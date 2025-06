Technik popsal, jak se nová 1267koňová Corvette při vývoji ukázala být příliš rychlá pro své vlastní dobro před 7 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že automobilka jen „slepila” techniku ze dvou existujících verzí tohoto stroje, cesta k bestii zvané ZR1X ale byla mnohem složitější. A i naladění pro dosažení co nejlepšího času na čtvrtmíli si vyžádalo pozoruhodnou intervenci.

Corvette ZR1X je vozem, který jen málokterému nadšenci dovolí v noci klidně spát. Brát jej můžeme jako zjevení, neboť přichází v době, kdy zejména evropští výrobci kvůli svému dogmatickému uvažování pomalu předem oznamují, že jejich příští novinka bude ještě méně zajímavá a konkurenceschopná, než by vás kdy napadlo. Američané se tímto směrem nevydali a neslevili z cíle postavit co nejvíc ohromující auto za co nejmenší peníze.

Proto vzali už tak brutální Corvette ZR1 a přidali jí elektromotor z verze E-Ray. Ne však kvůli papírovým emisím, jako to obvykle dělají Evropané, ale proto, aby zlepšili její trakci dodatečným pohonem předních kol. Nejde tu o ekologii, ale o dynamiku. Ta je pak natolik ohromující, že nová Corvette v podstatě nemá konkurenci. Se svými 1 267 koňmi se totiž nachází v teritoriu hypersportů, což platí také o zrychlení na stovku za necelé dvě sekundy. Po stránce cenové ale má stát citelně méně než takové Porsche 911 Turbo s polovičním výkonem.

To je opravdu působivé, zvlášť když si uvědomíme, že před Chevroletem ležel nesnadný úkol, který asi jen málokdo ocení. Hlavně proto, že zůstával skryt ve stínu pompézních čísel. Vývoj totiž neprobíhal tím způsobem, že technici značky nejprve navštívili sklad s komponenty určenými pro Corvette ZR1, aby je následně doplnili díly pro variantu E-Ray. Místo toho museli přední elektromotor a jeho baterii patřičně překopat, aby s osmiválcem tvořily dokonalý tandem. Pokud by totiž zůstal v původním stavu, byl by v případě novinky spíš na obtíž.

„Věděli jsme, že budeme muset posunout veškerá měřítka,“ říká nyní k vývoji ZR1X šéftechnik projektu Keith Badgley. Což obnášelo i jeden pikantní detail. On a jeho tým nejprve nechali řízení elektrického pohonu přední osy ve stavu, v jakém jej používá starší E-Ray, kde se pohon odpojí při rychlosti 240 km/h. To je za normálních okolností dost vysoká rychlost na to, aby to vůz znatelně nelimitovalo, Corvette ZR1X ale dosáhne této mety ještě předtím, než dojede do cíle v závodě na čtvrtmíli. A to pochopitelně zhoršovalo výsledné časy, které jsou v Americe pro vnímání schopností sportovních aut důležité.

„Museli jsme tedy rozšířit pole působnosti a přijít s odpojením až při rychlosti takřka 260 km/h, aby byl zajištěn konstantní výkon po celou dobu,“ dodává Badgley pro Road and Track. Auto se tak při vývoji ukázalo být na čtvrtmíli „až moc rychlé”, nakonec to ale bylo jen pro jeho vlastní dobro - umožněním připojení pohonu přední osy i ve vyšší rychlosti se stalo ve sprintech ještě rychlejší.

Také proto musel Chevrolet pohon z E-Raye přepracovat, načež výkon elektromotoru vzrostl ze 162 na 188 koní. V případě baterií pak došlo na navýšení energetické hustoty, pročež tu sice máme stále stejný paket s celkovými 1,9 kWh, ovšem nově je využitelných 1,5 kWh místo předchozích 1,1 kWh. Cílem vývoje ale nebyla jen rychlost, elektronika musela být komplexně přepracována pro co nejlepší použitelnost a uživatelskou přívětivost.

„Museli jsme přijít s nejsofistikovanějším softwarem, jaký kdy koncern General Motors vyvinul. Snažili jsme se hlavně o to, aby vůz byl přístupný a intuitivní,“ dodává Badgley. Právě z toho důvodu by nakonec verze ZR1X měla být snadnější na ovládání než výchozí Corvette ZR1, která je čistě zadokolkou a v nabídce zastává roli hrubiána. Novinka s elektronickým pohonem všech kol oproti tomu nabídne dynamiku, jaké v této kategorii není rovno - na veškerá data ale bude třeba ještě chvíli počkat, stejně jako na finální cenu. Zatím se hovoří o sumě okolo 225 tisíc USD, tedy asi 5,4 milionu Kč. Na „Bugatti svého druhu” pohádková cena.

Corvette ZR1X člověka posílá čelist k zemi, l když se tomu brání, seč může. Od „americkýho kýblu” totiž málokdo čekal vyšší výkon, než jaký mělo na kontě původní Bugatti Veyron, a lepší sprint na stovku, než jakého dosahuje i nový Tourbillon. Foto: Chevrolet

