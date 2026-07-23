Rusové vyvinuli revoluční olej s pětinásobnou životností, může vydržet déle než celý motor. Možná ho budou potřebovat
Petr ProkopecŽivotnost olejů používaných moderními motory se v posledních dekádách posunula rychle vpřed, tohle je ale skoková změna, která může u některých aut udělat z výměny oleje v motoru jen kapitolu z dějin techniky. Vývoj novinky je ale pořád na začátku.
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Rusové vyvinuli revoluční olej s pětinásobnou životností, může vydržet déle než celý motor. Možná ho budou potřebovat
včera | Petr Prokopec
Životnost olejů používaných moderními motory se v posledních dekádách posunula rychle vpřed, tohle je ale skoková změna, která může u některých aut udělat z výměny oleje v motoru jen kapitolu z dějin techniky. Vývoj novinky je ale pořád na začátku.
Spalovací motor tvoří spousta komponentů a u mnohých z nich dochází na vzájemný kontakt. Něco takového by postupně vedlo k obrušování styčných ploch, což si pochopitelně nikdo z majitelů nepřeje. Proto se řada vnitřních částí pohonných jednotek koupe v olejové lázni. Protože ale dochází na soustavné zahřívání a vychládání maziv, olej postupně ztrácí své původní vlastnosti, čemuž pochopitelně „pomáhají” i všemožné nečistoty či drobná poškození.
Proto je důležité olej pravidelně měnit. A zrovna v této oblasti nedoporučujeme moc riskovat. Mnozí výrobci se dnes chvástají dlouhými servisními intervaly, kdy s autem není třeba jezdit na výměnu oleje každý rok a obligátních 10 nebo 15 tisíc km, ale klidně až po dvou letech a násobku zmíněné kilometráže. Když se podíváte, co pak z motoru teče, zpětně to asi za dobrý nápad neoznačíte, vývoj přesto udělal pořádný krok vpřed.
O další milník se nyní možná postarali specialisté z Gubkinovy univerzity, jak informuje Pravda. Těm se mělo povést vyvinout kompletně nový syntetický olej pro pístové benzinové motory, který má umožnit ještě zásadně méně častou výměnu maziva. Kromě toho pak snižuje spotřebu metanu. První testy ukázaly, že se životnost oleje prodloužila z 500 na 2 500 motohodin, narostla tedy pětinásobně. Pokud budete s autem jezdit nijak zvlášť ambiciózní průměrnou rychlostí 60 km/h, vydrží olej v motoru po dlouhých 150 tisíc najetých kilometrů. Pro některá auta by to znamenalo, že s jedním oleje zvládnou celou svou životnost.
Revoluční olej je založen na kombinaci polyalfaolefinů a esteru. Toto složení jej udržuje v tekutém stavu i při teplotách až -48 stupňů Celsia. Pro Rusko je tedy toto mazivo ideálním. Jeho další výhodou je přitom nízký obsah síranového popela - jde o 0,2 procenta, zatímco u dovážených olejů se jedná o 0,5 procenta. Podle chemika Ilji Safronova se tím redukuje množství uhlíkových usazenin v drážkách pístů a na stěnách válců. Olej by tedy měl být i řešením postupného zakarbonování motorů.
Zatím pochopitelně poznatky o dlouhodobém dopadu oleje na životnost různých motorů při různých reálných nasazeních. Bude tedy třeba ještě pár let vývoje a výzkumu, než se prokáže, jaké jsou skutečné limity tohoto řešení. Pro Rusy, kteří se nyní potýkají mj. právě nedostatkem olejů, to ale může být něco, co budou potřebovat, i když se jim to nebude líbit. Tedy pokud se svět v dohledné době nevrátí k alespoň trochu normálnímu fugnování...
Už dnes jsou na trhu oleje, jejichž výrobci mluví o intervalech výměny klidně v letech a desítkách tisíc najetých kilometrů. Motorům to ale obvykle neprospívá, dlouhodobé dopady ruské novinky na fungování motorů ukáže teprve čas. Ilustrační foto: Nissan
Zdroj: Pravda
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