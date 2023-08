Technický šéf Stellantisu přiznal, že elektromobily vůbec nejsou „udržitelné”, na to jsou příliš těžké před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Ze slova „udržitelnost” se stalo vyprázdněné moderní zaklínadlo a jako takové ho nemáme rádi. Pokud bychom se jej ale měli držet, pak spojovat ho s elektromobily je absurdní. Ned Curic to výjimečně přiznává.

Elektrický Hummer nelze považovat za nic jiného než za jasný symbol pokřivenosti dnešní doby. Koncern General Motors totiž vůz osadil bateriemi o kapacitě 246,8 kWh. A jakkoli jde o ekvivalent zhruba 55litrové nádrže, která sama o sobě neváží skoro nic, v případě akumulátorů Hummeru je třeba počítat s hmotností 1 278 kilogramů, která sama o sobě překonává mnoho spalovacích aut. I kvůli tomu je Hummer navzdory ne až tak extrémním rozměrům (pick-up měří na délku 5 507 mm, SUV pak jen 4 999 mm) skutečným monstrem, které vozovku zatěžuje čtyřmi tunami.

Je přitom zcela jedno, jaký pohon využíváte - k rozpohybování vyšší hmotnosti je vždy třeba více energie. Přesvědčit se o tom ostatně můžete na vlastní kůži, stačí vyjít schody do desátého patra bez zátěže a s 50kilovým báglem na zádech. I kdyby přitom výstup se zátěží přišel na řadu jako první, zadýcháte se při něm daleko více, než když vaše nohy ponesou pouze vás. Nejinak je tomu i ve světě aut, kde tak každé kilo navíc vede k většímu znečištění, ať již napřímo skrze výfuky, nebo nepřímo s pomocí elektrárenských komínů.

Hummer je nicméně jen špičkou ledovce, s nadváhou je totiž v posledních letech spojen celá branže. Takový Peugeot 306 totiž vážil zhruba tunu, ovšem jeho nástupce v podobě současného hatchbacku 308 již má na kontě přinejmenším 1 200 kil. To není zase tak špatné, pokud ale po jeho kapotou není spalovací motor, hmotnost narůstá na 1 650 kg. Ram 1500 z počátku milénia pak vážil přibližně dvě tuny, jeho elektrická verze, která míří do prodeje, ovšem bude minimálně třítunová.

Je to pořád stejná písnička - elektromobily mají baterie, které jsou při současných možnostech absurditou samy o sobě. Jsou velké, poměrně rychle degradují a mají nízkou hustotu energie. Takže potřebujete obrovskou baterii, abyste měli malý akční rádius, který beztak nedokážete rychle obnovit. Lidé z automobilek tato slova obvykle neslyší rádi, technický šéf koncernu Stellantis Ned Curic je ale pořád ještě hlavně technik.

Otevřeně tak přiznává, že elektromobily jsou těžké a jejich „udržitelnost” je leda pohádkou pro děti. „Je frustrující vidět, jak se moc těžkými se auta stala. Není to dobré pro životní prostředí, není to dobré pro zdroje a není to dobré ani pro efektivitu. Pokud nám opravdu záleží na udržitelnosti, hmotnost musí jít doůů. Říkáme sice, že planetu po sobě chceme zanechat v lepším stavu, než byla, ale přesto vyrábíme auta, která jsou stále těžší,“ říká Curic.

Technický šéf Stellantisu doufá, že elektromobily dokáže odlehčit, protože podle něj je kde brát, s tím je ovšem těžké souhlasit. Prakticky při každém možném řešení narážíme na nepřekonatelné překážky. Je totiž sice hezké, že výrobci mluví o navyšování hustoty baterií, k čemuž skutečně i dochází, nicméně po letech a utracení mnoha miliard jsme se v průměru posunuli od ekvivalentu 25litrové nádrže ke 30litrové. Jejich zmenšení pak rovněž nepřichází v úvahu, neboť v té chvíli by se z nedostačujícího dojezdu stal tragický. A taková auta by nekupoval už vůbec nikdo.

Naděje pak nelze spojovat ani s navyšováním dobíjecího výkonu. I když totiž systémy mnoha moderních aut zvládají až 400 kW, většina stojanů je zhruba na osmině této hodnoty a ekvivalent stojanu čerpací stanice naopak asi na desetinásobku. Navíc již při 50kW dobíjení dochází na větší degradaci baterií než při využití domácího wallboxu se 7,2 či 11 kW.

Problém příliš vysoké hmotnosti tak vlastně lze řešit pouze na politické úrovni. Curic totiž dodává, že moderní auta nejsou pouze příliš těžká, ale také příliš komplikovaná. Za tím přitom stojí stále větší počet povinných systémů, jež ale ve výsledku řidiče spíše rozptylují. Ti se následně méně soustředí na jízdu, což neprosívá ani nehodovosti. Možná by tak skutečně nebylo od věci, aby o technických věcech přestali rozhodovat lidé, kteří o technice nemají ponětí.

Takto dle politiků a aktivistů vypadá ekologické vozidlo, přičemž k tomuto závěru zelené mozky vedla absence výfuků. Že o spotřebě energie rozhoduje mj. hmotnost, nejspíše ani netuší, jinak by jim auto s baterkami o hmotnosti celého jiného auta nemohlo přijít jako něco normálního. Foto: GMC

Zdroj: Auto News

