Technik rozebral legendární nezničitelný motor GM s chladicí kapalinou v oleji a ukázal, proč je tak těžké ho zabít

K tomuto motoru se někdo zachoval velmi macešsky, sama pohonná jednotka ale nejlépe předvedla, jak mohla dosáhnout statutu takové legendy, které vzniklo přes 25 milionů kusů. Motor 3800 od GM má potenciál přežít i vás.

Elektromobily jsou laické veřejnosti prezentovány jako vozy, které jsou levné na provoz a jednoduché údržbu. Stát by za tím měl menší počet komponentů, u nichž navíc nedochází tak často a v tak velké míře ke tření, a tedy k opotřebení. Navíc tu nemáte olej, který by mohl vytéct do motoru, a tak jej buď poškodit nebo rovnou zničit.

Je to pěkná teorie, praxe třeba nejvíce ojeté Tesly na světě ale ukazuje, že motory víc jak pár set tisíc kilometrů stejně nevydrží. Navíc je třeba dodat, že hnací ústrojí není v případě elektrických aut tím stěžejním komponentem, na rozdíl od baterií. Ty jsou extrémně drahé, mají malou energetickou hustotu a omezenou životnost. Ve spalovacích autech je nejdražším komponentem benzinový či dieselový motor, který - pokud se udělá správně - má potenciál fungovat dekády. A i když potřebuje dílčí opravu, nebývá to zase tak drahý špás, přesto jej průběžný servis může učinit prakticky nezničitelným.

Jedním z motorů, které se staly legendami, je šestiválec L26 koncernu General Motors vyvinutý pod taktovou značky Buick. Ta jeho první verzi představila již v roce 1962, kdy měl 3,5litrový objem. Postupně však docházelo k jeho zdokonalování, až se nakonec jednalo o 3,8litrovou jednotku. Zvýšený objem jí přitom změnil i komerční název, neboť původní označení Fireball nahradil pojem 3800. Zažil se překvapivě i v USA, kde není používána metrická soustava.

Koncern GM přitom zvažoval, že výrobu motoru ukončí již v roce 1999, nakonec ale její životní cyklus ještě o dalších devět let prodloužil. Celkově tak vzniklo přes 25 milionů exemplářů, a to v atmosférické i přeplňované formě. Proč přitom na něco takového došlo, nejlépe vykresluje video kanálu Erica Berga na Youtube. Ten se podívá na zoubek jednotce z Pontiacu Grand Prix GT s více než 200 tisíci najetými kilometry, která je plná „oranžového sajrajtu“.

Motor se může jevit na odpis, neboť za vším stojí zanesení motoru chladicí kapalinou. Kvůli tomu přestalo fungovat mazání, což bývá pro motor nezřídka konečnou, o to větším překvapením pak je, že ačkoli je většina vnitřních komponentů zašpiněná, není problém je po vyčištění použít znovu. Ostatně motorem lze rukou i nadále otočit, což je vždy dobré znamení. Motor se zdá být navzdory předchozímu zacházení s ním fit, však nejsou špatná ani ložiska. Bude tak pouhé vyčištění a opětovné sestavení, aby jednotka mohla znovu do služby. Zkuste takto pomoci 15 let staré baterii...

Šestiválec 3800 je legendou mezi motory, a to zejména pro jeho odolnost a výdrž. Video níže ukazuje, že legendy v tomto případě nepřehánějí. Foto: General Motors

