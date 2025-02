Stellantis si nechal patentovat neobvyklý prvek pro elektromobily. Chce jim dát výfuk, bez legrace před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Není poslední den v roce ani první dube, Stellantis vážně pracuje na výfuku pro elektrická auta. A jeho smyslem není tvorba falešného zvuku, pomoci má jejich jiné potíži - extrémní hořlavosti baterií.

Elektromobily jsou titulovány jako bezemisní, neboť nemají benzinový, dieselový či jakýkoli jiný spalovací motor, který by spalováním fosilního paliva produkoval emise. A tak logicky postrádají také výfuk, kterým by dané zplodiny unikaly do ovzduší. Každý soudný člověk přesto ví, že nulové emise jsou lež, vznikají akorát jindy a jinak. Patent, který si nechal americkou USPTO (The United States Patent and Trademark Office) posvětit Stellantis, tak může na někoho působit jako přiznání reality, neboť koncern chce své elektromobily osadit reálným výfukem. Jeho smysl je ale jiný.

Nejde o další trapný falešný zvuk, nový výfukový systém Stellantisu pro elektromobily je koncipován tak, že skutečně poslouží odvodu plynů. Nejde ale o emise vznikající provozem - koncern věří, že tímto způsobem by mohl zlepšit schopnost auta potýkat se požárem baterie, jak zmiňují Green Car Reports. Při něm totiž dochází za vysokých teplot k uvolnění nebezpečných plynů, které následně znesnadňují zásah hasičů.

Pokud nicméně bude bateriový paket osazen oním patentovaným výfukovým systémem, je možné již dopředu uvolnit tlak v bateriích vzniklý jejich poškozením, pročež by ani nemuselo na vznícení dojít. Nebezpečné plyny by navíc procházely obdobou katalyzátorů, přičemž toto chemické čištění by mělo učinit zadost jak ekologii, tak zabránit, že by po opuštění výfuku došlo k opětovnému hoření. Likvidace požáru by tak byla o poznání snadnější.

Zda bude ale patent přetaven v sériový komponent, není jisté. Stellantis každopádně používá pro své elektromobily tutéž platformu STLA, jakou mají k dispozici i spalovací vozy, zástavba výfukového systému by tedy nemusela být problém. Jinou otázkou je cena, neboť další zdražování by elektromobilům na popularitě rozhodně nepřidalo. To už se ale pouštíme na tenký led spekulací, zatím víme jen výše zmíněné.

Zdroj: Green Car Reports

Petr Prokopec

