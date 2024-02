Technička ukázala, kolikrát Toyota nechá systém start-stop vypnout a zapnout motor auta, než hodí ručník do ringu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Okolo systémů automatického zhášení a opětovného startování motorů aut se v uplynulých letech rozproudila spousta vášnivých debat obvykle okolo jeho vlivu na životnost motoru, startéru nebo baterie. Minimálně v případě toho druhého Toyota věří, že vydrží skoro všechno.

Náš názor na systém start-stop asi nemusíme připomínat, kolega na toto téma už v roce 2011 sepsal filipiku, která rezonuje dodnes. Toto řešení jsme považovali a považujeme za jeden z největších nesmyslů moderních aut, který se v nich tak mocně a takovým způsobem rozšířil jen proto, že dokáže citelně snížit normovanou spotřebu vozu v oficiálním testu. Té jsou přímo úměrné emise CO2, od kterých se odvíjí zejména v Evropské unii obrovské pokuty při překročení tzv. flotilových limitů. Jen proto automobilky najednou vzaly zavděk nápadem, který se dávno ukázal jako komerčně neuplatnitelný, a z něj udělaly téměř úplný standard. Stačil silnější startér, větší baterka, trocha softwaru a hola hop, spotřeba klesla o pár deci.

Neříkáme, že tak nemusí klesnout i v reálu, pokud se budete ploužit ráno po magistrále, může být efekt i větší, třebaže ujedete jen pár kilometrů. Také ale platí to, že pokud pojedete po dálnici z Prahy do Paříže, bude výsledkem nejspíše čistá nula, i když ujedete oněch kilometrů víc jak tisíc. Hlavní problém byl a je jinde - za jakou cenu tento systém ono palivo šetří? Neustálé vypínání a zapínání motoru prokazatelně ničí i nejmodernější jednotky a za sebe bych řekl, že mě ještě víc rozčiluje jiná věc - že vám systém klidně vypne motor těsně před tím, než se chcete rozjet na křižovatce z vedlejší apod. To pak hrozí i horší věci. Pro mě tedy neexistuje případ, kdy bych start-stop okamžitě po nastartování nevypnul.

Ale zpět k technickým dopadům, které se netýkají jen samotného motoru. Systém namáhá i baterii, která může vydržet méně, namáhá ale i startér, který dříve sloužil vlastně k hrstce nahození motoru za celou životnost vozu, najednou jich mohou být tisíce a tisíce. Jak dlouho vydrží? Na to odpověď nemáme, můžeme vám ale říci, co si Toyota myslí o tom, že její startéry používané pro tento účel vydrží.

Tuto informaci se dozvídáme díky Faye Hadley, certifikované techničky Toyoty, která na TikToku vystavila video právě o tom, kolik startů Toyota vybavená start-stopem dovolí startéru realizovat, než prostě hodí ručník do ringu a nahlásí nutnost výměny startéru. Pokud na videu nechcete koukat, řekneme vám rovnou, že jde o 384 000 startů. Tři sta osmdesát čtyři tisíc. Pak je se startováním amen.

Je to obrovské číslo, jak vypočítávají kolegové z Jalopniku, kteří na video upozornili - museli byste 21krát za den nechat auto nastartovat a zhasnout po dobu 50 let, aby bylo této bilance dosaženo. Je to ale jen projev víry Toyoty, ne faktický limit - startér může vydržet méně, může nakonec vydržet i více. Nicméně už víra automobilky v to, že zvládne takové kvantum operací, naznačuje, že v případě životnosti čehokoli hlavní problém nebude ve startéru...

Toyota RAV4 v nehybridních verzích je jedním z aut značky, které systém start-stop mají. Automobilka počítá s tím, že pokud jde o startér, vydrží motor dokola zapínat a vypínat skoro navěky. Foto: Toyota

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

