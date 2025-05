Symbol stupidity moderních aut v USA končí, pravidla vytvářející iluzi efektivity start-stopu se změní 14.5.2025 | Petr Miler

Dnes je dávno zastíněný novějšími a většími symboly stupidity typu půltunové baterie zaskakující za 20litrovou nádrž, v principu stále stejný příběh ale začal tady. A tento krok Lee Zeldina může být začátkem jeho konce.

Ve faktické rovině vlastně není zase tak významný, spíš se ocitl ale ve špatný čas na špatném místě. A už počátkem nového milénia se stal symbolem toho, co od té doby devastuje celý automobilový svět, co bychom dnes nazvali jedním nekonečným regulačním peklem.

Řeč je o systému start-stop, tedy systému automatického zhášení a nastartování motoru za předem definovaných podmínek. Jeho základní idea není nutně špatná a není nová, sama o sobě tedy není dílem regulací. Audi tenhle nápad vytáhlo už v roce 1981 a zkusilo se s ním prosadit, zákazníci ale řekli jasné ne. Je sice fakt, že při dlouhých stáních na místě umí ušetřit palivo (kdo vám ale zakazuje zhasnout při opravdu dlouhých stáních motor ručně?), protože motor na volnoběh bere něco mezi půl litrem a litrem paliva na hodinu v závislosti na své velikosti a tomu, co musí v tu dobu pohánět. Je ale uživatelsky otravný, neboť se občas sám vypne tehdy, kdy ho potřebujete, především je ale z dlouhodobého hlediska zoufale neefektivní.

Jednak ho vůbec nemusíte ocenit, neboť musíte často a déle zastavovat, abyste jeho projev poznali na spotřebě. Přesto ho musíte mít prakticky v každém autě. Není to navíc jen nějaká softwarová funkce k dobru, auto musí dostat větší baterii, startér, alternátor (a dnes u mild-hybridních systémů ještě víc než to), aby dokázal spolehlivě fungovat. Za to si musíte zaplatit, což možná nechcete, přesto ho musíte mít prakticky v každém autě. V neposlední řadě pak nezpochybnitelně a neřešitelně ničí motory a zničí je, na to už je dost dlouhodobých dat.

Tak mizerně funguje i proto, že navzdory ujištěním výrobců většinou pracuje dost necitlivě. Liší se to automobilka od automobilky, třeba v Porsche bývají start-stopy až přecitlivělé a kolikrát bývá těžké najít vůbec pásmo, ve kterém fungují. Jinak to ale bývá výrobcům fuk - skoro studený motor, skoro přehřátý motor, vem to čert, elektronika ho stejně vypne. A jak si proboha někdo může myslet, že nekonečné nahazování a vypínání třeba šestiválcového dieselu za neoptimální teploty motor prostě nedevastuje před očima? Pokud někdo žije v této iluzi, o technice neví nic.

Pokud by ovšem automobilky z nějakého důvodu chtěly tuto věc znovu nabízet jako kdysi Audi a vy jste si ji mohli a nemuseli používat, prosím, je to jejich věc, prodávají i větší nesmysly. Tak to ale není, start-stop sice přímo nikdo nenařídil, jeho vliv na papírové emise CO2 se v kombinaci s krutými mechanismy EU ale postaral o to, že neexistuje prakticky žádné nové auto, které by jej nemělo. A když ho takto „skvěle dostanete”, nedá se trvale vypnout a neudělají vám to ani v servisu, můžete jen sami použít aplikace přistupující k řídicí jednotce auta přes OBD2 a u některých vozů trvalé vypnutí provést.

Co na tom, že auta mívají (dnes už ani ne všechna) tlačítka na jeho vypnutí, nikdy není trvalé. Navíc stále víc vozů nemá takové tlačítko vůbec (viďte, vy mild-hybridní BMW?) nebo je sice mají, ale auto si stejně dělá co chce a za jízdy motor vypne i tak (dívám se na vás, mild-hybridní Audi). Na všechno sice existuje nějaký „hack” typu jízdní režim, ale proboha, nemohu takovou věc prostě nemít? Prostě ji vypnout? Prostě říci, že v mém autě nemá co dělat?

No, ne.

Ale opakujeme se, systém start-stop už před 14 roky rozcupoval na hadry kolega a na výmluvnosti jeho článku se nezměnilo nikdy nic. Je to mimochodem nejčtenější článek, který u nás kdy vyšel, přečetlo si jej za tu dobu několik milionů lidí, převážně Čechů a Slováků, což jen podtrhuje, jak otravný, nepopulární, nechtěný a přesto všudypřítomný tento stupidní vynález je. Je to jen a pouze dílo emisních resp. spotřebových regulací, bez nichž by nikdy nezažil svou renesanci a zůstal by stejně zapomenutou mrtvou větví vývoje jako po předchozích 20 let. Dnes je „alive and kicking”, jak by řekli Američané, právě v USA se ale brzy dočkají spásy.

Sám šéf tamní Agentury na ochranu životního prostředí (EPA) Lee Zeldin, který byl dosazen v tomto ohledu velmi racionálně uvažující administrativou Donalda Trumpa, to oznámil na X poněkud sarkastickým příspěvkem: „Technologie start/stop: Když vaše auto zhasne na každé červené, aby firmy získaly cenu za angažovanost v oblasti klimatu. Schválila ji EPA a všichni ji nenávidí, tak to spravujeme.”

To je osvěžující přístup, který by start-stop zabil i v Evropě jako od začátku nechtěné a protivné dítě klimatického aktivismu neschopného pohlédnout za první roh. Co přesně může EPA udělat, některým není jasné, velmi pravděpodobně ale půjde úpravy testu emisí, které dnes naprosto absurdně favorizují „efektivitu při stání”.

Například v evropském cyklu měření spotřeby (WLTP) stojí auto po 13 % (!) času. A to je dramatické zlepšení proti předchozímu NEDC, kdy stálo dokonce 25 % času. Proboha, kdo v autě stojí na místě čtvrtinu doby, po kterou ho řídí? Dolů dají ruce ti, co jezdí z Pankráce na Václavák, nikoho jiného se to netýká. Nemám nijak zvláštní jízdní profil a na místě nestojím ani procento času, už pomalounké popojíždění je něco docela jiného.

Zkraťte tuto předepsanou dobu stání s puštěným motorem na procento nebo dvě a je po start-stopu. Bude i papírově totálně k ničemu a nikdo do něj nebude investovat ani haléř, protože udávanou papírovou spotřebu ani emise CO2 výrazněji pozitivně neovlivní stejně tak, jako to dělá resp. nedělá ve skutečném světě. Pokud je zrovna vám prospěšný a příjemný, fajn, můžete si ho koupit, někdo by ho i bez toho jistě nabídl. Ale necpěte ho prosím nám ostatním.

Jsme tedy zvědavi, co Zeldin přesně vymyslí a jaký to bude mít efekt - vsadíme se, že pakliže to nebude výrazně ovlivňovat papírovou spotřebu, start-stopy z amerických verzí aut začnou najednou záhadně mizet. Ani v USA ho sice nenařizují, ale má tam podobně prospěšný vliv na spotřebové průměry v rámci tzv. CAFE standardů. V Evropě bychom se pak mohli přidat - asi ne se současným vedením EU, ale věčné jsou jen diamanty, že?

„Chci Ferrari se start-stopem!” neřekl nikdo a nikdy. Přesto jej i zákazníci takto prestižní značky dostali a dostávají jej dodnes, dokonce i když ho výslovně nechtějí. V USA si zřejmě budou moci brzy oddychnout... Foto: Ferrari

