Stellantis váhá vsadit vše na elektromobily, testuje 28 spalovacích motorů i pro budoucí použití

/ Foto: Stellantis

Koncern se dosud navenek tvářil, že se rozhodl jen pro jedno technické řešení, ve skutečnosti ale musí vědět, že se schůdná, a tedy levnější a lépe použitelná alternativa může vyklubat ze syntetických paliv. Proto si nemůže dovolit je ignorovat a dál s nimi pracuje.

Tvrdit, že víte, jaké technické řešení bude nejlepší za 10 nebo 15 let je v současné době naprosté šílenství. Vývoj prakticky ve všech odvětvích totiž probíhá nejrychleji v historii. Klidně tak již příští rok může lidstvo přijít s objevem, který všechno změní. Stejně jako je ovšem možné, že na druhý „velký třesk“ již nedojde nikdy. Proto bychom si měli stanovovat obecné cíle, cesta k nim vedoucí by ale nikdy neměla být daná.

Jak jste asi již pochopili, řeč bude dnes znovu o pohonu budoucnosti. Politici dopravující se do Bruselu zejména letadlem totiž rozhodli, že spalovací auta jsou pro globální klima zlo, proti kterému musí být zakročeno. A jedinou šancí, jak porazit globální změny klimatu, je elektromobilita. Po tlaku Německa a dalších unijních zemí pak sice byla akceptována výjimka v podobě syntetických paliv, ovšem ta u většiny automobilek nemají velkou podporu. Řada z nich se dokonce tváří, že je to nesmysl, kterým se nebudou zaobírat, ale může si to někdo skutečně dovolit?

Nemůže, jak dokládá to i rozsáhlý test koncernu Stellantis, který jinak pro elektromobilitu hoří. Zaměřen na kompatibilitu 28 pohonných jednotek jeho automobilek vyrobených v letech 2014 až 2019 se syntetickými palivy. Automobilka tyto motory nikterak neupravila, pročež jí zajímalo, jaké mají pohonné hmoty vliv na nádrž, hadičky či filtry. Stejně tak byla sledována spolehlivost agregátů, jejich výkon a v neposlední řadě emise. Výsledek hovoří za vše - dle Stellantisu má syntetické palivo potenciál zredukovat evropské emise koncernových aut CO2 v letech 2025 až 2050 o nemalých 400 milionů tun.

Toto číslo je potřeba dát do kontextu, protože přímo málokomu něco řekne. Velká Británie za loňský rok vyprodukovala celkově ve všech odvětvích 331 milionů tun CO2. Tuto zátěž přitom dokáže zcela vykompenzovat provoz několika milionů aut, u nichž dojde na jediné - a sice na změnu paliva. Nic dalšího už není zapotřebí. Není tedy třeba vyvíjet a vyrábět nová auta, těžit vzácné kovy pro jejich akumulátory, vytvářet zcela novou infrastrukturu a přemýšlet, jak pro elektrická auta vůbec vyrobit elektřinu, kterou by jinak stihlo další výrazné zdražení. Stačí prostě do existujících aut tankovat jiná paliva.

V ostrovním království pak ostatně ještě chvilku zůstaneme. Tamní komise pro dopravu totiž varovala vládu před její krátkozrakostí. Oproti EU má totiž v Británii dojít na zákaz spalovacích aut již v roce 2030, s výjimkou pro syntetická paliva se navíc ani nepočítá. Dle komise si však „ne každý bude moci dovolit nahradit svůj současný vůz elektromobilem, stejně jako jej ne všichni budou moci snadno dobíjet doma. Jsou zde také otázky týkající se infrastruktury a vzácných kovů. Lpění na elektromobilitě tak nemusí vést k dosažení klimatických cílů“.

Ve srovnání s tím syntetická paliva „mají obrovský potenciál, který musí být dále prozkoumán. Redukce skleníkových plynů v reálném čase s pomocí e-paliv nám umožní, abychom mohli počítat s již existující flotilou aut a mohli tak minimalizovat náklady i uhlíkové emise skrze již existující infrastrukturu“. To jsou slova, která jsme zmínili již mnohokrát. Kdyby tedy vlády místo do výstavby nových dobíjecích stojanů, jejich obslužnost je minimální, investovaly do továren na výrobu syntetických paliv, možná by dnes ovzduší již skutečně bylo čisté.

Právě absence politické podpory je však důvodem, proč ne všichni výrobci za syntetickými palivy stojí. Třeba šéf Bentley Adrian Hallmark jimi příliš nadšen není, protože zde neexistují žádné plány týkající se masové produkce. Že přitom právě tu ve velké míře podporuje spřízněné Porsche, si zjevně neuvědomuje. Přitom právě britská značka by za e-paliva měla kopat, neboť zrovna její zákazníky náklady na provoz až tak netrápí. Díky tomu by nakonec nemusela lobbovat za vyšší povolenou hmotnost aut, což opravdu není krok (eko)logickým směrem. Ale co má v posledních letech na tomto poli logiku...

Stellantis otestoval syntetické palivo u motorů vyráběných v letech 2014 až 2019, což znamená, že bojovat s klimatickými změnami může flotila již existujících aut. Ta přitom čítá zhruba 1,5 miliardy kusů, zatímco elektromobilů je jen pár milionů. Politikům ale zjevně i velmi prostá matematika dělá problémy. Foto: Stellantis

Zdroj: Autocar

