Technik ukázal, jak fungují chytré nové brzdy Porsche. Nereznou, nešpiní, nevadnou

Zapomeňte na klasické ocelové kotouče, stejně jako na ty karbon-keramické, jejichž náhrada vás může zruinovat. Zuffenhausen se znovu zasadil o světový průlom.

Pokud v paměti zabrousíte o pár let zpátky, nejspíše se rozvzpomenete na jeden častý aspekt upravených aut. Zatímco jejich designové či výkonové modifikace měl obvykle na svědomí určitý úpravce, v případě brzd často docházelo na sériové komponenty jiné automobilky. Cesty mnohých firem přitom nevedly do Říma, nýbrž do Zuffenhausenu. Porsche bylo totiž známé svou neskutečnou kvalitou a zároveň odolností, a to už v době, kdy karbon-keramické kotouče zdobily maximálně monoposty Formule 1.

Od té doby se svět samozřejmě změnil, pročež vám dnes kompozitní brzdy nabídne snad každá automobilka, která se snaží tvářit sportovně. Problémem je ovšem cena, která není nízká již ve chvíli, kdy si daný vůz kupujete. Povětšinou jde o částku okolo čtvrt milionu korun, díky níž můžete počítat s vyšší odolností a minimálním vadnutím.

Ovšem i karbonové brzdy jednoho dne odejdou a je třeba náhrady. V té chvíli vám servis nemění pouze kotouče, dorazit musí také nové destičky, senzory, úchyty a podobně. A co je nejpodstatnější, v takovém případě již cena brzd není do jisté míry započítána do ceny vozu, jakkoliv mohlo jít o příplatkovou výbavu. Platit tedy nemusíte „pouze” onen čtvrtmilion korun, ale klidně i dvojnásobek či více. Tedy sumu, za níž lze pořídit celé auto.

Právě zde znovu vstupuje do hry Porsche. Automobilka z Zuffenhausenu nedávno začala nabízet brzdy PSCB (Porsche Surface Coated Brakes), jejichž součástí jsou kotouče potažené jemnou vrstvou karbidu wolframu. Jak fungují a jak dochází k výrobě, na novém videu vysvětlil technik Jason Fenske, náš přítel z Engineering Explained. Ten měl zapůjčené Cayenne Coupe Turbo, jež nové brzdy dostalo jako součást standardní výbavy.

V úvodu je nutné zmínit, že karbid wolframu je po diamantu jedním z nejtvrdších materiálů. Právě proto se užívá třeba na vrtáky. Porsche jej rozmělní na prášek, který s pomocí kyslíku a paliva roztaví (teplota tání činí 2 870 stupňů Celsia) a poté ho supersonickou rychlostí vystřelí na samotný kotouč. Výsledkem je vrstva tlustá pouze 0,1 mm, jež je následně rozleštěna jako zrcadlo.

Výsledek je přímo impozantní. Kotouče mají o 30 procent delší životnost než standardní ocelové. Stejně jako karbon-keramické se pak vyznačují prakticky nulovým vadnutím. A podstatné také je, že kotouče produkují o 90 procent méně prachu než ty běžné. I proto si Porsche dovolilo nalakovat třmeny bílou barvou, neboť je zašpiní spíše voda a bláto ze silnice než právě soustavné opotřebovávání.

Pokud si uvědomíme, že pro lidské zdraví nejsou nejškodlivější emise CO2 či NOx, ale právě pevné částice PM25, které jsou tvořeny třeba i brzdným prachem, pak automobilka z Zuffenhausenu také prodlužuje naše životy. A logicky také přispívá k ochraně přírody. Suma sumárum tak vlastně není nač si stěžovat. Jakkoliv jeden argument se samozřejmě najde, a tím je cena. A to i přesto, že brzdy PSCB dostanete na úvod v ceně vozu.

Jason se dotázal dealerství automobilky, jakou částku si lidé mají připravit v případě náhrady. A dostal k dispozici kompletní přehled, kdy u standardních ocelových brzd výměna veškerého brzdového ústrojí vychází na 2 343,15 USD (cca 56 000 Kč). Jakmile ovšem budete požadovat karbidové kousky, rázem máte na stole účet na 11 095,10 USD (264 000 Kč).

Mohlo by se tedy zdát, že PSCB nejsou až takovou výhodou, jak se dosud zdálo. Ovšem to jen proto, že jsme ještě nezmínili cenu karbonových brzd, jejichž náhrada vás vyjde na extrémních 32 206,74 USD (766 690 Kč). V té chvíli se již novinka zdá být skoro dokonalou, zvláště když jak jsme zmínili, prospívá lidskému zdraví.

Jason Fenske vysvětlil, jak fungují nové brzdy PSCB, kterými Porsche zjevně znovu hodlá dobýt svět

Zdroj: Engineering Explained@Youtube

