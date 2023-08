Systém start-stop vám nakonec může i zapálit auto, Hyundai a Kia žádají majitele části modelů, aby parkovali venku před 9 hodinami | Petr Miler

Je to jeden z mnoha moderních pseudoúsporných nesmyslů, na který se ve stínu mnohem větších absurdit zapomnělo jako na banalitu. Teď se připomíná doslova plamenným způsobem.

Víte, že žijete v potrhlé době, když se na dřívější přehmaty zapomíná jen proto, že byly zastíněny ještě většími. Pro automobilový vývoj je to velmi typické a vidět je to i na celých autech. Když třeba BMW po téměř dokonale vypiplané M3 E46 přišla s poněkud příliš cestovně zaměřenou a plácavou M3 E92, považovali jsme to za selhání. Dnes je M3 E92 poklad, jediná em-trojka s osmiválcem a ta poslední s atmosféricky plněným motorem, protože cokoli pozdějšího dorazilo ještě s mnohem většími kompromisy.

Když automobilka nahradila tuto generaci novější M3 F80, museli jsme při jejím hodnocení znovu hořce polknout, protože turbomotor dal vozu ránu, ze které se nevzpamatovala. Po příchodu aktuální M3 G80, která je s hmotnosti vyšší o stovky kilogramů, automatem s hydrodynamickým měničem a asi milionem ústupků v naladění odvarem všeho, co si kdy říkalo M3, hotovou parodií na to, co by tohle auto mělo představovat, se ovšem M3 F80 jeví jako superlehký atlet věrný tradicím, který navíc šlo i jako vrcholný Competition koupit s manuálem (dnes už je s ním k mání jen základ).

Je to znovu zklamání, ale víte co? Až BMW přijde s hybridním nebo elektrickým nástupcem, něco jako BMW M3 W300, bude i na G80 nahlíženo jako na zázrak, poslední M3 s ryzím spalovacím motorem apod. Je to smutné, ale tak to dnes bohužel chodí.

Stejnou optikou lze pohlížet na vývoj dílčí techniky. Když se před více jak dekádou začal normou stávat systém start and stop, který vám vypne motor při stání, vztekali jsme se nad ním jako nad všem vnucovaným nesmyslem, který mrzkou úsporu paliva, hlavně pak tu papírovou (v jakési makropraxi dokonce neměřitelnou), mění za soustavné ničení motorů, nutnost investic do větších baterek, lepších startérů a spousty dalších zbytečností. Byla a je to - s prominutím - hovadina, ale komu na tom dnes sejde?

Sednete do auta, start-stop vypnete a finito basta, žádný problém není, máte pořád normální auto. Když jste trochu šikovní, vypnete tento systém i trvale. Je to banalita vedle toho, že vám dnes všichni vnucují elektrický pohon, který nechcete, na který nemáte a který nevypnete. V principu je to stejná hloupost, ovšem docela jiného kalibru, a tak se - podobně jako u M3 - pod tíhou větších selhání průmyslu zapomnělo na ta menší. Nyní se ale start-stop připomíná jako příčina dalšího problému.

Musíme ještě zjistit, jak moc se tento problém týká zbytku světa (není ovšem důvod, aby se ho v určité míře netýkal), v USA ale Hyundai a Kia žádají majitele více jak 91 tisíc aut různých typů, aby s auty parkovali na ulici, neboť mohou vzplanout, zapálit jim dům a potenciálně ohrozit jeho obyvatele. Důvod? V principu systém start-stop, jak Hyunda a Kia otevřeně přiznávají.

Korejští výrobci vysvětlují, že právě kvůli start-stopu dostala jeho auta elektrická olejová čerpadla, aby bylo možné udržet olej v oběhu i za vypnutého motoru. Tato čerpadla pak byla do řady aut dodána s plošnými spoji poškozenými při výrobě dodavatele ovladače olejového čerpadla. Poškozený kondenzátor na ovladači pak může mít za následek sekundární poškození desky s obvody, cívky a kabelového svazku, což ve výsledku může auto i zapálit. Voila, to všechno znovu pro nesmyslný start-stop.

Problém se v USA týká 51 998 aut Hyundai, jmenovitě Palisade modelových roků 2023 až 2024, Tucson 2023, Sonata 2023, Elantra 2023, a Kona 2023. V případě Kie jde 39 765 vozů, konkrétně pak Soulů modelového roku 2023, Sportage 2023 a Seltos 2023. Řada těchto typů se prodává i u nás, a tak je nanejvýš pravděpodobné, že dotčené jsou i ty. Detaily k platnosti akce pro zbytek světa ale zatím zjišťujeme. Na každý pád - pokud máte moderní Hyundai nebo Kiu se start-stopem, do upřesnění informací o celém problému buďte raději obezřetní.

Aktuální Hyundai Tucson patří mezi vozy, které jsou dotčené docela vážným problémem, který by nevznikl, kdy auta nemusela mít kvůli nesmyslnému start-stopu elektrická olejová čerpadla. Foto: Hyundai

Petr Miler

