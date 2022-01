Spalovací motory může zachránit revoluční agregát, jen vzdáleně připomíná známá řešení před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je dílem společnosti angažující se hlavně v leteckém průmyslu, posloužit ale může i v autech či motorkách. Při nízké hmotnosti a vysokém výkonu produkuje nízké emise, to přesně zapadá do dnešních požadavků.

Přesně před dvaašedesáti lety, tedy 19. ledna 1960, představil Felix Wankel odborníkům a zástupcům tisku svůj rotační motor. Jako první s ním začala koketovat německá značka NSU, posléze však o pohonnou jednotku projevil zájem prakticky celý svět. Licenci si koupili výrobci jako Daimler, Rolls-Royce, Nissan, Toyota, Suzuki nebo Yamaha. Kromě toho Wankel zamířil i pod kapoty vývojových Lad a dokonce s ním byl postaven i prototyp Škody MB. Nicméně pouze Mazda s ním dosáhla většího komerčního využití a udělala z něj tak trochu legendu.

Před deseti lety nicméně i tato značka dala Wankelu sbohem, a to kvůli vysoké spotřebě a na ni navázaným emisím. Pokud totiž vlastníte Mazdu RX-8, pak jistě víte, že pod 10 litrů na 100 kilometrů se nedostanete ani při poklidné jízdě. V rámci dekarbonizace motoru je navíc nutné alespoň jednou týdně motor nutné vyhnat do maxima. A to ani nemluvíme o spotřebě oleje. V době, kdy jsme na úpatí masové elektrifikace, tak Wankel neměl jedinou šanci, pročež Mazda jako jeho poslední zastánce sbalila krám.

Jakkoliv se to ovšem zdá nepravděpodobné, něco jako rotační motor by nakonec mohlo být záchranou spalovacích jednotek. Na dílo Felixe Wankela je nicméně třeba zapomenout, stejně jako na japonskou automobilku, i když ta dle spekulací již několik let pracuje na jeho spojení s elektromotorem. Místo toho naději přináší letecká společnost Astron Aerospace, která představila svůj revoluční motor Omega 1. Ten pracuje na bázi rotačního cyklu, čímž jej Wankel vzdáleně připomíná, oproti němu ale jde na věc docela jinak.

Astron totiž čtyřtaktní cyklus pohonných jednotek rozdělil mezi dvě nezávislé komory, mezi něž umístil předkomoru. Motor má čtyři rotory umístěné po dvojících na dvou primárních hřídelích propojených ozubenými koly a otáčejících se v opačném směru. Přední rotor z každé dvojice zajišťuje sací a kompresní fázi, zadní pak spalovací a výfukový. Mezi nimi je pak kromě oné předkomory usazen ještě rotační ventil.

Podle Astronu její motor na rozdíl od klasického Wankelu nemá problémy s utěsněním a je zcela lineární. V současné verzi pak váží jen 15,9 kilogramu a produkuje 162 koní a 231 Nm točivého momentu. A jelikož jde o modulární technologii, je možné za sebe umístit dvě či klidně i více jednotek, což pochopitelně výkon navýší na 324 či ještě více koní. Volnoběh je pak bez ohledu na počet motorů nastaven na 1 000 otáček, červené pole pak na 25 000 ot./min.

Co je nicméně v tuto chvíli podstatné, motor dokáže spalovat různá paliva a produkuje velmi nízké emise. Skutečně by tedy mohl pro spalovací jednotky představovat kýženou spásu. Otázkou je, zda na komercializaci dojde. Astron sice má hotový prototyp, o uzavřených smlouvách s výrobci aut či motocyklů však nehovoří, jakkoli i pro ně vhodný je. Jak se ovšem říká, naděje umírá poslední.

Jakkoliv se to zdá být překvapivé i nepravděpodobné, záchranou spalovacích motorů by se mohla stát rotační jednotka. Nejde však o modernizaci díla Felixe Wankela, nýbrž o unikátní technologii letecké společnosti. Foto: Astron Aerospace

