Šéf BMW M potvrdil, že ostré bavoráky o motory R6 a V8 nepřijdou, nepůjde to ale ani bez triků, ani bez obětí
Petr ProkopecDíky bohu, že si aspoň v Mnichové neumí modely jako M3 a M5 bez těchto tradičních pohonných jednotek představit, a tak je zachovají v nabídce pro celý svět. Moci je prodávat i po příchodu emisní normy Euro 7 ale opravdu nebude jen tak.
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Šéf BMW M potvrdil, že ostré bavoráky o motory R6 a V8 nepřijdou, nepůjde to ale ani bez triků, ani bez obětí
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Díky bohu, že si aspoň v Mnichové neumí modely jako M3 a M5 bez těchto tradičních pohonných jednotek představit, a tak je zachovají v nabídce pro celý svět. Moci je prodávat i po příchodu emisní normy Euro 7 ale opravdu nebude jen tak.
BMW v poslední době kope hlavně za elektromobilitu, to je z jeho kroků jasně patrné. Znát je to i na uvádění nové generace M3, kdy elektrická verze dorazí o přibližně rok dřív než ta spalovací, i když zákazníci automobilce dávají dopředu jasně znát, co si o první zmíněné novince myslí. Přesto je třeba brát jako dobrou zprávu, že klientela bude mít dál na výběr. A alternativou nebude žádné nedochůdče.
BMW totiž - na rozdíl od jiných - zachová pro M3 v nabídce řadové šestiválce, do větších typů bude dál montovat vidlicové osmiválce. Z toho důvodu ovšem jednotky S58 a S68 musely projít úpravami, aby plnily emisní normu Euro 7. A to se vždy neobešlo bez obětí.
Šestiválce z toho vyšly lépe, ty počítají s technologií M Ignite, která pracuje s předkomorou integrovanou do hlavy válců. Zároveň došlo na zvýšení kompresního poměru a přepracování turbodmychadel pyšnících se variabilní geometrií lopatek. Spotřeba tak poklesla v celém spektru, především však ve chvíli, kdy s vozem jedete „rychle a zběsile“. Norma Euro 7 totiž požaduje, aby motory produkovaly sice stejně nízké emise jako dosud, ovšem v mnohem širším spektru situací, ve kterých pracují.
Současné generace sedanu a kombíku M3 a kupé i kabrioletu M4 už takto upravený motor používají, první zmíněná dvojice s ním ovšem na počátku příštího roku ve výrobě skončí. Čekat se pak bude na nástupce, který dorazí až v roce 2028. Jaký bude osud M4, zatím není jisté. Menší BMW M2 ovšem modifikovanou jednotku S58 začne používat od letošního srpna. Pokaždé se však bude jednat o evropské verze, motory pro zbytek světa zůstanou při starém.
Co se osmiválce týče, ten pro změnu přijal za svůj Millerův spalovací cyklus. Dále si automobilka posvítila na výfukové potrubí či chladicí systém, přičemž všemu bylo uzpůsobeno řízení motoru. Znovu jde o modifikace zasvěcené pouze starému kontinentu, který tak nemůže počítat ani papírově s ničím konkrétním, přesto přijde přibližně o 40 koní. Do zbytku světa míří auta s vyšším původním výkonem - že by takovou verzi brala i místní klientela raději, je asi jasné.
I tak ovšem ve finále můžeme být rádi za to, že se BMW vůbec snaží, aby vůbec mělo v Evropě řidiče a svou kasu čím potěšit. Frank van Meel, šéf divize M, tak na Festivalu rychlosti v Goodwoodu mohl BMW Blogu potvrdit, že spalovací motory „tu ještě budou dlouhou dobu“ a s popsanými technologiemi zůstanou v nabídce i pro příští generace ostrých bavoráků. Jak moc u nich bude muset elektrifikovaná složka přebírat úkoly za tu spalovací, je otázkou, ale doufejme v minimu, patálie současných F1 s „příliš elektrickými” hybridy jsou v tomto ohledu všeříkající.
Šestiválce a osmiválce v BMW se v příštích letech nemusí obávat sekery, ne vždy se to ale obešlo bez obětí. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
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