Šéf BMW M popsal, jak Euro 7 oklikou zabíjí spalovací motory. Němci ale podle něj mají triky, jak zabránit nejhoršímu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Emisní norma Euro 7 byla od začátku koncipována tak, aby dala spalovacím motorům další těžko ránu skrze řadu účelových omezení. Spousta takových z ní zmizla, některé ale ne a zejména pro Mnichov stále důležitým šesti- a osmiválcům hrozila omezením výkonu. BMW ale prý ví, jak z toho ven.

Emisní norma Euro 7 nakonec nebude tak likvidační, jak zamýšlel návrh, který přišel během českého předsednictví Evropské unii. Neznamená to však, že by pro spalovací motory nebyla hrozbou. Problémem jsou hlavně nové metody měření, které vyžadují plnění jinak stejných emisních limitů i v okrajových situacích. Právě tehdy motory Euro7 zasahuje, neboť znamená mj. nutnost plnit některé limity i při vysokých požadavcích na výkon.

U obyčejných aut je to celkem jedno, jejich motory nejsou příliš „vyšponované”, pro sportovní modely je ale tato novinka hrozbou. Také proto chce značná část jejich výrobců kráčet elektrickým či hybridním směrem, znovu to není reakce na preference zákazníků či projev snahy hledat optimální technické řešení, ale úlitba normám. Právě tady ovšem automobilky znovu naráží na odpor zákazníků, neboť jen málokterého nadšence dokážou elektrické modely oslovit.

Proto se BMW spalovacích motorů vzdát nechce a do modelů M touží dál nabízet jednotky R6 a V8, jak je jeho zvykem. To se ale snáz řekne než udělá, jak prozradil šéf divize BMW M Frank van Meel kolegům z Autocaru. Motory samotné při životě udržet lze, Euro 7 je ale oklikou zabíjí tak, že výše zmíněné požadavky omezují jejich výkon. A to je problém, neboť tím by atraktivita objemných motorů s více válci přirozeně klesla.

Van Meel k věci říká, že výzvou skutečně není až tak vyhovění samotné emisní normě, ale aspoň zachování výkonu těchto motorů, jak je známe dnes. Automobilky dnes při vysokých požadavcích na výkon chladí motory vstřikovaným palivem, jehož odpařování spalovací komory chladí. „To ale už norma Euro 7 neumožňuje,” říká van Meel a upřesňuje, že s Euro 7 „je vše o tom, že u Lambda sondy musíte dosáhnout hodnoty 1. V té chvíli ale nemáte dostatečné chlazení, ke kterému by jinak sloužilo palivo”. Němci ale podle něj naštěstí mají triky, jak se vyhnout nejhoršímu.

„Spalovací proces musel být vylepšen s ohledem na nárůst tepla a chlazení, a právě to představovalo výzvu. Mohli jsme samozřejmě snížit výkon, abychom nárůstu teploty zabránili, ale to jsme nechtěli. A právě od tohoto bodu jsme se odpíchli,“ uvedl šéf BMW M bez dalších podrobností. Použité triky nicméně považuje za „velmi zajímavé“, přičemž automobilka s nimi odbornou a laickou veřejnost seznámí později. Rozhodně však prý nemáme čekat žádné velké ústupky, tímto směrem prý sportovní divize nemíří.

„Řadový šestiválec je naším dědictvím a vidlicový osmiválec má dlouhou historii v motorsportu, proto u nich hodláme zůstat,“ uzavřel povídání s kolegy van Meel. Navázal tak vlastně na slova šéfa BMW Olivera Zipseho z minulého měsíce, podle nějž jsou spalovací motory pro mnichovskou automobilku základem jejích aktivit. Proto normě Euro 7 budou vyhovovat všechny, tedy nejen vrcholné jednotky, ale i základní tříválcové a čtyřválcové. A to zjevně bez ztráty výkonu.

Mnichovští počítají se zachováním výkonných šestiválců a osmiválců i v éře nové emisní normy Euro 7, dokonce bez ztráty výkonu. Foto: BMW

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.