Systém stop-stop? Víc jak 457 tisícům Fordů selhává start-stop, motory jim na křižovatkách znovu nenaskočí

/ Foto: Ford

Obavy z dlouhodobých dopadů systémů automatického vypínání a startování motorů na fungování auta jsme vyjádřili nejednou. A i tento případ ukazuje, že oprávněně. Je to další věc, která zanedbatelný efekt na spotřebu paliva mění za potenciálně závažné problémy.

Dnes se vedou vášnivé debaty o smyslu nařizování elektrických aut, před nějakou dekádou a půl se prakticky úplně stejným způsobem diskutovalo o downsizingu, nesmyslně dlouhých převodech nebo systému start-stop. Bylo to prakticky to samé, akorát v menším. Dnes se pod tíhou regulací mění způsobem, který si trh nevyžádal a který většina zákazníků odmítá, celá podstata aut. Tehdy se měnily jen jejich dílčí aspekty.

Systém start-stop jsme si tedy také neoblíbili a jeho zdrcující kritiku od kolegy si během 13 let od vydání přečetly miliony z vás. I to nakonec ukazuje, jak odmítaná věc to byla a do určité míry stále je, dnes upadá v zapomnění jako relativně nevinná banalita vedle toho, co se primárně pod tlakem regulací dostalo do aut později. Občas se ale připomene díky svým selháním.

Důvodů, proč start-stop nenávidět a vypínat při každém nastartování auta, je řada, jedním z těch hlavních jsou ale dlouhodobé dopady na životnost důležitých částí auta a jeho spolehlivost. Uvážíme-li, jak mrzkou úsporu paliva tento systém přináší, opravdu nemá smysl pro něj riskovat zejména dopady na životnost motoru. Nejde ale jen o to - aby systém fungoval, potřebuje vůz mj. lepší a odolnější startér či větší baterii a obojí používat tak moc, že se to snadno negativně podepíše i na jejich živnosti. Anebo dokonce na fungování celého auta.

S tím druhým má nyní patálie Ford poté, co si skoro tisícovka zákazníků postupně stěžovala na problémy s několika vozy vyráběnými od roku 2021. Těm dokáže start-stop „vycucat” baterky tak moc, že auto na křižovatce může zhasnout a už nikdy nenaskočí. To je fascinující, vyloženě umělý problém vyvolaný nároky start-stopu na elektrickou soustavu auta, se kterou řídicí software evidentně neumí zacházet adekvátním způsobem.

O celém problému se dozvídáme díky samotnému Fordu, který pod tlakem amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) svolává do servisů zejména modely Bronco Sport z let 2021 až 2024 (jde o 402 978 aut) a Maverick z let 2022 až 2023 (53 587 aut). Problém podle všeho není „fyzický” a auta jen „tupě” trvají na použití start-stopu i v momentě, kdy je baterie příliš vybitá či opotřebovaná na to, aby byla s to znovu nastartovat. Kdyby motor zůstával běžet, nestane se ani jedno - baterie nebude tak zatěžovaná a vybíjená a motor se na křižovatce nevypne pro nic.

I tento případ tak ukazuje, jaké problémy může start-stop sekundárně způsobit. A to je jeho široké zavedení pořád moc nedávnou historií na to, abychom mohli posoudit všechny dlouhodobé následky a na druhou misku vah si vedle opravdu zanedbatelné úspory paliva dali všechny problémy, které start-stop způsobí a jimiž auta, která ho nemají, netrpí. Netušíme, co by se muselo stát, aby váha nepřepadla na jednu stranu pod tíhou oněch negativ.

Jak kdysi pravil kolega: Vývoj aut pro regulace nikam nevede. Není celá „elektrická mánie” jedním velkým vývojem pro regulace? A nedopadne pro ni za 10 nebo 15 let srovnání přínosů a negativ úplně stejně, jako dnes dopadá pro systém start-stop?

Bronco je jedním z Fordů, které jsou masivně zasažené novým, dříve nepoznaným problémem způsobeným systémem start-stop. Dáme-li si všechny už známé na jednu hromadu, skutečně stálo za to se tímto - podle nás nesmyslem - vůbec zabývat? Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler

