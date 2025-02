Technik detailně ukázal, jak funguje přes 100 let starý převratný vynález, který pohřbil elektromobily. Nerozchodily to dodnes včera | Petr Prokopec

Elektrická auta skutečně nejsou žádné novum, začátkem 20. století tento pohon dominoval i díky pohodlnosti, s jakou šlo tyto vozy uvést do chodu. Tento vynález Charlese Ketteringa změnil pravidla hry a elektromobilům už nikdy nedovolil vrátit se na výsluní.

Na počátku 20. století se vývoj automobilismu jasně stáčel k elektromobilitě. Pohon obsluhovaný s pomocí elektrického motoru a baterie stále více dominoval prodejům i autům pohybujícím se v běžném v provozu. Lidem žijícím ve stínu záměrně manipulativních informací, které vytváří dojem, že elektrický pohon aut vymyslel někdo před pár roky či nanejvýš dekádami a nyní se prosazuje jako něco jasně lepšího, to jistě přijít jako fantasmagorie, jde ale o ryzí fakt.

Je velmi těžké najít přesná čísla z té doby, z pochopitelných důvodů, například americké ministerstvo energetiky ale precizně uvádí, že k roku 1900 bylo na amerických silných 38 procent aut elektrických a pouze 22 procent spalovacích (zbytek tvořil stále ještě parní pohon a další okrajové alternativy). Pokud chceme v historii hledat éru dominance elektrických aut, bylo to tehdy a v následujících několika letech.

Důvodem byla jednodušší konstrukce, stejně jako obsluha. Abyste totiž rozpohybovali spalovací vůz, bylo třeba nemalé námahy a vlastně i externí pomoci. Nejprve jste museli kohoutem otevřít přísun paliva k motoru, stejně jako nastavit předstih zážehu svíčky. Poté klíčkem sepnout elektrický obvod, načež následovalo otočení klikou zasunutou tam, kde dnešní auta mají nárazník. Tou jste navíc museli nejprve zatlačit směrem k motoru, než došlo na škubnutí. To vám klidně mohlo urazit prst, pokud došlo na špatné hození jiskry a chod motoru v opačném směru. Pro chachary pohoda, pro noblesní dámu? Nemyslitelné.

Hlavně z těchto důvodů se v dané době po světě pohybovalo méně spalovacích aut než těch elektrických, ostatně mnohé z nich používal i František Křižík. Také po Praze se pohybovala řada elektrických taxíků, z nichž některé měly vyměnitelné baterie, zatímco jiné byly hybridní. V roce 1908 ale přišel přelomový Ford Model T, nikdy by se ale tak neprosadil, kdyby o tři roky později nevystavil elektrickým autům parte jistý Charles F. Kettering.

Ten přišel jako první s komplexně fungujícím elektrickým startérem spalovacích aut, který změnil pravidla hry. Jako první jej sériově začal používat Cadillac, nicméně během chvíle bylo jasné, že půjde o klíčový produkt celé branže. V roce 1919 jej začal standardně používat i onen Ford Model T a bylo vymalováno. Rozmach elektrických aut tím dostal ránu, ze kterého už se nevzpamatoval - pohodlnost používání byla pryč a většina dalších aspektů použitelnosti u nich byla ve srovnání se spalovacími vozy stejně problematická jako kdykoli později.

Startování klikou pak sice na počátku 20. století nezmizelo, používáno však bylo pouze sporadicky u aut, jejichž výroba se natáhla na několik desetiletí. Typickým příkladem je třeba francouzská „kachna“ neboli Citroën 2CV. Našly by se i další výjimky, nicméně třeba taková Škoda 1000 MB z roku 1966 byla prvním vozem mladoboleslavské značky, u které již bylo k dispozici jen a pouze elektrické startování motoru pro všechny verze. Stále nicméně bylo nutné ovládat sytič obohacující směs paliva páčkou mezi sedadly, to pamatujeme i ze Škod 724 alias 120 a spol.

Dnes si jiné než elektrické startování asi jen málokdo dovede představit. Pokud byste ovšem měli do detailu popsat, jakým způsobem startér funguje, možná byste zaváhali či rovnou pokrčili rameny. Nejspíš však naposledy, neboť jakmile shlédnete nové video technika stojícího za kanálem Warped (dříve Perception) na Youtube, budete mít rázem ve všem jasno. Práci startéru si totiž díky průhlednému housingu můžete vychutnat do nejmenšího detailu. Je tedy patrné, že jakmile jde do startéru proud, ten vysune pastorek, který svým ozubením zapadne do ozubení setrvačníku na klikové hřídeli motoru.

Následně dochází k zapnutí samotného elektromotoru startéru, který roztočí spalovací motor správným směrem. Pastorek se poté automaticky zasune, jinak by vysoké otáčky startér zničily. To je vše, je to vynález stejně převratný jako geniálně jednoduchý. Víc už slovem nebudeme zdržovat, místo toho necháme vše na kamerách, které obraz rovněž zpomalí. Jakkoli je třeba poznamenat, že celý experiment nakonec nezvládne ani onen průhledný housing, ani samotné ozubení startéru, které zjevně nebylo vyrobeno z dostatečně odolného materiálu.

Bez elektrického startéru si dnes moderní spalovací vůz ani nedovedeme představit. V praxi nabírají různých podob, princip jejich fungování je ale stále totožný. Foto: Bosch, tiskové materiály

