Šéf Bugatti prozradil detaily o novém motoru V16. Téměř metrové monstrum si vystačí bez jediného turba před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Zvlášť na dnešní dobu je to takový exot, že bychom se skoro divili, kdyby nástupce Chironu nebyl vyprodaný už ve chvíli své světové premiéry. Jeho pohonná jednotka je výjimečná svým objemem, počtem válců i atmosférickým plněním.

Už není tajemstvím, že nové Bugatti zatím neznámého jména bude veřejnosti představeno už příští měsíc. Konkrétní datum zatím stanoveno nebylo, na druhou stranu pokud jste vůz ještě neviděli, nepatříte mezi tradiční klientelu značky, která ho vidět už mohla. Protože má navíc vzniknout jen 250 kusů, což je poloviční množství ve srovnání s končícím Chironem, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby v době premiéry již žádný exemplář nebyl k mání, a to přesto, že cena má startovat na 3,6 milionech Eur (skoro 90 milionů korun).

Za touto enormní sumou i očekávaný zájmem stojí hlavně jeho motor, který jde proti proudu podobně jako šéf firmy. Bugatti po dvou dekádách poslalo do důchodu svůj osmilitrový W16, stejně jako se rozloučilo se čtveřicí turbodmychadel, která používal již model EB 110, jenž byl představen v roce 1991. Místo toho bude nová jednotka atmosférická, přičemž její objem má vzrůst na 8,3 litru. Opět pak u toho bude šestnáct válců, jenže ty nebudou poskládány na každé straně vždy ve dvou řadách nad sebou.

V důsledku toho pohonná jednotka není žádný drobeček. Mate Rimac, jehož chorvatská firma aktuálně ovládá 55 procent Bugatti, totiž pro Autocar uvedl, že motor do délky narostl na takřka metr. Ve srovnání s předchozím šestnáctiválcem je tak o zhruba 40 centimetrů delší. Kvůli absenci přeplňování přitom bude produkovat „pouze“ přibližně 1 000 koní, což je na dnešní dobu v hypersportovním segmentu spíše nízká hodnota. Ostatně Chiron má na kontě 1 600 koní.

„Výkon, jakého dosahuje s V16, vám může nabídnout silně přeplňovaný osmiválec, ale my jsme chtěli jednotku, která bude emotivní. Musí působit výjimečně, neboť pokud se dá s něčím měřit, pak to již není Bugatti,“ svěřil se kolegům z Autocaru Rimac. Automobilka již dříve dala najevo, že turbodmychadla budou nahrazena elektromotory, v důsledku čehož nakonec Chiron bude překonán. Přesný výkon pak sice zmíněn nebyl, spekulovalo se však o 2 000 koních.

Německý Auto Motor und Sport nicméně naznačuje, že nový model by nakonec měl produkovat „jen“ 1 800 koní, přičemž každý ze tří elektromotorů jich má dodat zhruba 340. Veškerý výkon pak zamíří na všechna čtyři kola, a to skrze osmistupňový dvouspojkový automat. Zrychlení na stovku má pak zabrat 2 sekundy, zatímco dvoustovka padne do 5 sekund a třístovka do 10 sekund. Na metu 400 km/h se pak Bugatti má dostat pod 25 sekund, přičemž maximum bude omezeno na 445 km/h.

Jakkoli jsou ale tato čísla působivá, překonána byla již dávno. Koenigsegg Regera totiž již v roce 2019 zvládnul zrychlit na čtyřstovku za 22,87 sekundy. Loni pak švédská stíhačka, která taktéž vyfasovala benzin-elektrické ústrojí, dosáhla stejné mety dokonce za 20,68 sekundy. Nové Bugatti se tedy bude muset opravdu snažit, aby stanulo na vrcholu potravinového řetězce. Ovšem jak jsme již naznačili, s tak výjimečným motorem to pro něj nebude těžká práce, i kdyby „nový Chiron” náhodou nebyl nejrychlejší.

Šestnáctiválcový motor nového Bugatti mělo vzniknout ve spolupráci s britským Cosworthem. Jednotka zvládne točit 9 000 otáček, ve spolupráci se třemi elektromotory pak nabídne okolo 1 800 koní i bez jediného turba. Protože pak jde o klasickou vidlicovou koncepci, na délku má měřit takřka metr. Foto: Bugatti

Zdroj: Autocar, Auto Motor und Sport

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.