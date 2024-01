Strojní inženýr dokázal, že Tesla zfixlovala souboj Cybertrucku s 911. Je fyzikálně nemožné, aby pick-up vyhrál před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tady už nejde jen o to, že šéf Tesly mluvil o čtvrtmíli, zatímco závod se jel na poloviční vzdálenost. To už bylo prokázáno a lze to označit i za omyl. Problém je v tom, že automobilka o schopnostech nového pick-upu podle všeho zcela nepokrytě lže.

Pokud Elon Musk něco opravdu umí, pak je to ohýbat realitu ve svůj prospěch. Naposledy to dokázal při prezentaci sériové Tesly Cybertruck, o které prohlásil, že „i při tažení přívěsu s naloženým Porsche 911 je při zrychlení na čtvrtmíli rychlejší než samotné Porsche 911“. Potvrdit to pak mělo video, které americká automobilka natočila na závodní dráze Sacramento Raceway. Jenže tu řada lidí zná pomalu jako vlastní boty. A tak záhy vyšlo najevo, že Cybertruck možná opravdu je rychlejší, ovšem pouze na jedné osmině míle, tedy na 200 metrech místo dvojnásobku.

Od Muska to mohlo být jen přeřeknutí, ale nebuďme naivní. Automobilka mohla také zjistit, že na čtvrtmíli je již Porsche rychlejší a čelist publika by už neposlala na zem. Vzdálenost tak byla zkrácena na polovinu a manažeři značky s Muskem v čele možná doufali, že si toho nikdo nevšimne. A pokud by si všiml, mohou říkat, že se spletli, však většina závodů ve sprintu se jezdí na čvrtmíli. Jenže tohle není všechno.

Celé věci se nyní rozhodl podrobněji podívat na zoubek náš dávný přítel, povoláním strojní inženýr a bývalý motorář Jason Fenske, dnes člověk stojící za projektem Engineering Explained. Ten v prvé fázi poukazuje na to, že Cybertruck má nejvyšší rychlost omezenou na 209 km/h, zatímco nejpomalejší 911 v nabídce, tedy varianta zvaná T, se zvládá rozjet až na 291 km/h. Pokud tedy přijde řeč na maximálku, je zcela jedno, zda je elektrický pick-up plně naložený či prázdný, zda má či nemá připojený přívěs, Porsche totiž překonat nemůže. Leda byste jej shodili z letadla nebo s ním sjeli do Macochy. Ale to je pohled optikou závodu na opravdu dlouhé trati.

Soustřeďme se tedy nyní jen a pouze na onen sprint. Fenske totiž spočítáním záběrů zjistil, že Cybertruck zvládá onu osminu míle za 8,25 sekundy. To samo je na třítunový vůz s aerodynamikou hůře opracované cihly pozoruhodné. Ovšem na opanování mediálního prostoru by to zřejmě nestačilo, i když Porsche je o chlup pomalejší. Bez přívěsu se nicméně propast mezi oběma vozy rozšiřuje, Tesla totiž danou vzdálenost zvládá zajet za 6,94 sekundy. Tedy o 1,31 sekundy rychleji než s přívěsem.

Jason Cammisa přitom se Cybertruckem dokázal zajet čtvrt míli za rovných 11 sekund a za sebou neměl připojeno vůbec nic. Což znamená, že pokud by onen rozdíl z osminy míle zůstal zachován, vůz s přívěsem by danou vzdálenost zdolal za 12,3 sekundy. Porsche 911 Carrera T byl ovšem naměřen čas 12,2 sekundy, a to hned dvěma americkými magazíny (Car and Driver a MotorTrend). Porsche samotné by jej pak možná ještě o jednu či více desetinek zlepšilo.

Je tedy evidentní, že Cybertruck není na čtvrtmíli rychlejší než nejpomalejší Porsche 911 v nabídce, tedy pokud má připojený přívěs, v tu chvíli to jednoduše není fyzikálně možné. Musk tedy lhal v přímém přenosu o tom, co jím nabízený vůz dokáže, popř. firma záměrně zfixlovala dynamiku Porsche pak celé videu nakašírovala tak, aby to vypadalo jako férové klání. Tesla má na kontě něco, co není nemístné označit za podvod. A přinejmenším dluží omluvu Porsche. Pochybujeme ale, že se někdy něco takového stane...

Cybertruck sice není tak působivý, jak být měl, ovšem i tak by mu jeho design zajistil nemalou pozornost. Pro Teslu to ale zřejmě bylo málo, a proto přeháněla či spíše rovnou lhala o jeho dynamice. Koho to ale překvapí... Foto: Tesla

Zdroj: Engineering Explained@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.