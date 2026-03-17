Rolls-Royce odhalil dieselový desetiválec budoucnosti s výkonem 1 900 koní, to byste v roce 2026 nečekali
Petr MilerZní to skoro surreálně, ale zázraky se občas dějí. Navzdory blížícímu se 1. dubnu nejde o aprílový žertík, tento motor je skutečný. Problémem ale je, že i když skončí tak trochu v autě, do svého příštího luxusní sedanu nebo SUV si jej nekoupíte.
před 6 hodinami | Petr Miler
Automobilky dnes mají plné ruce práce se „strategií”, kterou bychom nazvali „hop sem, hop tam”. Před dekádou dvěma téměř unisono přísahaly věrnost dieselům, před pár léty elektrickému pohonu a teď skáčou zase směrem k vnitřnímu spalování, často v hybridní podobě. Je ironií osudu, že to udělaly v momentě, kdy se svět po čase zase jednou ptá, zda bude mít pro spalovací motory dostatek pohonných hmot, jakkoli úvahy o ekonomické výhodnosti elektrického pohonu jen kvůli benzinu nebo naftě za 40 či 50 korun jsou naprosto nesmyslné.
Neděláme si tedy iluze, že u čehokoli dalšího vydrží dlouho, Rolls-Royce plc (tedy ne automobilka Rolls-Royce, ale „původní Rolls-Royce”, od kterého dnešní automobilová firma získala práva na značku a logo za velmi svérázných okolností) ale možná má jednu ráznou odpověď na všechno. Stvořila totiž pohon, který je najednou dieselový, elektrický i spalovací. Co by něčemu takovému kdo mohl vyčíst?
No, snad jen to, že nemíří do osobních aut, ale do trochu jiné kategorie vozidel. Divize Rolls-Royce Power Systems úspěšně vyvinula pohon, který má posloužit nástupci současných klíčových evropských tanků. A právě ten bude vybaven mohutným dieselem V10 doplněným o elektrickou asistenci, který bude posílat na... pásy vskutku hromadu výkonu.
Nová pohonná jednotka bude totiž generovat celkově přes 1 400 kW, tedy víc než 1 900 koní. Jejím základem je nově vyvinutý 20litrový diesel, který Rolls-Royce připravil ve spolupráci s MTU. Jednotka zvaná 10V 199 má zvládat spalovat druhy paliva i nižší kvality, což je s ohledem na zaměření stroje pochopitelné. Motor dál zatím blíže neupřesněnou formu hybridní asistence, kdy pohon má zvládnout fungovat samostatně jen na naftu, alespoň dočasně jen na elektřinu anebo s oběma motory společně. Systém navíc dodává energii nejen pro pohon, ale i pro elektronické systémy na palubě.
Výsledným strojem bude cosi, co dnes definuje zkratka MGCS (Main Ground Combat System, Hlavní pozemní bojový systém), a půjde o první těžké pásové vozidlo s hybridním pohonem. A v konečném důsledku má nahradit zejména současné tank Leopard 2 německé armády a tanky Leclerc francouzské armády.
Pro stroj dále vyvíjí ZF novou převodovku eLSG 5000, která kombinuje pohon, řízení a brzdění v jednom integrovaném systému, což má zlepšit manévrovatelnost stroje. Zní to celé zajímavě, nedělejte si ale iluze, že v dohledné době uvidíme víc než motor nebo převodovku. Ačkoli první prototypy nového hybridního stroje mají být testovány někdy kolem roku 2030, nová generace tanků by se mohla začít sériově vyrábět až v průběhu 30. let a do ostré služby být vpuštěna okolo roku 2040. Jak se to říká? Že se armády obvykle připravují na minulou válku? I tady to tak trochu vypadá...
Desetiválcový 20litr Rollsu spalující naftu a pracující také s elektřinou je jistě zajímavý. Než se ale objeví pod kapotou čehokoli, chvíli to zabere... Foto: Rolls-Royce Power Systems
Zdroj: Rolls-Royce Power Systems
