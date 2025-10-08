Stellantis dokončil obrat jako nikdo jiný. Roky bazíroval na elektromobilech, teď nacpal přes 100 miliard do nové spalovací techniky

Vývoj nových aut spotřebovává peníze snadno, 100 miliard jsou ale i v tomto oboru obrovské peníze. Ještě větší sumu nyní Stellantis po letech bazírování na elektromobilech sype do spalovacích aut. Jeho obrat už nemohl být větší, vrátí se i nové modely s motory V8.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Dodge

Vývoj nových aut spotřebovává peníze snadno, 100 miliard jsou ale i v tomto oboru obrovské peníze. Ještě větší sumu nyní Stellantis po letech bazírování na elektromobilech sype do spalovacích aut. Jeho obrat už nemohl být větší, vrátí se i nové modely s motory V8.

Ode zdi ke zdi, taková je zjevně nová strategie Stellantisu. Dokud byl šéfem koncernu Carlos Tavares, bylo jeho kormidlo stočeno směrem k elektromobilitě a evropskému kontinentu. Z toho ale ve finále měl radost jen málokdo, neboť kromě nákladů, které se vydaly opačným směrem, letělo dolů úplně všechno. Tedy prodeje, zisk i reputace všech zastřešených značek. Portugalský manažer, který zjevně ztratil kontakt s realitou, si tedy k 1. prosinci loňského roku musel urychleně sbalit kufry.

Stellantis od té doby působí jako vyměněný, neboť důraz je nově kladen pro změnu na americký trh a spalovací motory. Víc než kdy předtím je to potvrzeno novou investicí ve výši 5 miliard dolarů neboli 104,3 miliardy korun, která má podpořit aktivity koncernu v USA, Kanadě a Mexiku. Jde přitom o druhou takovou částku mířící stejným směrem, neboť do zlepšení své image i svých výrobků na severoamerickém trhu už Stellantis v posledních měsících jednou 5 miliard dolarů investoval.

Značná část z celkových 10 mld. USD zamíří ke třem značkám, a sice k Jeepu, Chrysleru a Dodgi. Poslední zmíněná značka by díky tomu měla přijít přesně s tím, co po ní její zákazníci chtějí, tedy s novým osmiválcovým muscle carem. Podle všeho se jím přitom stane Charger, který měl být původně k mání jen s elektrickým ústrojím. Protože se ovšem i Tavares bál až přílišného fiaska, nakonec nechal jako úlitbu milovníkům benzinu odklepnout také šestiválcové provedení.

Z Chargeru EV se v mezičase stal totální propadák, které bude šestiválcová varianta Sixpack válcovat na všech frontách. Dost možná ale jen do příchodu osmiválcového provedení. Hemi se sice pod jeho kapotu vejít neměl, ovšem šéf značky Matt McLear naznačil, že něco takového nakonec není nereálné. A protože osmiválec boduje všude tam, kde se vrátil pod kapotu, zdá se, že je opravdu ruka v rukávě. Zvlášť když Dodge ani nemusí vyvíjet novou jednotku, lidé jsou spokojeni i se starou verzí.

Jen na tuto novinku ale zmíněná investice nepůjde. Stellantis za dané peníze hodlá znovu otevřít už uzavřené továrny v Illinois a Michiganu. Kromě toho chystá také nábor nových pracovních sil. V podstatě tak dokazuje, co si dnes šuškají už i vrabci na střeše. Tedy že elektromobilita skutečně nevede k prosperitě, nýbrž daleko spíš k ekonomickému kolapsu. Se spalovacím pohonem je naopak spojen rozmach. Něco takového si ale v Evropě stále málokdo odmítá přiznat.

Asi nejlíp je to vidět na značce Chrysler. Ta byla prakticky mrtvá, nově má ale začít nabízet daleko víc než jen zastaralá MPV Voyager a Pacifica. V tuto chvíli nepřekvapí, že u toho nebude elektrický, nýbrž spalovací pohon. Dá se pak očekávat, že minimálně do roku 2029, do kdy bude Oválnou pracovnu Bílého domu okupovat Donald Trump, se nic ze strategie Stellantisu nezmění. Zda pak s novým prezidentem zamíří k jiné zdi, je ve hvězdách.


Charger nejspíše nakonec nebude k mání jen se šestiválcem, ale také s osmiválcem. Do spalovací techniky ostatně koncern Stellantis nyní investuje v USA víc než do elektromobility. Foto: Dodge

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

