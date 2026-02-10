Spalovací motory může zachránit tato nová jednotka. Jede skoro na cokoli a vysoký výkon nabídne i při nulových emisích
včera | Petr Prokopec
V počátcích automobilismu vnímali technici spalovací motory jako příliš komplikované řešení, proto svou pozornost zaměřovali hlavně na elektrický pohon. Dnes se o tom raději moc nemluví, ještě začátkem minulého století byl ale dominujícím řešením pohonu aut, kterým zůstal až do chvíle, než použitelnost benzinových motorů zásadně vylepšil jeden vynález. Od té doby jsou spalovací auta na koni a nikdo je ze sedla nikdy nedostal.
Vlny pokusů s elektrickými auty se vrací znovu a znovu jako příboj, žádná ale nikdy nebyla tak úspěšná, jak si jejich tvůrci vysnili. Je to hlavně kvůli bateriím, které byly vždy příliš velké, těžké, drahé a dokázaly pobrat jen omezené množství energie, která se následně zdlouhavě doplňovala. A ke všemu neměly životnost odpovídající zbytku auta. Na těchto neduzích se v principu nic nezměnilo dodnes.
Branže sice v případě baterií zvládla udělat pár kroků vpřed, výrazně kupředu se ale neposunula, vedle možností nádrží spalovacích aut jsou baterie elektromobilů pořád vtip. Zastánci elektromobility něco takového nepřekvapivě odmítají uznat a dál trvají na nevyhnutelné brzké smrti spalovacích aut. Typickým argumentem jsou emise, to je ale nedorozumění - samy motory žádné emise negenerují, záleží jen na tom, co a případně jak v nich spálíte.
Benzinové a dieselové motory tak před sebou mohou mít ještě dlouhý život, zapotřebí je vyřešit jen palivo a spalovací proces. Na obojím už od roku 2022 pracuje společnost Alpha-Otto Technologies, která se zabývá vývojem nového dvouválcového dvoutaktu. Nazván byl REV Force s technologií STLTC, kdy první je zkratkou pro rotační ventil, zatímco v druhém případě lze mluvit o spalování palivové směsi při nízkých teplotách.
U dvoutaktních motorů historicky docházelo ke generování vyšších emisí, neboť do benzinu bylo třeba přimíchat olej kvůli mazání. Jednotka společnosti Alpha-Otto ovšem má olej v klikové hřídeli, pročež nedochází na jeho spalování. Sací port byl navíc posunut nahoru, načež se směs vzduchu a paliva nedostává do motoru spodem, kdy byl zapotřebí podtlak. Nově je využíván kompresor, stejně jako následně onen rotační ventil pro výfukové zplodiny.
Motor tedy nepotřebuje typické proplachování, místo toho se pyšní přibližně 50procentní termální účinností. Koncipován je navíc tak, aby si poradil s jakýmkoli druhem paliva, pročež vedle benzinu a motorové nafty zvládá spalovat i vodík, etanol, metanol, CNG, kerosin nebo syntetické pohonné hmoty. Spojen tedy může být s minimálními či dokonce nulovými emisemi CO2.
Výhody nového agregátu tím ale nekončí, na kontě má totiž méně pohyblivých částí než čtyřtakt. Je tedy levnější na výrobu i údržbu. Pokud přitom vše půjde dle plánu, pak společnost Alpha-Otto chce mít do 36 měsíců hotovou testovací várku jednotek, které počítají s hmotností pouhých 48 kilo a výkonem 173 koní. Na masovou produkci nicméně sama firma necílí, místo toho hodlá prodávat licenci zavedeným výrobcům.
A nemusí jít jen o automobilky, nový agregát může pohánět rovněž lodě či letadla. Na jeho první komerční využití ale podle všeho nedojde v dopravním prostředku, místo toho by nový dvoutakt měl být součástí generátorů pro datová centra. V takovém případě může jeho výkon dosahovat až 20 MW, což je nějakých 27 200 koní, které budou ustájeny v boxu o velikosti kontejneru. To zní zajímavě, co říkáte?
Málokdo čekal, že by dvoutaktní motory někdy mohly spasit spalovací techniku, autoři tohoto stroje ale naznačují, že přesně to je možné. Foto: Alpha-Otto Technologies, tiskové materiály
Zdroj: Alpha-Otto Technologies
