Spalovací auta může zachránit nové řešení dieselového motoru. Není to žádná teorie, prototyp už existuje

/ Foto: Škoda Auto

Tato technologie nevyžaduje dramatické investice a může být použita u milionů stávajících aut, stejně jako u těch budoucích. Někdo by ovšem musel chtít, nezametat dokola cestičku jedinému řešení a současně uměle nebrzdit evoluci všech ostatních.

Prakticky pokaždé, když se ohradíme proti vnucování elektromobility jako jediného správného řešení individuální dopravy, jsme zastánci bateriového pohonu označováni za dinosaury, kteří chtějí Zemi co nejvíce uškodit. K někomu takovému ale máme opravdu hodně daleko. Jen jsme realisté s technickým a ekonomickým vzděláním. Proto si všímáme i negativ zvolené cesty, kterých je zkrátka příliš. Pokud už politici za každou cenu chtějí vstupovat do procesu evoluce, stanovovat by měli leda cíl, nikoli cestu k němu vedoucí.

Vznikají totiž - a dále vznikat mohou - jiná řešení, která možná na papíře nevypadají tak čarokrásně, ovšem reálně mohou představovat daleko větší a bezprostřednější přínos. Zajímavého objevu se povedlo dosáhnout vědcům z New South Wales University v australském Sydney. Ti naznačují, že planetě může pomoci - a spalovací motory zachránit - dieselový motor. Dokonce takový, který již v současnosti pohání desítky milionů aut. To nezní moc převratně, řešení Australanů je ale nové, jen je třeba dosud používané diesel lehce upravit. Protinožci totiž během 18měsíčního výzkumu zjistili, že pohonná jednotka může spalovat i vodík. A co více, nemusí jít o ten zcela čistý, jehož výroba je velmi drahá a rovněž energeticky velmi náročná.

Podstatou celé věci je technologie duálního vstřikování, jež nicméně umožňuje, aby v některých částech motoru bylo vodíku více a v jiných méně. Toto palivo je navíc kombinováno s běžnou motorovou naftou. Díky tomu tak nedochází pouze k poklesu emisí CO2 o 86 procent, ale navíc také k redukci emisí NOx. Upravený motor je dále o 26 procent efektivnější, což znamená více výkonu za stejné množství paliva nebo méně paliva za stejný výkon.

Australané jsou si jisti, že během příštích dvou let technologii zvládnou nabídnout k prodeji. V prvé fázi nicméně počítají hlavně se zájmem jen v jistých oblastech, jako jsou třeba doly. Důvodem je již existující infrastruktura, tedy vodíkové potrubí a zásobníky. Ve druhé fázi by nicméně konverze dieselových motorů mohla být k mání i běžným motoristům. Zapotřebí nicméně bude také aktivita politiků, kteří musí zatlačit nejen na budování dobíjecích stanic pro elektromobily či nanejvýš vodíkových stanic pro pohon znovu elektrických aut.

Právě to nicméně může být kámen úrazu. Jak jsme zmínili výše, u zákonodárců má zastání jen bateriový pohon. Tím nám ovšem vládnoucí garnitura dokazuje, že o zlepšení reality jí nejde ani v nejmenším. Pokud by totiž o něco takového opravdu usilovala, pak podpoří veškeré možné způsoby vedoucí ke kýženému cíli. To se neděje a pochybujeme, že dít bude, jakkoli australským a jim podobným pochopitelně fandíme.

Ani dieselové motory nejsou tak mrtvé, jak by si jejich odpůrci přáli, také jejich čistotě a efektivitě lze dále pomoci. Politiky to ale nezajímá - nechtějí určitý cíl, chtějí konkrétní prostředek. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Interesting Engineering

