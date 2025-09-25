Stav 10 let starého VW Tiguan sebral německému mechanikovi slova z úst, musel o tom natočit video
Petr ProkopecVolkswageny obecně platí za spolehlivá a trvanlivá auta. A ty starší si takovou vizitku vybudovaly spíš než ty novější. VW Tiguan je ke všemu velmi dobře zapsán u TÜV, o to víc překvapí, v jakém stavu může teprve po dekádě v provozu být.
Volkswageny obecně platí za spolehlivá a trvanlivá auta. A ty starší si takovou vizitku vybudovaly spíš než ty novější. VW Tiguan je ke všemu velmi dobře zapsán u TÜV, o to víc překvapí, v jakém stavu může teprve po dekádě v provozu být.
O vozech německého Volkswagenu se stále traduje, že jsou synonymem pro kvalitu a spolehlivost. A nejsou to nutně jen slova, však se podívejte třeba na přetrvávající množství Golfů čtvrté generace nebo Passatů páté generace v provozu. To jsou dnes 20 a víc let stará auta, přesto pořád jezdí a jezdí. A majitelé na ně často nedají dopustit.
Platí ale to samé i o Volkswagenech, které přišly po nich? Třeba v případě Golfu platí pětka za ještě velmi odolný vůz, šestka ale má být jen ošizeným číslem pět. Sedmička reputaci zas trochu žehlila, aby ji číslo osm stáhlo opět ke dnu. Jak reálně obstojí Golfy z posledních let před zubem času, ukáže až onen čas, v případě technicky spřízněného Tiguanu se nicméně zdá, že se věci pokazily ještě o dost dřív.
Mechanikovi z německé firmy HW Cartechz Ense-Höingenu se totiž aktuálně dostal do rukou VW Tiguan první generace. Ten se vyráběl v letech 2007 až 2015, nejmladší kousky tedy slaví teprve desáté narozeniny. Na nějaké vady nárok jistě mají, ale na úplný rozklad zdaleka ne. Právě ten zjevně stihl vůz, který se dostal mechanikovi do rukou. Je tak v bídném stavu, že mu to sebralo slova z úst a donutilo jej vzít do ruky kameru.
Vůz totiž už po tak krátké době začala rozežírat koroze, a to nepřekvapivě pěkně odspodu. Kamera zamíří nejprve k pružinám, z nichž minimálně jedna neodolala zubu času a praskla. Tiguan první generace přitom v závislosti na výbavě a motoru nevážil více než 1,7 tuny, v což jsou přitom počítána i veškerá maziva a řidič. Nešlo tedy ještě o obézní obludu, v jaké se změnila mnohá moderní SUV. VW ale nejspíš už tehdy začal šetřit na nesprávných místech, což se s odstupem času projevilo.
Pro německou automobilku je dvojnásob špatnou vizitkou, že koroze nezasáhla pouze pružiny, ale také kontrolní rameno zadní nápravy. Podle mechanika se tak stalo kvůli jejich špatné povrchové úpravě, znovu tu tak máme pochybení automobilky při vývoji a výrobě. Ta si dnes musí uvědomovat, že pokud klientelu zklame produktem, který ještě pochází z dob, kdy Volkswageny byly vnímány jako velmi kvalitní auta, pak je v dnešní době jejich modernější obdoby osloví jen hůř.
Může se zdát, že jsme na VW až moc přísní, zvlášť když Tiguan je třeba v aktuálním TÜV Reportu hodnocen velmi dobře. Vážné defekty, navíc takové, které by trápily veškerou produkci, jsou skutečně ojedinělé. Nicméně tady je evidentní, že Němci neodvedli svou práci na jedničku. A je pravděpodobné, že nebýt prasklé pružiny, pak by korodující rameno nápravy o sobě ještě pár let nedalo vědět, než by jej koroze nahlodala natolik, že by prasklo i ono.
To nakonec potvrzují i data TÜV, neboť čím víc let má Tiguan na kontě, tím hlouběji se propadá. V kategorii osmi- a devítiletých aut jej tedy již nenajdeme v nadprůměru, ale naopak pod dělicí čárou. A u deseti- a jedenáctiletých vozů ji překonává jen velmi těsně. Pokud ale klientela u VW již nemůže počítat s kvalitou, pak rázem pomalu nemá, co by ji mohlo zaujmout - na lidové ceny to totiž třeba rovněž již hezkých pár let zapomenout, stejně jako na svobodu volby, bohužel. Rozpakům mechanika, který rozhořčeně říká, že „všechno je šmejd už z továrny”, se tak nelze divit.
Deset let stáří by u aut VW nemělo být skoro nic, zvláště ta modernější by měla vydržet mnohem delší službu, neboť výrobci mají k dispozici mnohem kvalitnější materiály i lepší postupy. Zjevně ale sami sobě nedělají dobrou vizitku. Foto: Volkswagen
Zdroj: HW Cartech
