Naše auta vydrží totéž co Toyoty, říká šéf automobilky, která letos už 110krát svolala defektní vozy do servisů
Petr ProkopecSebevědomá prohlášení šéfů firem, která se nutně nezakládají na pravdě, patří k marketingu. Šéf Fordu ale zašel snad až příliš daleko. Nikdo v historii totiž nesvolával auta do servisů tak často, jako to letos dělá Ford. Přesto současně hovoří o mimořádné odolnosti?
včera | Petr Prokopec
Sebevědomá prohlášení šéfů firem, která se nutně nezakládají na pravdě, patří k marketingu. Šéf Fordu ale zašel snad až příliš daleko. Nikdo v historii totiž nesvolával auta do servisů tak často, jako to letos dělá Ford. Přesto současně hovoří o mimořádné odolnosti?
Bratři Chris, Kevin a John Farleyové byli či nadále jsou americkými herci a komedianty. V mládí si s nimi ale na wisconsinském trávníku hrál i jejich bratranec Jim Farley, který se ovšem v dospělosti rozhodl pro trochu jinou kariéru - po vzoru svého dědečka, jenž v roce 1918 začal pracovat pro Henryho Forda, taktéž zamířil k modrému oválu. Než se mu ovšem v roce 2007 upsal, působil jako prodejní a marketingový ředitel Lexusu, prémiové odnože Toyoty. Stejně tak měl na povel aktivity spojené se zákaznickou spokojeností, což znamená, že se vlastně až tak moc nenadřel - k uspokojení klientely často stačí kvalita samotných aut.
Šéfem Fordu se Farley stal 1. října 2020, před pár dny tak oslavil pět let působení v čele firmy. Během této doby se modrý ovál ještě silněji přiklonil k elektromobilitě, což byl směr, kterým se již dříve vydali jeho předchůdci. Farley samozřejmě měl možnost kormidlem otočit, zvlášť když sám sebe nazývá nadšencem. Místo toho však zatopil pod stejným kotlem ještě intenzivněji. A přehodnocovat to začal až ve chvíli, kdy bublající voda začala uhasínat plamen pod ní.
Řada jiných manažerů by v takové chvíli uznala, že tak mohutná sázka na elektromobilitu byla jízdnou na mrtvém koni, a proto by po jeho pohřbu začala šlechtit zcela jiné plnokrevníky. O tom Farley rád mluví, celou tuto sázku označil za „pitomou vizi”, v souladu s tím ale nejedná. Zjevně má pocit, že nepřízeň osudu se mu ve skutečnosti povede zlomit s pomocí ještě větší sázky na totéž, však novou rodinu elektrických aut firmy dokonce přirovnává k legendárnímu Modelu T. Ta má zabodovat hlavně s pomocí nízké ceny, jíž chce Ford dosáhnout urychlením výroby. Něco takového bychom ale značce opravdu nedoporučovali.
Modrý ovál se totiž letos stal králem svolávacích akcí, na kontě jich má už 110. To je vskutku šílené číslo, ovšem Farleyho zjevně příliš nezneklidňuje. Pro kolegy z freepu totiž uvedl, že ve většině případů jde o drobnosti spojené se softwarem, které lze řešit i na dálku. Problémy s pohonnými jednotkami ale prý Ford na rozdíl od konkurence nemá, což znamená, že ony svolávací akce nevedou k vysokým dodatečným nákladům. V důsledku toho má být modrý ovál po stránce kvalit na úrovni Farleyho bývalého chlebodárce.
„Spolehlivost našich motorů je na plně konkurenceschopné úrovni, podle mě je dokonce na úrovni Toyoty,“ uvedl Farley. „Od doby, co jsem se stal šéfem, jsme zlepšili kvalitu našich vozů. Expedition a Navigator jsou těmi nejlepšími novinkami v historii. Zatím jsme neodepsali jediný vůz a po šesti měsících na trhu jsme nemuseli přijít s takřka žádnou svolávací akcí a bylo třeba řešit jen velmi málo potíží s těmito vozy. Řekl bych tedy, že jsme na správné cestě, jen to chce čas,“ dodal dále.
Jak se tedy zdá, Farley se od svých bratranců naučil komediálnímu umění. Mluvit totiž o výdrži na úrovni Toyoty ve chvíli, kdy řídíte automobilku, která za 9 měsíců roku vyhlásila nejvíc svolávacích akcí v historii celé branže, je vážně úsměvné. Můžeme pak sice Farleymu přičíst k dobru, že situace se mohla zlepšit a některé problémy nutně zdědil po svých předchůdcích, ale černobílé to také není. Však do servisů letos musel i takový Lincoln Nautilus, který byl vyvinut a představen už za jeho působení. A totéž lze říci také o čtrnácté generaci Fordu F-150. Stejně tak není pravdou, že by typickým předmětem oněch 110 svolávaček byly softwarové potíže řešitelné na dálku, nezřídka jde o problémy právě s technikou a auta do servisů fyzicky musí.
Suma sumárum tak lze říci, že Farley by možná chtěl, ale chce víc než Ford dnes reálně může a nabízí. A dobrý marketing to ve stínu záplavy oněch svolávaček, o kterých si říkají lidé na celém světě, také není. Možná by zas pro jednou neuškodilo víc pokory, skromnosti a jakéhosi realismu, ten dnes v automobilovém průmyslu chybí obecně.
Jim Farley zjevně od svých bratranců pochytil komediální umění. Jeho chlubení se zrovna výdrží Fordů v době, kdy vyhlašuje jednu svolávací akci za druhou, vyznívá poněkud úsměvně. Foto: Ford
Zdroj: Detroit Free Press
