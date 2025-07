Další firma slibuje převratné nové baterky s bleskovým dobíjením, reálně ale auta pořád používají baterie pro notebooky z roku 1985 4.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Snad neuplyne týden, aby se někdo nepřihlásil s vynálezem převratné nové baterie. Něco takového by elektrickým autům skutečně mohlo zachránit krk, problém je ale v tom, že se o to lidstvo snaží už mnoho dekád. A žádný z těchto nápadů dosud nevedl ke komerčně použitelnému produktu.

Přijde vám absurdní, že se vám dnes někdo jako nejen normální, ale dokonce evolučně lepší auto snaží vnutit něco, v čem půl tuny váží jen zásobárna energie, která má mizernou energetickou kapacitu i ve srovnání s 50kilovou nádrží, „tankuje” se vedle ní věčnost, stojí bezmála milion a za 8 let může být po smrti? To vám velmi dobře rozumíme. A rozumí tomu i člověk, který tuhle zásobárnu energie vymyslel.

Jde téměř bez výjimky o Li-ion baterie, které vznikly už v roce 1985 a jejich vynálezce dnes říká, že pro automobily vůbec nebyly stvořeny, a tak se pro ně z podstaty nehodí. Je to přitom klíčová bolístka elektrických aut, všechno ostatní je „vyřešené” - stačí zásadně lepší baterie (a pár dalších „detailů”...) a z elektromobilu může být nepřekonatelně dobré řešení. Jenže na tuhle jednu zásadně lepší věc se čeká už přes 100 let a jak vidíte, ani poslední 40 roků nepřineslo žádný dramatický posun, jen optimalizaci jedné dávno vymyšlené koncepce.

Jak pravděpodobné tedy je, že zítra něco lepšího skutečně přijde? Možné je vždy všechno, ale pravděpodobné to moc není. A i když něco bude vymyšleno, komerční nasazení pořád může být dekádu daleko. Je tedy třeba brát s velkou rezervou každé oznámení příchodu revolučních baterií, které konečně postaví elektromobily nad spalovací auta. Mluví se o dechberoucím dojezdu i extrémně krátké době dobíjení, jaký byl ovšem dosud pokaždé výsledek? Podruhé nemusíme odpovídat.

Dnes si posvítíme na čínské Huawei, které oznámilo, že pracuje na svých vlastních bateriích s tuhým elektrolytem. Firma si měla patentovat řešení, které slibuje energetickou hustotu mezi 400 a 500 Wh/kg, neboť se rozhodla vsadit na elektrolyt na bázi síry a lithium-metalickou anodu. To mělo zlepšit vodivost jednotlivých iontů, sirnatý elektrolyt navíc v kombinaci s dusíkem zabraňuje povrchové nestabilitě. Huawei by tak mělo potlačit prostorovou expanzi, která je typickou slabou stránkou baterií s tuhým elektrolytem, jež jsme též nejednou probírali.

Výsledné řešení by mělo umožnit doplnit až 3 000 km dojezdu během 5 minut, což jsou ale velmi nekonkrétní údaje - kilowatthodiny a kilowatty by nám řekly víc. I tak by to jistě byl značný posun oproti současnému stavu, lze ale něco takového reálně očekávat? Ani tento údajný objev nepůsobí tím dojmem. Práce s dusíkem totiž vyžaduje obrovskou přesnost a laboratorní podmínky korespondující s vakuem. Něco takového pak zkrátka nelze napodobit ve velkém. Jakkoli tedy patent může být legitimní, postaven je na jedné teoretické práci, která má k sériové výrobě ve velkém hodně daleko. Pokud tedy vůbec bude někdy reálná.

Číňané se chlubí revolučními bateriemi, velmi pravděpodobně z toho ovšem bude znovu jen plácnutí do vody. Také jejich řešení má zásadní úskalí. Foto: Huawei

Zdroj: Huawei

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.