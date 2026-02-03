Také VW otáčí. Jeho hot hatche zůstanou spalovací, práci s motory prý zvládá zásadně lépe než BMW
Petr ProkopecJít věci tak, jak si VW plánoval, auta jako Golfy dvoulitrovými benziny dávno neexistují, natož aby existovaly dál. Původní plány ale zamířily do koše, a tak je dokonce čeká zářná budoucnost, nad kterou si má drbat hlavu i jinak motorově velmi kompetentní BMW.
Dodnes nejsme schopni pochopit, jak se vedoucí manažeři celé řady automobilek mohli domnívat, že jejich klientela bude v brzké době a ve velké míře skutečně ochotna přesedlat ze spalovacích aut na ta elektrická. Je sice hezké, že se dokážou bleskurychle odlepit z místa, jenže pro většinu lidí není jízdní dynamika v přímém směru zrovna prioritou. Místo toho požadují, aby se prakticky kdykoli a za jakýchkoli okolností dostali z jednoho bodu do druhého, a to co nejlevněji. Tuto jejich potřebu však elektromobilita míjí opravdu velkým obloukem.
Že tedy daná strategie nemůže skončit úspěchem, bylo jasné i dětem ve školce. Vedoucí manažeři se ovšem obklopili nemalým sebevědomím a odmítali se vrátit nohama zpátky na zem. K tomu ale nakonec došlo, a protože byl její povrch promrzlý až na kost, namlátili si u toho ústa. Nyní tak sice dál mluví o elektromobilitě jako o jediné možné budoucnosti, aby nevypadali jako úplní hlupáci, současně ale musí vědět, že než taková doba nadejde, také už nemusí být naživu. A tak je zapotřebí klientele dál nabízet i spalovací techniku.
Vůbec největší obraty v poslední době evidujeme u Volkswagenu, který chtěl zezelenat rychleji, než po něm kdokoli žádá. Výsledkem je opravdu špatná kondice mnoha značek, nejviditelněji těch prémiových, stejně jako citelný propad celkových prodejů -Němcům už nestačí ani celý rok na to, aby překonali jedenáctiměsíční výsledky Toyoty. Přitom ještě před pár lety nechávali japonskou automobilku v boji o světový trůn za sebou. Zvonění na poplach ve Wolfsburgu je tak vlastně nevyhnutelné.
Ve snaze o zastavení další deteriorace proto VW hodlá znovu investovat do rodiny spalovacích motorů EA888, která pohání jeho hot hatche jako Golf GTI a R. Stávající agregát totiž vyhovuje pouze emisním regulacím Euro 6. Od listopadu letošního roku však začíná platit nová norma Euro 7. Ta původně měla oba ostré modely zabít, přičemž VW chtěl místo nich nabízet sportovně koncipované elektromobily. S těmi pak sice hodlá přijít, přičemž první vlaštovkou bude ID.Polo GTI, půjde však o alternativy.
Když se kolegové z Auto Expressu zeptali šéfa vývoje podvozků a jízdní dynamiky Sebastiana Willmanna, zda stávající benzinový Golf GTI je posledním svého druhu, odpověděl jim velmi rázně „Ne!“. Podle něj automobilka naopak počítá s tím, že toto provedení bude stejně jako další spalovací modely nabízet i po roce 2030. Ba co více, těšit se máme na to, že práci s motory zvládá zásadně lépe než konkurenční BMW, u kterého Euro 7 vybíjí desítky koní. VW prý půjde přesně opačným směrem, a to dokonce i u Golfu R, který momentálně nabízí 333 koní. Dle Willmanna je totiž „stále prostor pro nějaká vylepšení“.
Jeden z šéů vývoje ale zároveň naznačil, že VW se nechce hnát do nějaké výkonové války, kterou odstartovaly především Audi RS3 a Mercedes-AMG A45, u kterých lze počítat s 400 a více kobylami. „Uvidíme, co je možné,“ sdělil dále s tím, že pro VW je důležité, aby automobilka zasahovala veškeré tržní segmenty. „Potřebujeme tedy jak efektivní auta, tak i výkonná sportovní jako Golf R a GTI“. To je vážně změna oproti posledním rokům, kdy se zdálo, že se spalovacími auty je u VW konec, nejen s hot hatchi.
Golf R má momentálně na kontě 333 koní, to však není konečná, Euro 7 navzdory. Němci totiž investují do vývoje jeho dvoulitru, aby nejen splňoval nejen nová šikanózní pravidla, ale zároveň byl i tak schopen produkovat ještě vyšší výkon. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Express
