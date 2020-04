Technik popsal revoluční řešení, která dovolí i novým motorům V12 bez turba existovat včera | Petr Prokopec

Absence setrvačníku, absence pomocného rámu, tříválec jako základ a další neobvyklá řešení nabízí nové V12 od Astonu Martin či Gordona Murrayho. Jason Fenske se jim podíval na zoubek

V posledních letech prakticky všechny automobilky mluví o elektrifikaci a downsizingu. Důvodem jsou samozřejmě stále přísnější emisní limity, které jsou navíc nastaveny takříkajíc od zeleného stolu. Právě proto jich lze dosáhnout jen v laboratořích, a to za pomoci alternativního či maloobjemového pohonu. Zdálo se tedy, že velkým jednotkám již odzvonilo, zvláště pak těm atmosférickým, které je třeba vytáčet, abyste se dočkali požadovaného výkonu. Hrozilo totiž, že za jejich užití budou výrobci platit takové pokuty, až se ocitnou na hranicí existence.

Nyní však dochází na slova všech lidí, kteří prohlašovali, že potenciál spalovacího ústrojí ještě není zcela vyčerpán. Daná situace je navíc o to působivější, že s novými jednotkami nepřichází ty automobilky, které se perou o světový trůn. Za novou generací dvanáctiválců totiž nestojí ani koncern VW, ani aliance Renault-Nissan, ani Toyota nebo General Motors. Místo toho mají jejich zrod na svědomí malé britské firmičky, od kterých by člověk spíše očekával, že budou někde pohonné jednotky nakupovat, místo aby je vyvíjely.

Jak možná tušíte, řeč je o Astonu Martin a Gordon Murray Automotive. V prvním případě jde o hypersport Valkyrie, jenž bude poháněn 6,5litrovým atmosférickým dvanáctiválcem o výkonu 1 000 k při 10 500 ot/min. a schopným točit až 11 100 otáček. Ve druhém případě se nám tu pak rýsuje nástupce legendárního McLarenu F1, za kterým opětovně stojí geniální konstruktér jihoafrického původu. Ten přitom počítá s 3,9litrovou jednotkou, která sice nabídne „pouze“ 650 koní, ovšem vytočit ji půjde až na 12 100 ot./min.

Nyní se oběma agregátům rozhodl blíže věnovat náš přítel, automobilový expert Jason Fenske z Engineering Explained. Ten rozebral hlavně dvanáctiválec Astonu Martin, o kterém je známo více dat, byť mnohé z řečeného se týká i druhé motoru. V obou případech by nejdříve postaven tříválec, u kterého byla ověřována hlavně hladina emisí. Ta při dané architektuře zůstala v povolených mezích, Britové tak ve výsledku v podstatě spojili čtyři tříválce dohromady.

Motor Valkyrie proto má čtyři katalyzátory, jeden na jednu trojici válců. Pokud se podíváme na opačnou stranu motoru, tedy na sání, to je konstruováno tak, aby v něm pohybující se oblasti vyššího tlaku trefovaly okamžiky otevření sacích ventilů a tím podpořily plnění válců. Cestou, kterou je dosahován vysoký absolutní i měrný výkon 153,8 koní na litr, jsou na silniční auto astronomické otáčky.

Těch by se těžko dosahovalo za použití standardní konstrukce rozvodů s řemenem nebo řetězem, proto Cosworth pro pohon vačkových hřídelí použil soustavu ozubených kol. Jejich nevýhodou je zvýšený hluk, proto byly usazeny na opačnou stranu motoru, než je obvyklé, tedy na jeho zadní partie. Pokud by tomu bylo naopak, ocitla by se veškerá ozubená kola hned za hlavou řidiče a spolujezdce, což by následně vedlo ke zvýšení hluku a vibrací v kabině.

Na ty bylo nutno brát obzvláštní zřetel už kvůli tomu, že motor tvoří nosný prvek v konstrukci vozu. Od počátku vývoje byla cílem nízká hmotnost, proto absence pomocného rámu pro motor a současně také nepřítomnost dnes už všudypřítomných filtrů pevných částic. Těm se Cosworth vyhnul implementací kombinace jak nepřímého, tak přímého vstřikování. První zajišťuje provoz v nízkých otáčkách, druhé se pak uplatňuje při vysokých zátěžích a otáčkách.

Co se týče Murrayho koncepce, aktuálně skutečně není známo o mnoho více. Prozrazeno nicméně bylo, že motor reaguje na pokyn vaší pravé nohy s dosud nevídanou razancí. Chystaný hypersport se totiž obejde bez setrvačníku, díky čemuž nakonec nezvládá přeskočit deset tisíc otáček během sekundy, což byl někdejší cíl, ale dokonce 28 tisíc. Jelikož se však točí „pouze“ do 12 100 ot./min., vše zabere jen pouhopouhé mrknutí oka. Jak bude znít naznačuje jeho čtvrtina, kterou testují u Cosworthu.

