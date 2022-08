Sám šéf automobilky popsal, jak funguje bizarní ruční řazení v jejím novém 1385koňovém autě před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Na první pohled to vypadá jako sen, na ten druhý trochu jako noční můra. A na ten třetí? Posuďte sami, šéf automobilky říká, že to, čeho jsme se zprvu nejvíce obávali, značka řešila a vyřešila.

Kolik lidí, tolik chutí, takže vám nebudeme rozmlouvat, pokud jste si při řízení oblíbili vrtání se levou novou ve vašem pravém koleni a nemůžete si vynachválit automatické převodovky. Ale my jsme automatům na chuť nikdy nepřišli. Tolikrát nám už někdo říkal něco v tom smyslu, že „tohle je tak dobrý automat, že už nebudete chtít zpátky”, ale nikdy se to nestalo. Dobré automaty skutečně existují a ohromný vývoj na tomto poli během posledních asi 20 let je nepopiratelný. Pokud ale dobrý moderní automat něco skutečně ukazuje, pak spíše jen to, jak mizerný je ten „moderní” zpřed pár let.

Takové DSG od Volkswagenu bylo kdysi zajímavým kořením do převodovkové polévky, když ale poznáte, kam to se stejnou koncepcí dotáhlo Porsche, jehož nejlepší PDK ohromujícím způsobem spojují rychlost, čistotu a na požádání i jakousi brutalitu, pak vám VW s DSG přijde lede jako tupý, pomalý a přes škubající stroj. Ruční řazení je konzistentně takové, jaké si ho dokážete sami udělat. A ve výsledku je pořád někde jinde - míra interakce, jakéhosi přímého spojení s vozem, pocit ze zřetelně menších ztrát celého ústrojí... Nikdo se tomu s ničím jiným nevyrovnal, i zmíněné PDK působí odtažitě.

Všemožné regulace i ekonomické zájmy automobilek bohužel udělaly z pořádných manuálů skoro mrtvou větev evoluce, o víkendu se ale se svou trochou do mlýna přihlásil věčně inovativní Koenigsegg. Jeho TWMPAFMPC (The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car, tedy Nejsilnější a nejrychlejší produkční auto s manuálním řazením) jsme vám přiblížili obratem, dokonale nadšeni jsme z něj ale nebyli.

Vůz totiž nepoužívá skutečnou manuální převodovku, má automat, nad nímž je postaveno ryze elektronické řešení, které ruční ovládání simuluje. Máte řadičku, kulisu, funkční spojku, je to ale spíše videohra. A kdo zažil Playstation s pokročilými rozhraními simulujícími ruční řazení, ví, že i velmi drahá rozhraní je těžké po chvíli označit jiným slovem než tím, které začíná na „s”, končí na „t” a má „h” vedle „i” mezi. Něco takového jsme - byť v jistě sofistikovanější podobě - čekali od Koenigseggu s formálním jménem CC850, šéf značky Christian von Koenigsegga ale říká, že to tak není.

Níže si můžete poslechnout celé jeho skoro půlhodinové vystoupení se známým youtuberem, Mr JWW, které nepojednává jen o onom řazení. Ze slov Christiana von K. si není těžké udělat obrázek, že jde o výjimečný stroj každým coulem, který nakonec má „jen” 1 385 koní (v původní tiskové zprávě bylo 1 385 hp a nikoli PS, ale míněno bylo zjevně PS), 1 385 Nm a 1 385 kg, takové ale má být i ono řazení. Šéf automobilky říká, že jeho lidé dělali vše proto, aby nešlo jen o další hračku, ale skutečně bezvadnou simulaci ručního řazení.

Převodovka tak nereaguje jen na konečný signál vyslaný umístěním řadičky v kulise, reaguje i na její pohyb. Převodovka tak už během putování řadičky postupně připravuje převod, který byste tak mohli chtít zařadit, což může skutečně značně pomoci evokovat reálné pocity z ručního řazení. Stejně se má chovat i spojka, která není jen binární, ale simuluje měnící se odpor nejen s pohybem pedálu, ale třeba i s rychlostí jeho pohybu - kdo umí opravdu bleskově řadit s klasickou spojkou s hydraulicky ovládaným válcem, ví, o čem mluvíme.

Že autu může zhasnout motor, už jsme zmínili, řazení ale také nedovolí vnutit převodovce stupeň, který v dané rychlosti není dosažitelný, způsobem podobným jako u skutečných manuálů. Ještě aby tak bylo možné převodovku rozbít a spojky spálit, to by teprve byla simulace...

Ale žerty stranou, vypadá to jako promyšlené řešení. Ovšem dokud jej nepoznáme na vlastní kůži, budeme mít své pochybnosti - však si jen uvědomte, jak se automobilky dodnes nenaučily simulovat pocity z hydraulického posilovače řízení elektrickým. A to je mnohem snazší zadání. Pusťte si případně sami video níže, dozvíte se ještě víc. My pro dnešek dodáme už jen to, co jsme minule opomněli zmínit - protože převodovka je ve skutečnosti automat, je pořád možné ji přepnout do automatického módu. Takže pokud to všechno nebude fungovat, jak si představujete, můžete tuto věc jedním tahem spláchnout tam, kam si případně zaslouží.

Koenigsegg CC850 ohromuje hlavně svou interpretací manuálního řazení. Jak funguje - či jak se snaží fungovat - vám nejlépe přiblíží vystup Christiana von Koenigsegga na videu níže. Foto: Koenigsegg

