Spalovací motory zdaleka neřekly poslední slovo, říká vývojový šéf Ferrari, dostane z nich prý ještě daleko víc
Petr ProkopecJeště před pár týdny patřila italská automobilka k těm, které věřily na čistě elektrickou budoucnost, teď už pochopila. Elektřina bude najednou jen do počtu, důraz je znovu kladen na vývoj motorů V6, V8 a V12. Šéf vývoje teď říká, že se firma dostane za hranici 300 koní na litr.
Spalovací motory zdaleka neřekly poslední slovo, říká vývojový šéf Ferrari, dostane z nich prý ještě daleko víc
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Ještě před pár týdny patřila italská automobilka k těm, které věřily na čistě elektrickou budoucnost, teď už pochopila. Elektřina bude najednou jen do počtu, důraz je znovu kladen na vývoj motorů V6, V8 a V12. Šéf vývoje teď říká, že se firma dostane za hranici 300 koní na litr.
V roce 2022 přišlo Ferrari s plánem, který byl postavený na hlavu. Také italská automobilka totiž podlehla elektrické mánii, jakkoli její reputace pomalu stojí a padá s ukřičenými spalovacími jednotkami. I tak chtěla již do konce dekády přejít ze 40 procent na elektrický pohon, dalších 40 procent portfolia by pak tvořily hybridy, pročež čistě benzinovými agregáty by byly vybavené jen dva vozy z deseti. Ovšem i ty by dříve nebo později letěly přes palubu.
Jenže v mezičase se ukázalo, že na taková auta je obecně zvědavá jen malá část zákazníků, v segmentu Ferrari pak skoro nikdo, dokonce i v Číně. Ukázalo se to také na fiasku Porsche, které ve srovnání s Ferrari bylo ještě horlivější. Proto je ostatně v daleko větších problémech než maranellská automobilka, která zatáhla za nouzovou brzdu včas a přišla s pozměněnou strategií dřív, než cokoli elektrického reálně nabídla - už o prvotinu je prý nulový zájem.
Jakkoli tedy Ferrari i nadále na konci dekády počítá se 40procentním podílem hybridů, jejich technika je i nadále postavena kolem spalovacích motorů. Ty budou mít na produkci podíl dalších 40 procent produkce bez jakékoli elektrické asistence, zatímco čistě elektrický pohon zůstane vyhrazen zbytku portfolia. Ale to je pořád plán, pokud chystaná Elettrica dopadne tak, jak čekáme, i současné plány půjdou do koše.
Buď jak buď, Ferrari se skutečně rozhodlo znovu pevně držet motorů, které jsou s ním odjakživa spjaté, jak potvrdil šéf vývoje Ernesto Lasalandra. „Pokračujeme ve vývoji šesti-, osmi- a dvanáctiválců, kdy naším cílem je navýšit výkon a efektivitu, a zároveň ve stejnou chvíli splnit nové světové regulace. V našem portfoliu budeme i nadále nabízet spalovací motory a budeme je inovovat, abychom dosáhli ještě vyššího výkonu,“ potěšil nejednoho fanouška aut Lasalandra.
Z jeho slov vyplývá, že poměr 300 koní na litr, kterého Ferrari dosáhlo u modelu F80, rozhodně není konečnou. To koneckonců šéf vývoje přímo zmiňuje. „Dosáhli jsme nové úrovně, ale to není konec. Chceme se ještě zlepšit a využít posledních technologií, nových materiálů a inovativních architektur pohonných jednotek,“ dodal Lasalandra s tím, že jakmile bude možné ve větší šíři tankovat syntetické palivo, budou motory značky schopné spalovat i to.
Ferrari přitom na období 2026 až 2030 chystá hned dvacítku nových modelů, z nichž ovšem nejspíše jen Elettrica a maximálně od ní odvozené deriváty dostanou elektrický pohon. Zbytek sází na spalovací techniku, u které stále četnější překonání tisícikoňové mety i bez elektrické asistence nebude nic výjimečného. Maranello tedy zůstává alespoň o trochu víc věrné svým kořenům. A něco nám říká, že zjevné preference zákazníků ho dál pošlou tímto směrem.
I jeden z vrcholných modelů značky, SUV Purosangue, stále kope za čistě spalovací motory, dokonce bez turba - pod kapotou má 6,5litrový dvanáctiválec. Spalovacích motorů obecně se nově značka vzdávat nechce a slibuje, že jejich možnosti posune ještě dál. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari přes Motor1
