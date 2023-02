Srovnání na váze a „brzdě” ukázalo, kdo z německých výrobců nejvíce lže o výkonu a hmotnosti svých aut před 5 hodinami | Petr Miler

Zapomeňte na srovnání ve sprintech, která sice leccos poví, nikdy vám ale neprozradí, co za dynamikou toho či onoho auta skutečně stojí. Nemusí jít o lepší nebo horší práci s výkonem či použité pneu, ale také o prosté ohýbání reality.

Za poslední dekády jsem se podílel na srovnání nespočtu aut s nespočtem jiných a ještě většímu množství podobných komparací jsem přímo či nepřímo přihlížel. Každé takové klání - ať už dvou nebo více aut - dá nějaký výsledek, který leckdy překvapí, ale co za ním skutečně stojí?

To se na místě obvykle nikdy nedozvíte. Je to lepší auto? Je to lepší řidič? A pokud jde o to první, co je podstatou oné nadvlády? Když proti sobě stojí dva automobily s papírově srovnatelnými parametry a jeden z nich přesto jasně vyhraje, co to vlastně znamená? Má vyšší průměrný výkon? Lepší zpřevodování? Menší ztráty při přenosu výkonu na silnici? Lepší launch control? Lepší pneumatiky? Víc mu sedí takové nebo onaké klimatické podmínky? Podobných otázek si můžeme položit tisíc a nikdy na ně nenajdeme jednoznačnou odpověď, lidé se ale logicky budou vždy stáčet k představě, že ten či onen vůz má lepší anebo horší parametry, než výrobce udává.

Deviace jsou možné oběma směry, byli jsme toho v minulosti nejednou svědky. Nemusí to být úmysl, ale obvykle je. Výrobce buď chce, aby jeho auto vypadalo na papíře skvěle a lidé jej kvůli tomu spíš kupovali. Anebo nechce, aby vypadalo na papíře až moc skvěle a konkurence se snažila jej překonat, a tak udávané parametry spíše podhodnocuje. A pak se vyžívá v tom, že reálná klání jeho stroj opanuje, což je nakonec nejpřesvědčivější.

Běžně se můžeme jen domnívat, co je v tom či onom případě realitou, lidé z Carwow, kteří jindy prohání jednu partu aut na letišti po druhé ve sprintech, tentokrát dali přednost trochu jinému srovnání. Vzali Audi RS3, BMW M240i, Mercedes-AMG A45 S a VW Golf R na váhu a na motorovou „brzdu”, tedy válcovou zkušebnu. Cíl byl jasný - podívat se na zoubek tomu, proč jsou některá z těchto aut až nečekaně rychlá a jiná překvapivě pomalá.

Pokud byste čekali, že Němci mají „alles in ordnung” a udávané parametry se od těch skutečných budou sotva podstatně lišit, mýlíte se. Rozdíly mezi realitou a papírovými údaji panují vždy (a vždy panovat budou), u některých modelů jsou ale velmi dramatické oběma směry.

Nejlépe z tohoto klání vychází VW Golf R, čímž jen potvrzuje, proč ve sprintech obvykle překonává očekávání. Jeho výkon 325 koní je o 5 kobyl větší než udávaný, jeho točivý moment 478 Nm je dokonce o 58 Nm „nad papírem”, auto je s 1 540 kg dokonce i o 11 kg lehčí, než má být. To dohromady dává velmi příjemný (a logicky opět očekávání překonávající) poměr výkonu a hmotnosti 211 koní na tunu. Přidáme-li si k tomu, že jde o ze všech srovnávaných vozů jasně nejlevnější auto, máme tu minimálně v soutěži „Mirek Dušín dne” jasného vítěze.

Koncern VW ale - zdá se - obecně nepřehání, neboť i Audi RS3 je s 413 koňmi a 543 Nm o 13 koní resp. 43 Nm nad tím, co by mělo nabídnout. Váží ale o 53 kg (1 628 kg) víc než má, což v poměru výkonu a hmotnosti rovná výsledek na továrních 254 k/t. BMW M240i je na tom hůř, výkon v reálu odpovídá očekávání a točivý moment je dokonce dalece překonává (572 Nm je o 72 Nm víc), hmotnost 1 733 kg je ale brutalita sama o sobě, navíc je to ještě o 43 víc, než jaká být má. Poměr výkonu a hmotnosti je tak s 216 k/t už daleko za očekáváními.

Jasným lhářem číslo 1 je ale Mercedes-AMG A45 S, který by měl být nejsilnějším autem z tohoto kvartetu i s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti. Jenže není, ani zdaleka. Výkon 386 koní zaostává za očekáváními o masivních 35 kobyl, točivému momentu 418 Nm chybí 82 Nm, hmotnost je o 9 kg vyšší a poměr výkonu a hmotnosti 231 k/t najednou za papírově srovnatelným Audi RS3 absolutně nestíhá. A to je třeba dodat, že jde o daleko nejdražší vůz tohoto srovnání, který stojí skoro o polovinu víc než VW Golf R.

Je to pozoruhodný pohled pod pokličku, tedy vlastně pod kapotu. Pokud chcete vidět víc, podívejte se na to sami níže. Neberte to pochopitelně jako absolutní pravdu, konkrétní výsledky mohly ovlivnit neobvyklé faktory, ale celkem to odpovídá tomu, co vídáme ve sprintech - Golf R překvapuje, RS3 nezklame, od BMW by člověk čekal víc a Mercedes zaostává za očekáváními.

VW Golf R o svých parametrech nelže, právě naopak, jistě i proto je tak překvapivě rychlý.



Audi RS3 přibližně drží basu s realitou.



BMW M240i už svými parametry přehání, ale ne o tolik.



Mercedes-AMG A45 S maluje svými papírovými předpoklady něco, co v realitě dalece nenaplňuje.

