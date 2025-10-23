Tahle modrá „vodička” je podle BMW spásou spalovacích aut, do tří let má zajistit jejich lepší běh i emise
Petr ProkopecNevíme, jestli „zázračná zbraň” je tím, na co spalovací auta se svou dnes nejasnou budoucností čekají, ale pokud ano, pro BMW je jí tohle Se samotnými motory vlastně nemusí dělat skoro nic, stačí ty benzinové „nakrmit” obdobou toho, čím se pro diesely stalo HVO100.
Tahle modrá „vodička” je podle BMW spásou spalovacích aut, do tří let má zajistit jejich lepší běh i emise
včera | Petr Prokopec
Mnichovská automobilka se podobně jako Toyota rozhodla, že nenahází všechna svá vajíčka do jednoho košíku a slepě nevsadí jen na elektrický pohon. Místo toho zkouší dále sedět na tolika židlích, kolik jich jedno pozadí zvládne obsadit. I nadále se tedy věnuje vývoji benzinových a dieselových motorů, stejně jako neopomíjí ani hybridy či vodíková auta. A aby toho nebylo málo, investovala nemalé peníze také do syntetických paliv. V budoucnu tak chce být připravena na cokoli, co se zrovna ukáže být prodejné - všemi tak protežovaná elektromobilita je to dnes jen v omezené míře, jakkoli ani s ní BMW netrpí.
Němci už na konci loňského roku ukázali, že o technologické otevřenosti pouze nemluví, ale o řečí dokážou přestoupit také k činům. Oznámili totiž, že od letoška jsou veškeré dieselové vozy v továrně natankované palivem HVO100, což je obdoba motorové nafty, kterou jsme sami už nejednou zkusili. Zákazníkům pár litrů na mnoho kilometrů nevydrží, řada z nich se ale již na vlastní kůži přesvědčila, že pohonné hmoty vzniklé tepelnou hydro-úpravou bio odpadu z vaší kuchyně nejsou nikterak škodlivé a jízdě či chodu samotného agregátu dokonce prospívají, právě naopak.
HVO100 lze nejen v Německu běžně koupit, načež mnozí lidé po úvodním „testu“ k běžné benzince už nemíří. Tedy v případě dieselových aut. U těch benzinových tak nejspíš budou činit od roku 2028, neboť BMW přistoupilo ke spolupráci se společnostmi Lother a German eFuel One, a začne tak i zbytek svých spalováků v továrně tankovat syntetickým palivem. To je plně kompatibilní s pohonnými jednotkami, které zvládají spalovat benzin E10, tedy s naprostou většinou modernějších motorů.
Společnost German eFuel One ve Steyerbergu v Dolním Sasku již zahájila výstavbu své první továrny, která bude otevřena právě v onom roce 2028 a jejíž roční kapacita bude 75 milionů litrů. Němci ročně spotřebují zhruba 45 miliard litrů benzinu, takže už tohle není úplně zanedbatelná část, cesta ke vzniku dalších takových fabrik je ale otevřená.
Firma Lother již odstartovala s reálnými testy modrého benzinu, zatím však hlásí prakticky stejné výsledky, jakých bylo dosaženo u HVO100. Pohonné jednotky tedy mají jemnější chod, přičemž ekologické pohonné hmoty přispívají k jejich výdrži. Zda pak budou i vylepšovat jízdní dynamiku, zatím nebylo upřesněno. Emise CO2 však mají zamířit dolů o 90 procent, což zní jako slušný reálný posun - rozhodně lepší než ten vylhaný stoprocentní.
BMW se rozhodlo, že po HVO100, což je ekologická alternativa nafty, kterou značka plní svá dieselová auta, začne i benzinové vozy tankovat obdobnými pohonnými hmotami. Tentokrát si ale musíme počkat až do roku 2028. Foto: BMW
Zdroj: BMW
