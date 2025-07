Studie ukázala, kolik kapacity baterií ztrácí elektromobily postupem času. Tragickou bilanci někteří zkouší podat jako dobrou zprávu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Geotab, tiskové materiály

Dokážete si představit, že byste do nádrže spalovacího vozu každoročně nalili o nějaký ten litr méně, až byste s nimi za pár let nebyli schopni obsloužit zdaleka tolik, co po jejich pořízení? V té chvíli by nejspíš byli všichni na nohou. V případě elektromobilů je to běžná a zjevně dokonce chvályhodná praxe.

Už párkrát jsem se přiznal k vlastnictví Kie Cee'd SW druhé generace. Tu jsem kupoval v roce 2013, aktuálně tak má korejský kombík na kontě již dvanáctiletou službu. Na jejím počátku disponoval 53litrovou nádrží, zatímco spotřeba se v závislosti na stylu jízdy pohybovala mezi 6,5 a 7,5 litry na sto kilometrů. Postupem času pak sice žíznivost vlivem zakarbonování motoru začala růst spíše k oněm sedmi a půl litrům, letos jsem se však po vyčištění jednotky vrátil zpátky k nižší hodnotě. Objem nádrže se pak nezměnil, načež stál není problém zvládnout přes 800 km na jeden zátah normální jízdou neberoucí velké ohledy na spotřebu paliva.

Tím se nechci nijak zvlášť chlubit, na dvanáct let starý spalovací vůz s dobrou údržbou je to vlastně standardní výsledek, na který jsme všichni zvyklí jako na něco skoro samozřejmého. Jenže platí to jen u spalovacích aut. Pro elektromobily je to další kruté zrcadlo nastavené jejich nekonkurenceschopnosti.

Potvrzuje to studie společnosti Geotab probíraná kolegy z Autoblog, která analyzovala data o vývoji kapacity baterií v čase u víc než pěti tisíc různých elektrických modelů řady značek. A zjistila, že bateriové pakety v průměru každoročně přichází o 1,8 procenta své kapacity. Už to je na první pohled šíleně mnoho, je to ale pořád jen průměr. S řadou aut se dočkáte něčeho ještě mnohem horšího, naopak ani premianti nejsou o moc lepší.

Geotab v tomto ohledu vypichuje modely jako Audi e-tron, Jaguar I-Pace či Volkswagen ID.4 s tím, že první zmíněný elektromobil po pěti letech provozu disponuje 94 procenty původní kapacity. Už to je ale 1,2 procenta za rok dolů v průměru. U druhých dvou lze po stejné době počítat s 92,5 procenty takže ztrátou 1,5 procenta za rok. Polestar 2 s 92 % už je skoro na průměrné hodnotě, ještě víc to pak platí o Fordu Mustang Mach-E (91,5 %), Kie Niro EV (91 %) či třeba Tesla Model 3 (90,5 %).

Naopak nejhorší typy jsou na tom vysloveně tragicky. Žádný z nich neztrácí za 5 let méně než 14 procent kapacity, tedy 2,8 % za rok v průměru. A generačně starší modely jako Mitsubishi i-MiEV padá se 74 procenty za 5 let na chvost žebříčku s průměrem 5,2 % kapacity dolů rok co rok.

Je neuvěřitelné, že se někteří tento stav pokouší prodat jako dobrou zprávu, bavíme se o ztrátě kapacity za pouhých 5 let. Nikde není psáno, že za 10 let bude dvojnásobná, realita může být ještě horší (byť pochopitelně také lepší). V každém případě je ale naprosto neakceptovatelná vedle toho, co bylo řečeno zkraje - dovedete si představit, že by tohle někdo přijal byť u násobně staršího spalovacího vozu? Je to pikantní dvojí metr, smutně pikantní...

Baterie elektrických aut degradují v průměru tragickým tempem. Ani nelepší vozy se po 5 letech nemají čím chlubit, ty nejhorší jsou zralé na ručník. Grafika: Geotab, tiskové materiály

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec

