Spása pro staromilce: Automobilka, která letos ukázala nejsilnější silniční motor V12 historie, chystá i vlastní desetiválec před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Zenvo

Vidlicové desetiválce byly vždy okrajovou koncepcí, v posledních dekádách na ně ale přesto šlo narazit ve slušné hrstce aut od ostrých Audi a Lamborghini přes BMW M5 E60 až třeba po pětilitrové dieselové Volkswageny. Teď je po nich veta, Zenvo to ale chce změnit.

Dánsko mají informovanější lidé v hlavě zafixované jako zemi prasat, čímž teď nenarážíme na způsoby tamních obyvatel. S více jak 200 prasaty na 100 obyvatel je to absolutní světová prasečí velmoc, nikým neohrožovaná světová jednička. Druhé Španělsko je touto optikou asi na třetinových číslech, díky čemuž je Dánské království jedinou zemí světa, ve které žije víc prasat než lidí. To je pozoruhodné.

Na takovém místě by člověk v případě průmyslových odvětví automobilového střihu čekal prosperovat kohosi jako výrobce traktorů či jiného zemědělského vybavení, realitou ale je, že se začíná stávat spásou pro milovníky spalovacích aut. A to zejména takový, která mají motory s větším počtem válců, než jsou tři nebo čtyři. Stojí za tím tamní automobilka Zenvo, která byla založena v roce 2007 a od té doby si víceméně vystačila s jedním modelem, jeho vylepšeným nástupcem a několika deriváty. Předloni ale oznámila, že chystá ryzí novinku jménem Aurora, která dostane motor V12.

To se letos potvrdilo, Dánové navíc velmi sympaticky dodrželi vše, co slíbili. Jejich nové pohonné ústrojí tedy produkuje až 1 876 koní, kdy samotný dvanáctiválec má na kontě 1 267 kobyl, zatímco zbytek dodávají elektromotory. Provedení Aurora Tur by tak měla zvládat zrychlení na stovku za 2,3 sekundy a dosáhnout maximálky 450 km/h. Cenu pak Zenvo zatím neupřesnilo, nízká však nebude.

To všechno ale už možná víte. Stejně jako fakt, že Dánové se opravdu rozjeli a pracují i na druhém menším modelu. Ten pak sice bude pohánět méně výkonné ústrojí, ale o to zajímavější. Desetiválců totiž v automobilové historii nenajdete mnoho, v současné době navíc pod kapotou produkčních aut chybí zcela, neboť minulostí je jak Lexus LFA, tak Audi R8 i spřízněné Lamborghini Huracán.

Právě o motoru V10 se nově rozpovídal šéf dánské značky Jens Sverdrup, dle kterého je dvanáctiválec pod kapotou Aurory „modulární jednotka. A my již pracujeme na její desetiválcové verzi určené pro náš juniorský supersport. Pokud navíc budeme moci, rádi bychom, aby byla uječená, tedy atmosférická. A dokonce to ani nemusí být hybrid,“ uvedl Sverdrup pro Top Gear.

Šéf Zenva musel těmito slovy automobilové nadšence hodně navnadit, jejich nadšení ale záhy poněkud zchladil. „Pohonná jednotka byla od počátku navržena tak, aby obstála i v budoucnu. Může tedy být atmosférická a může být i nehybridní, pokud to bude třeba. Nicméně překážkou jsou emise. Podle mého ty příští bude těžké splnit, pokud u toho nebude hybridní systém,“ dodal.

Dánové nicméně mají plány mnohem širší, Sverdrup totiž mluví i o možnosti osmiválcového agregátu. „Bude to ale nejníž, kam v počtu válců zajdeme, neboť jde stále o velmi extrémní a očividně také velmi drahý motor, načež může být použit jen ve světě supersportů,“ uvedl dále s tím, že Zenvo nemá ambice nejen vyrukovat s malými motory, ale odmítá i rodinná auta.

Je tu nicméně jedna oblast, která Sverdrupa láká. „Rád bych postavil supersport i pro jiné segmenty. Ne SUV, ale nějaký super off-road,“ dodal šéf Zenva. Než ale na takové výlety dojde, čeká Dány hodně práce. Aurora bude totiž k mání ve dvou verzích, kdy každé bude vyrobeno 50 kusů. A poté má dorazit onen desetiválcový supersport za 42 milionů korun, který vznikne v 500 exemplářích. Pak teprve bude prostor pro něco dalšího.

S vývojem dvanáctiválce Dánům pomáhala společnost Mahle Powertrain. Jednotka je modulární a již nyní se pracuje na desetiválcové verzi, která zamíří pod kapotu menšího supersportu značky. Foto: Zenvo

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.