Model 3. Foto: Goodyear

Zdroj: Goodyear

Petr Prokopec

