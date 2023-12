Slibné nové baterie Tesly Cybertruck jsou skutečně zklamání, mizerné výkony při dobíjení jsou krok zpět před 4 hodinami | Petr Miler

V jednu chvíli byly označované za revoluční, měly přinést vyšší energetickou hustotu i rychlejší dobíjení. To první zatím neposoudíme, v případě dobíjení ale Cybertruck ani zdaleka nevyužívá možností Superchargerů a je na tom dokonce hůř než jiné modely.

Tesla Cybertruck přišla s řadou novinek, které nelze přehlédnout, některé ale vidět nejsou. Jednou z takových je, že jde o první model americké automobilky, který používá výlučně nový typ článků zvaný 4680. Psali jsme o nich nedávno s tím, že tyto akumulátory jsou důvodem, proč výroba vozu drhne, i když nepřináší nic dramaticky nového. O tom se ostatně dříve rozpovídal také jeden z techniků Bosche, který je dokonce označil za navoněnou bídu. Byly to relevantní a fundované komentáře nevystřelené od boku, z hlediska použití se ale pořád hlavně o teoretická očekávání. Nyní tu máme první praktické zkušenosti.

Ani ty ale nejsou dobré a nejlépe je shrnuje video jednoho z prvních majitelů Cybertrucku. Už před Vánoci se v diskuzních fórech majitelů začalo řešit, že ani při použití nejnovějších Superchargerů Tesly třetí generace nové baterie zdaleka nejsou to využít jejich výkon a dobíjecí křivka je velmi nestabilní. Už při dobití 35% kapacity baterie měl využívaný dobíjecí výkon klesat pod 150 kW, což je při kapacitě baterií přes 120 kWh příliš málo na to, aby doplnění energie proběhlo jinak než tragicky pomalu.

Majitelé tak hlásili, že na dobití pouhých 150 mil dojezdu (asi 241 km) potřebují okolo 45 až 55 minut času, což je ve srovnání s doplněním paliva u čerpací stanice na podobný dojezd (minuta?) nekonečně pomalé. Dobíjecí výkon měl totiž s dalším růstem dobité kapacity ještě dál klesat, a to až pod 100 kW. Byla to ale jen anekdotická tvrzení a bez jasné dokumentace dosažené křivky nabíjení jsme o ně nechtěli opírat dalekosáhlejší závěry.

Právě takovou dokumentaci ale máme nyní k dispozici. Zmíněný majitel Cybetrucku v návaznosti na zmíněná tvrzení zdokumentoval celou včerejší nabíjecí relaci a byť záznam končí na dobití na 90 % kapacity kvůli selhání kamery, je jasné, že to je bída. U Superchargeru strávil 50 minut, přičemž vůz resp. jeho baterie potřebovaly 40 minut na to, aby se dostaly na 80 % kapacity. Začalo to dobře, z kýžených 250 kW ale dobíjecí výkon už při dobití 20 % kapacity klesl na 150 kW, při 40 % dál klesal a ustálil se až na pouhých 80 kW při dobití 65 až a 85 % kapacity. To je opravdu mizerné.

Jediným relevantním závěrem v tuto chvíli je, že baterie 4680 jsou přesně tak neohromující, jak tvrdí jejich kritici. Fanoušci Tesly nepřekvapivě hovoří i o možnosti, že baterie jsou skvělé a Tesla zatím jen omezuje dobíjecí výkon softwarově, než doladí vše potřebné. Pochybujeme o tom, s těmito bateriemi má zkušenosti už z některých verzí Modelu Y, vyloučit to ale v tuto chvíli pochopitelně nelze.

Od článků 4680 jsme se měli dočkat skoro zázraků, dnes to vypadá na pravý opak. Jedním z problémů je rychlost dobíjení, kterou přesně dokumentuje video níže. Foto: Tesla

