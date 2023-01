Slavný mechanik strhal elektronické ruční brzdy moderních aut, bohužel pro výrobce má pravdu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Sám má za sebou nepříjemný zážitek s elektronickou parkovací brzdou, která i dle našich zkušeností není ojedinělá. Problémem je, že jakékoli selhání zde nemá přímočaré řešení a může mít i fatální následky.

Za poslední dekádu dvě se interiéry aut obrovským způsobem změnily. Volant či sedadla z nich pochopitelně nezmizely, ovšem namísto analogových budíků jsou dnes instalovány digitální displeje, střed palubní desky zdobí obrovské tablety a středový tunel je čistější než chirurgický sál. Dáno je to také přechodem od ručních brzd k těm elektronickým. Mezi sedadly tedy netrčí často nevzhledná páka propojená se zadními bubny či kotouči ocelovým lankem, místo ní zde najdeme relativně elegantní tlačítko, jehož zatažením dojde na aplikaci elektromotorů.

Tento prvek byl dosud kritizován hlavně nadšenci, kteří již nemohou takříkajíc poslat auto do zatáčky přes ručku, tedy jinými slovy bokem. Většina lidí nicméně byla spokojena, neboť s elektronickou parkovací brzdou přišlo mnohem větší pohodlí. V mnoha případech totiž ani nemusíte za ono tlačítko zatáhnout, aktivace a deaktivace probíhá automaticky na základě stanovených podmínek. Mimo to lze jako pozitivum vnímat i více prostoru v interiéru.

Je však třeba si uvědomit, že elektronika je tím, co v moderních vozech selhává nejčastěji. S elektronickou parkovací brzdou jsou tak spojena daleko vyšší rizika, než je tomu u ruční mechanické. Tento názor zastává i legendární mechanik Scotty Kilmer, který nedávno řídil Subaru osazené jen tlačítkem namísto páky. Ve chvíli, kdy však stál v kopci, elektronický systém se z ničeho nic odporoučel na věčnost. Kilmer měl v té chvíli štěstí, že mohl požádat jednoho kolemjdoucího, aby zadní kola zapřel šutrem.

Právě tato zkušenost přiměla dlouholetého mechanika, který se v posledních letech projevuje na Youtube silnou kritikou automobilové branže, k zamyšlení se nad daným tématem. Kilmer uznává, že jakkoli je daný systém složitější, zároveň je také levnější na výrobu a instalaci. Problémem však dle něj je, že automobilky nepromyslely veškeré možné scénáře. Mechanická brzda byla totiž brána rovněž jako záloha pro případ, když by selhaly ty hlavní.

Elektronika však hapruje natolik, že jako záloha nemůže být považována ani těmi největšími optimisty s růžovými brýlemi na očích. Místo toho zálohu spíše samo vyžaduje. I my jsme zažili problémy s elektronickými parkovacími brzdami oběma směry - tedy jak situace, kdy je nešlo aplikovat, tak ty, kdy je nebylo možné povolit. To druhé ještě řešení má, třebaže obtížné. To první ale bezprostředně opravdu neobejdete.

Dle Kilmera by tak lidé, kteří v důsledku toho mají nehodu či jiné nepříjemnosti, měli výrobce žalovat. A jakkoli Kilmer působí poněkud hystericky, když mluví o možných tisícovkách smrtelných nehod, i tak uhodil hřebíček na hlavičku. Kontrolu nad vozem totiž stále více přebírají elektronické systémy, které nejsou spolehlivé a obvykle nemají zálohu. Jste tedy vystaveni na pospas jejich funkčnosti, přitom... kolikrát někomu selhala mechanická ruční brzda? Při troše elementární péče o ni je to řešení, které nemá jak selhat - je jednoduché, přímočaré a snadno udržovatelné.

Elektronickou parkovací brzdou je dnes již standardně osazena třeba každá Škoda Octavia, nejinak je tomu ale víceméně u všech moderních aut. Dle Scottyho Kilmera to pro majitele představuje riziko, které považuje za naprosto zbytečné. A nedá se říci, že by neměl pravdu. Foto: Škoda Auto

