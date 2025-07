Svodidla u silnic při nehodách nezvládají zastavit elektromobily. A není to jen hmotností, proto jde o problém hlavně těchto aut 22.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: University of Nebraska-Lincoln, CC0 Public Domain

Svodidla u silnic jsou zásadním bezpečnostním prvkem, který nedovolí, aby auto ve vysoké rychlosti narazilo do stromu, domu nebo vjelo do protisměru či mezi lidi. Je tedy varovné, když jím elektrické auto projede jako nůž máslem. A není to jen případ těžkého Rivianu, svodidla nezadrží ani Teslu Model 3 vážící polovinu.

Neschopnost vnímat věci v širším kontextu nám přijde jako jedna z nemocí doby. Lidé jako by byli líní přemýšlet o veškerých důsledcích svých rozhodnutí a honili jen bezprostřední prospěch či jiné rychlé efekty. Také to může být důvod, proč se dnes takového zastání dočkává elektrická mobilita, neboť její živelné preferování je obrazem právě toho.

Relativně bezprostřední přínos elektrických aut může být pozitivní, ale myslí někdo na to, že jde o vozy, které lidé někdy po 8 letech vyhazují do vzduchu, protože není možné je dál efektivně provozovat? Což nakonec nemusí být případ jen tohoto momentu? Myslí někdo na to, že když takových aut bude v provozu víc než pár procent, neporadí si s nimi ani elektrická síť, ani pro ně nebude existovat elektřina? Přemýšlel někdo o tom, co se bude dít, až tato auta budou hořet násobně častěji svými téměř neuhasitelnými požáry, když jich bude znovu víc než jednotky procent? Máme pocit, že prostě ne. Tisíc expertů se může přetrhnout s varováními a stejně to nic nedělá. Kvůli obdobným zeleným výmyslům přichází blackouty a stejně se nic nemění. Přijde nám to neuvěřitelně zabedněné.

Nejde tu ale jen ekonomickou či ekologickou efektivitu provozu, elektrické sítě, výrobu elektřiny, požáry... Jde to i o docela bezprostřední bezpečnost provozu. Jak ukazuje test realizovaný University of Nebraska-Lincoln, před elektromobily neobstojí ani svodidla u silnic, která mají zabránit nejhoršímu, když se všechno ostatní pokazí. Univerzita to prokázala s pomocí Rivianu R1T, tedy 3 253 kg vážícího pick-upu, což zní jako pořádné monstrum. A byť hmotnost pochopitelně hraje roli, svodidla kolikrát odolají i mnohem těžším náklaďákům a naopak často neodolají ani lehčím elektromobilům, což naznačuje, že nejde o jen o kila na váze.

Cody Stolle, asistent ředitele oddělení Midwest Roadside Safety, které patří mezi dvě zařízení, jež jsou v USA oprávněna testovat svodidla, pro The Drive potvrzuje, že vysoká hmotnost není ten hlavní problém. S ochrannou bariérou totiž má problém (tedy spíš ochranná bariéra má problém s ní...) i Tesla Model 3 vážící 1 741 kg. Svodidla jsou přitom testována na jedné straně s pomocí zhruba 1 100 kilo vážících malých sedanů, tak i za přispění pick-upů, které na vahách vykážou 2 268 kg, tedy dvakrát víc.

Nicméně u spalovacích aut je těžiště o zhruba 13 až 20 centimetrů výš, než je tomu právě u elektromobilů. A právě to je kámen úrazu. Svodidla jsou totiž koncipovaná tak, aby pohltila náraz o trochu výš, než je těžiště elektromobilů. To ovšem znamená, že největší nápor směřuje k jejich zranitelnější části. Zapotřebí je tedy vyvinout nové procedury, stejně jako nové typy bariér. To pochopitelně zabere nějaký čas, nemluvě o vysokých investicích.

Je to zkrátka totéž jako se vším zmíněným, od životnosti po požáry. O tom, že takové problémy existují, se vědělo či ví, ale prostě se v tomto případě ignorují, i když v jiných jsou zrovna bezpečnostní aspekty řešeny horem dolem, třebaže jde jen o teoretický problém. Tady najednou nikdo nereaguje nejen na varování, ale ani na prokazatelně se objevující bezpečnostní riziko první kategorie. Místo toho lidé jdou s klapkami na očích jedním směrem, jako by snad o nic jiného nemělo smysl usilovat. Snažíme se proti takovému vnímání bojovat už roky. A vlastně se nedivíme, že už to jiné přestalo bavit...

Rivian R1T váží přes tři tuny, navíc je jeho těžiště velmi nízké. Obojí vede k tomu, že se na silnicích může chovat jako tank. A myšleno v dobrém to není ani v nejmenším. Foto: Rivian

Zdroje: University of Nebraska-Lincoln, The Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.