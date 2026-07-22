Šéf FIA po tristním představení ve Spa označil motory současných F1 za chybu. „Pokud uděláme chybu, přiznáme si ji a napravíme ji,” říká
Petr MilerNa ef-jedničky se o víkendu zas jednou nedalo dívat jinak než s těžkou bolestí hlavy. I když režie přenosu dělala první poslední, aby realitu zastřela, zejména tragické chování monopostů v Blanchimontu nešlo přeslechnout ani přehlédnout. Šéf FIA tuhle podivnou show bránit nebude.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Šéf FIA po tristním představení ve Spa označil motory současných F1 za chybu. „Pokud uděláme chybu, přiznáme si ji a napravíme ji,” říká
před 6 hodinami | Petr Miler
Na ef-jedničky se o víkendu zas jednou nedalo dívat jinak než s těžkou bolestí hlavy. I když režie přenosu dělala první poslední, aby realitu zastřela, zejména tragické chování monopostů v Blanchimontu nešlo přeslechnout ani přehlédnout. Šéf FIA tuhle podivnou show bránit nebude.
Miluji okruh ve Spa Francorschamps. Nemám to na něj z Nizozemska daleko, a tak tam pravidelně jezdím, ať už na okruhové dny jako řidič, nebo jako divák různých závodů. Je to krásná, klasická, „netilkeovská” trať vzniklá přirozenou evolucí, díky čemuž je krásně horizontálně členitá, nepříliš úzká a také pořádně dlouhá. Už nějaký čas je dokonce tím nejdelším okruhem v seriálu F1.
Je to také krásné místo geograficky, což se stará o velmi proměnlivé počasí. A atraktivní je vlastně i tím, že se nachází tak trochu uprostřed ničeho. Samotné Spa je „díra”, všechny vesnice poblíž tím spíš. O to radostnější je tam ale trávit čas a probírat s místními, jak jsou za tento okruh vděční, i když jsou jinak automobilismem políbení podobně jako vaše 80letá babička.
Byl jsem tam také nejednou zhlédnout velkou cenu Formule 1, tu, která se jela o minulém víkendu, jsem ale vynechal. A nelituji toho, stačilo vidět v televizi, jak se dříve mistrovské ježdění zas jednou proměnilo v šampionát v dobíjení baterek nových hybridních pohonů, které mají jako jediný stálý zdroj dynamiky motor 1,6 turbo s výkonem okolo 540 koní. Kolega z práce, majitel BMW M3 CS, mi jednoho dne šibalsky řekl: „Tohle auto má větší stabilní výkon než současné Formule 1.” A měl pravdu, k dispozici má 550 koní...
To je samo o sobě tristní, má to ale především tristní projevy. Pokud se jezdí na trati, kde se opakovaně intenzivně brzdí, hybridní pohon stíhá udržovat alespoň nějakou energii v bateriích rekuperací, takže monoposty jezdí celkem stabilně. A tak se na ně dá dívat, třeba letošní Rakousko bylo bez problémů. Spa je ale dlouhé, ostrá brzdění jsou všehovšudy tři, a tak autům baterky prostě dojdou a dobíjejí je tím jediným, co mají - oněmi 540 koňmi. Když pak tento ne až tak velký výkon rozdělíte mezi dobíjení a pohon, auto prostě nejede.
Tristně to bylo vidět v okolí Blanchimontu, závěrečné pasáže trati před tím, co zbylo ze slavné šikany zvané „Bus Stop”. Piloti tam přijížděli v rychlostech okolo 340 km/h, bez náznaku brzdění ale pod plným plynem, dokonce s podřazením (!) ztratili až přes 50 km/h rychlosti. Vidět, jak si to někdo šněruje skoro po rovině, ztratí okolo 20 procent rychlosti, i když pod plným plynem podřazuje... Na to se nedá dívat. A k tragičnosti vnímání toho všeho jen přispělo, že režie přenosů cílené odstranila z palubních záběrů aktuální rychlost, tu jste museli sledovat přes pokročilé funkce online přenosů. Ale ani tak nešlo zastřít, že auta očividně zastavovala tam, kde se měla vřítit do poslední šikany extrémní rychlostí. Bylo to fuč. A byla to nuda.
Nešlo ale jen o pocity, i závodění bylo umělé a nezáživné, plné „jojo” efektů a jiných nesmyslných „bateriových předjetí”. Fanoušci tak byli dost zklamaní z toho, co se na jinak tak krásném a legendárním okruhu dělo, a zejména na sociálních sítích to dali vedení Formule 1 „sežrat”. Co na to vedení FIA? Prezident organizace Mohammed Ben Sulayem už chvíli touží po návratu motorů V8 s minimem elektrifikace a nezdá se, že by z toho chtěl slevit. Po rozpačitém Spa se tedy nedržel zpátky.
Pro Viaplay tak po závodě v reakci na zklamané ohlasy řekl: „Děláme chyby. Stejně jako týmy jsme někdy konfrontováni s mezerami v pravidlech, ale jednu věc uděláme vždy. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji a napravíme ji,” nedal prostor k pochybám o hledání řešení. Na jednu stranu kvitoval, že od začátku sezóny se alespoň rozdíly mezi týmy zmenšily a Mercedes, pokud nic nepokazí, nevyhrává závody o dva parníky, ale už jen o jeden. Přesto si je vědom toho, že stačilo vidět první kolo Velké ceny Belgie 2026, aby každému bylo jasné, jak špatná dnešní technická realita F1 je.
Ben Sulayem tedy dál počítá s návratem atmosférických a nehybridních motorů V8, ideálně do roku 2030. Vytesáno ve zdi ale zatím není nic: „Pokud jde o návrat k motorům V8, musíme si nejprve jasně stanovit, jaké jsou naše cíle. Proč bychom tento krok měli podniknout. Osobně si myslím, že je potřeba definovat zcela nový koncept motoru, vyvinutý od nuly, který splňuje všechny klíčové požadavky,” říká Ben Sulayem a pokračuje.
„Jedním z těchto požadavků je zvuk. Ten je pro fanoušky nesmírně důležitý. Kromě toho musí být centrem pozornosti jednoduchost a nákladová efektivita. Ideálním řešením by byl motor V8, který jezdí na udržitelné palivo a na kterém se shodnou i výrobci. Koneckonců s udržitelnými palivy můžete jezdit zcela udržitelně,” dodává.
Hotové tedy není nic, shoda existuje jen na základní myšlence, ne na detailech řešení: „V současné době pracujeme s týmy na dalším rozvoji tohoto konceptu. Samozřejmě konzultujeme nejen s týmy a výrobci motorů, ale také s jezdci. To je zásadní. V konečném důsledku nejde o mě ani o týmy, ale o jezdce, kteří musí tyto vozy řídit,” říká dál šéf FIA.
Zní to všechno slibně, snad to Ben Sulayem dotáhne. Degradace F1 směrem k technické nesmyslnosti jdoucí navíc zcela proti duchu závodění jednotlivých nadaných jezdců... Něco takového by ef-jedničky dříve nebo později zabilo.
Šéf FIA ubezpečuje, že motory V8 (na fotkách Ferrari Tipo 056) se do F1 vrátí, konkrétní povaha řešení je ale stále předmětem debat. Přesto se zdá, že to Ben Sulayem má v hlavě srovnané a jako bývalý závodník ví, co ef-jedničky zachrání. Foto: Ferrari
Zdroj: Viaplay
Bleskovky
- Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
včera
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
20.7.2026
- Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
18.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Neoficiálně jsou stále k dispozici pouze pozice v Tech3 18:00
- Iker Lecuona v roce 2027 s továrním týmem Ducati 17:00
- KTM 790 Duke 2027: ostrý jako Scalpel včera 16:15
- Honda získala Davida Alonsa včera 16:00
- Nebývale napínavý boj o titul MotoGP dosáhl historické úrovně včera 10:00
Nejnovější články
- Po tomto policejním přešlapu jako z Terminátora snadno pochopíte, proč veřejnost tak moc podporuje ničitele dopravních kamer
před 4 hodinami
- Ještě existuje automobilka, od které se dočkáte něčeho jiného než ignorace. Tento šéf to má stále v hlavě srovnané
před 5 hodinami
- Šéf FIA po tristním představení ve Spa označil motory současných F1 za chybu. „Pokud uděláme chybu, přiznáme si ji a napravíme ji,” říká
před 7 hodinami
- Nový Range Rover je další zbytečné auto, jen zdroj problémů a ztrát. Ani nevypadá jako SUV, vnitřek nezná slovo „tlačítko”
před 8 hodinami
- Studie prozkoumala stav baterií skoro 10 tisíc elektrických aut po ujetí 100 tisíc km a výsledky jsou naprosto tragické
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 07.22. 18:46 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 07.22. 14:41 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.22. 14:20 - Spectral
- VZKAZY 07.22. 12:45 - pavproch
- Autopujčovna sportovních aut 07.22. 10:19 - Lachende Bestien
- OffTopíč: LaS Tempesta GTX 43.5 07.22. 06:03 - pavproch
- Banky, peníze, finance, investice... 07.22. 05:51 - pavproch
- Jednostopé okénko 07.21. 21:34 - řidičBOB