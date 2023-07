Stavba brutálního 15,7litrového Wankelu s 12 rotory je obrovská výzva, autor si láme zuby na jedné věci za druhou před 7 hodinami | Petr Prokopec

Neskutečný agregát produkuje 1 400 koní už v základním provedení, a to se má dočkat přeplňování. Zamýšlen byl ale pro pohon vodních člunů, což dělá Robu Dahmovi velké problémy při snaze dostat jej pod kapotu auta.

Pokud vám rotační motory nejsou cizí, nejspíše víte, že Mazda po jedenáctileté odmlce začala znovu vyrábět vůz osazený právě Wankelem. Jenž jakkoli jde o významný počin, japonská automobilka nemá šanci oslovit dosavadní majitele modelů RX-7 či RX-8. Nikoli jen proto, že MX-30 R-EV není kupátkem či kabrioletem, ale také proto, že rotační motor je v jejím případě míněn pouze jako podpůrný. Jeho posláním je výroba energie, kterou zásobuje elektrickou jednotku sloužící k roztáčení kol.

Spíše než Mazda tak fanouškům dělá radost Rob Dahm, který pracuje na jediném Wankelu s dvanácti rotory na světě. Tuto pohonnou jednotku původně postavil Tyson Garvin ze společnosti Apex Manufacturing and Design, jehož záměrem bylo využití u rychlých člunů. V jejich případě je totiž odstraněn jeden ze stěžejních problémů rotačních motorů, a to produkce nadměrného tepla. Jak totiž správně podotýká Rob, všude okolo vás je studený oceán, který slouží jako přirozené chlazení.

Rob nicméně motor hodlá použít u silničního vozu, což si vyžádá nemalé úpravy. Jednou z hlavních nevýhod, je řešení chladicího okruhu. Ten totiž využívá vzduchové kapsy, které se snadno mohou zanést zakarbonovanými zbytky paliva a oleje. Ještě horší však je, že žádným těsněním není od chlazení odděleno ani vstupní port. To znamená, že do oněch kapes se může dostat benzin. Hrozí tedy druhá fáze spalovacího cyklu, tedy výbuch, ovšem v místech, kde k tomu docházet nemá.

Garvinem navržený dvanáctirotor zároveň počítá s atmosférickým plněním. V takové konfiguraci je schopen točit 10 tisíc otáček, přičemž produkovat by mohl až 1 400 koní. Rob nicméně hodlá přizvat do hry přeplňování, který výkon pošle do řádu tisíců koní, s příchodem turbodmychadel ovšem dojde k dalšímu růstu teploty. V té chvíli nicméně hrozí přehřátí unikátního hliníkového housingu. Výrobci toto běžně řeší pomocí ocelové vložky a vyvrtáním děr napomáhajících chlazení, zde ale cokoli podobného chybí.

Další komplikací je kliková hřídel, jenž musí zajistit, že dojde ke správnému zapálení směsi v jednotlivých komorách. Rob přiznává, že v tomto ohledu jsou zde mnohá technologická omezení, díky kterým ve skutečnosti dojde k výbuchu u dvou rotorů současně. Celá jednotka tak v podstatě bude fungovat jako dva šestirotory na jedné klice. Než se tak ovšem stane, bude třeba mimo jiné vyrobit proti-závaží.

Dle Roba bychom se v brzké době měli dočkat opětovného sestavení motoru, již i za pomoci některých upravených či zcela nových komponentů. Milovník Wankelů doufá, že jednotku se povede i nastartovat. Jak se nicméně zdá, celý projekt zabere mnohem delší dobu, než se původně předpokládalo. Letos tak zjevně Rob dvanáctirotorovým speciálem tuningovou show SEMA neoslní.

Mazda oficiálně přišla nanejvýš s čtyřrotorovým Wankelem, a to navíc jen u závodních aut. Rotační jednotka s dvanácti rotory je tedy skutečným extrémem, podle toho postupuje její stavba. Ilustrační foto: Mazda

